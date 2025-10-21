Xe ga 125cc giá 32,8 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, đẹp sang, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Vision

Xe ga 125cc ở Việt Nam cốp rộng, thiết kế sang chảnh, siêu tiết kiệm xăng

SYM TPBW 125

Thị trường xe máy xăng Việt Nam tháng 10/2025 đang trở nên sôi động khi một "tân binh" tay ga 125cc chính thức ra mắt. Mẫu xe vừa ra mắt với tên gọi SYM TPBW 125 - đây được xem là bước đi chiến lược của hãng SYM nhằm giành lại thị phần từ những "ông lớn" như Honda Vision và Honda LEAD.

SYM TPBW 125 được giới thiệu như một bản nâng cấp mạnh mẽ về mặt thẩm mỹ, hướng tới khách hàng trẻ yêu thích phong cách hiện đại nhưng vẫn cần sự tinh tế. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED toàn phần, kết hợp đèn định vị LED đa giác 3D lấy cảm hứng từ hạt kiều mạch. Đây là chi tiết được giới truyền thông gọi là "chữ ký ánh sáng" mới của SYM giúp xe nổi bật trên phố cả ban ngày lẫn ban đêm.

Mặt nạ trước được thiết kế đa chiều sắc sảo, mang lại vẻ ngoài thể thao nhưng không kém phần thanh lịch. Nhìn tổng thể, TPBW 125 mang đến cảm giác gọn gàng và năng động, dễ dàng phù hợp với cả nam lẫn nữ.

Nội thất xe cũng cho thấy sự đầu tư khi trang bị màn hình LCD tối giản nhưng hiện đại. Người dùng có thể dễ dàng quan sát tốc độ, hành trình và các cảnh báo ngay cả dưới ánh nắng gắt. Bảng đồng hồ tràn viền, phông chữ gọn gàng tạo cảm giác công nghệ cao tương tự nhiều mẫu xe ga cao cấp hơn.

Không chỉ chú trọng thiết kế, mẫu xe ga 125cc mới của SYM còn được bổ sung loạt trang bị hữu ích để cạnh tranh trực diện với các đối thủ cùng phân khúc.

Hệ thống khóa Smart Key (trên bản cao cấp) hỗ trợ mở khóa thông minh từ xa, xác định vị trí xe và chống trộm hiệu quả. Đi kèm là cốp chứa đồ dung tích lớn, có thể để vừa 2 mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, điều mà Honda Vision thường bị chê là hạn chế.

Ngoài ra, xe còn có cổng sạc USB tích hợp, hộc chứa đồ phía trước có nắp đậy tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng sạc smartphone hoặc mang theo những vật dụng nhỏ khi di chuyển. Nắp bình xăng đặt ngay dưới tay lái, một chi tiết tưởng nhỏ nhưng giúp việc đổ xăng trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều so với kiểu truyền thống phải mở yên.

Với loạt tiện ích này, rõ ràng SYM đã nghiên cứu kỹ thói quen sử dụng của khách hàng Việt, đặc biệt là nhóm người trẻ bận rộn cần sự tiện lợi tối đa trong mỗi hành trình.

Xe ga 125cc mới của SYM còn được bổ sung loạt trang bị hữu ích





TPBW 125 được trang bị khối động cơ xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 124,9cc. Động cơ này cho công suất tối đa 9,38 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút. Đây là thông số ngang bằng, thậm chí nhỉnh hơn một chút so với Vision.

Với khối động cơ này, TPBW 125 đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà trong đô thị, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu là yếu tố quan trọng với phần đông khách hàng phổ thông. Xe phù hợp cả cho nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn di chuyển đường dài vừa phải.

TPBW 125 được trang bị khối động cơ xăng

Hệ thống phanh kết hợp CBS giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp, nhất là trên những đoạn đường trơn trượt. Xe trang bị phanh đĩa trước và tang trống sau, đi kèm bộ lốp không săm bám đường tốt. Đây là cấu hình đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố vốn đông đúc và nhiều tình huống bất ngờ.

Điểm mạnh lớn nhất của SYM TPBW 125 nằm ở mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn mang lại nhiều trang bị hiện đại. Nếu Honda Vision được coi là "xe ga quốc dân" thì mẫu xe mới này của SYM có thể coi là "kẻ thách thức mới" nhắm trực diện vào nhóm khách hàng phổ thông.

Giá xe ga 125cc TPBW

Theo công bố, mẫu xe mới có hai phiên bản: bản khoá cơ truyền thống giá 32,8 triệu đồng và bản Smart Key giá 33,8 triệu đồng. So với Vision đang niêm yết từ 31,3 – 36,6 triệu đồng hay LEAD dao động 39 – 43 triệu đồng, mức giá của SYM TPBW 125 được đánh giá là "cực cạnh tranh".

So với Honda LEAD, TPBW 125 có giá rẻ hơn từ 6 – 10 triệu đồng nhưng cốp rộng, Smart Key và thiết kế trẻ trung không hề kém cạnh. Trong khi đó, so với Vision, mẫu xe này nổi bật hơn nhờ dung tích cốp lớn và bảng đồng hồ LCD hiện đại.

Nhiều chuyên gia dự đoán rằng sự xuất hiện của SYM TPBW 125 sẽ khiến thị trường xe ga giá rẻ ở Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Đây cũng là bước đi cho thấy các hãng xe đang dần chú trọng tới việc kết hợp thiết kế bắt mắt, công nghệ hiện đại với giá bán hợp lý, điều mà người tiêu dùng Việt luôn mong đợi.

Với mức giá chỉ từ 32,8 triệu đồng, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú và động cơ 125cc tiết kiệm xăng, SYM TPBW 125 thực sự là "tân binh" đáng gờm trong phân khúc xe ga phổ thông. Mẫu xe này không chỉ mang lại lựa chọn mới cho khách hàng Việt mà còn hứa hẹn tạo ra cuộc đua mới khiến Honda Vision và LEAD phải dè chừng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh giá xe Honda liên tục tăng cao do nhu cầu lớn, sự xuất hiện của một mẫu xe ga thiết kế hiện đại, giá rẻ hơn tới vài triệu đồng khiến người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



