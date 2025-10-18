Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Sáng nay (18/10), giá bạc trong nước giảm mạnh, khi hệ thống Phú Quý niêm yết mức bán ra 54,559 triệu đồng/kg, thấp hơn 2,2 triệu đồng/kg so với mức chốt phiên chiều qua (56,826 triệu đồng/kg). So với đỉnh giá ngày hôm qua (57,199 triệu đồng/kg), giá mở phiên sáng nay đã giảm tới 2,6 triệu đồng/kg.

Quy đổi theo đơn vị lượng, giá bạc sáng nay giảm từ mức gần 2,2 triệu đồng/lượng, xuống còn 1,985 – 2,046 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đáng chú ý, sau thời gian tạm ngừng nhận đơn trong ngày 17/10, thương hiệu Phú Quý sáng nay đã mở lại đặt hàng, nhưng hạn chế tối đa 5 lượng/người và giới hạn 5 suất/lần đăng ký nhằm kiểm soát giao dịch trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Thị trường bạc quốc tế ghi nhận giá đảo chiều mạnh giữa đêm qua (17/10, theo giờ Việt Nam), kéo theo đà giảm sâu của giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng cuối tuần.

Cùng xu hướng, thương hiệu Ancarat mở phiên sáng 18/10 giảm 80.000 đồng/lượng, tương đương 2,133 triệu đồng/kg so với giá chốt phiên chiều hôm qua. Hiện Ancarat niêm yết bán ra ở mức 54,599 triệu đồng/kg, tương đương 2,046 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ancarat cũng mở lại nhận đơn hàng, song giới hạn mỗi người chỉ được đặt tối đa 3kg, để đảm bảo nguồn cung ổn định và hạn chế đầu cơ trong thời điểm giá biến động mạnh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đêm qua (theo giờ Việt Nam) lao dốc mạnh, khi rơi từ mức 54,5 USD/oz xuống ngưỡng hơn 50 USD/oz, tương đương mức giảm gần 8% chỉ trong vài giờ giao dịch. Sau cú giảm sâu này, giá bạc quốc tế phục hồi nhẹ và hiện đang neo quanh mức 51,9 USD/oz.

Giá bạc Ancarat niêm yết tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Giá bạc Phú Quý niêm yết mở phiên sáng nay.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý sáng nay cho thấy, đà giảm sâu của giá bạc trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đêm qua (theo giờ Việt Nam) lao dốc mạnh, khi rơi từ mức 54,5 USD/oz xuống ngưỡng hơn 50 USD/oz, tương đương mức giảm gần 8% chỉ trong vài giờ giao dịch. Sau cú giảm sâu này, giá bạc quốc tế phục hồi nhẹ và hiện đang neo quanh mức 51,9 USD/oz.

Diễn biến giá bạc quốc tế 24h qua (theo giờ Việt Nam): Giá mở cửa: 54,2 USD/oz Giá cao nhất: 54,8 USD/oz Giá thấp nhất: 50,1 USD/oz Giá hiện tại: 51,9 USD/oz Biên độ dao động: giảm khoảng 3,9 USD/oz, tương đương gần 8%.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.