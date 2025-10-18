Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Thứ bảy, 09:54 18/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận giá đảo chiều mạnh giữa đêm qua (17/10, theo giờ Việt Nam), kéo theo đà giảm sâu của giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng cuối tuần.

Sáng nay (18/10), giá bạc trong nước giảm mạnh, khi hệ thống Phú Quý niêm yết mức bán ra 54,559 triệu đồng/kg, thấp hơn 2,2 triệu đồng/kg so với mức chốt phiên chiều qua (56,826 triệu đồng/kg). So với đỉnh giá ngày hôm qua (57,199 triệu đồng/kg), giá mở phiên sáng nay đã giảm tới 2,6 triệu đồng/kg.

Quy đổi theo đơn vị lượng, giá bạc sáng nay giảm từ mức gần 2,2 triệu đồng/lượng, xuống còn 1,985 – 2,046 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đáng chú ý, sau thời gian tạm ngừng nhận đơn trong ngày 17/10, thương hiệu Phú Quý sáng nay đã mở lại đặt hàng, nhưng hạn chế tối đa 5 lượng/người và giới hạn 5 suất/lần đăng ký nhằm kiểm soát giao dịch trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Giá bạc hôm nay 18 / 10: Thị trường bạc lao dốc mạnh , giảm sâu xuống 54 triệu đồng / kg - Ảnh 1.

Thị trường bạc quốc tế ghi nhận giá đảo chiều mạnh giữa đêm qua (17/10, theo giờ Việt Nam), kéo theo đà giảm sâu của giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng cuối tuần.

Cùng xu hướng, thương hiệu Ancarat mở phiên sáng 18/10 giảm 80.000 đồng/lượng, tương đương 2,133 triệu đồng/kg so với giá chốt phiên chiều hôm qua. Hiện Ancarat niêm yết bán ra ở mức 54,599 triệu đồng/kg, tương đương 2,046 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ancarat cũng mở lại nhận đơn hàng, song giới hạn mỗi người chỉ được đặt tối đa 3kg, để đảm bảo nguồn cung ổn định và hạn chế đầu cơ trong thời điểm giá biến động mạnh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đêm qua (theo giờ Việt Nam) lao dốc mạnh, khi rơi từ mức 54,5 USD/oz xuống ngưỡng hơn 50 USD/oz, tương đương mức giảm gần 8% chỉ trong vài giờ giao dịch. Sau cú giảm sâu này, giá bạc quốc tế phục hồi nhẹ và hiện đang neo quanh mức 51,9 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 18 / 10: Thị trường bạc lao dốc mạnh , giảm sâu xuống 54 triệu đồng / kg - Ảnh 2.

Giá bạc Ancarat niêm yết tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Giá bạc hôm nay 18 / 10: Thị trường bạc lao dốc mạnh , giảm sâu xuống 54 triệu đồng / kg - Ảnh 3.

Giá bạc Phú Quý niêm yết mở phiên sáng nay.

Giá bạc hôm nay 18 / 10: Thị trường bạc lao dốc mạnh , giảm sâu xuống 54 triệu đồng / kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý sáng nay cho thấy, đà giảm sâu của giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay 18 / 10: Thị trường bạc lao dốc mạnh , giảm sâu xuống 54 triệu đồng / kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đêm qua (theo giờ Việt Nam) lao dốc mạnh, khi rơi từ mức 54,5 USD/oz xuống ngưỡng hơn 50 USD/oz, tương đương mức giảm gần 8% chỉ trong vài giờ giao dịch. Sau cú giảm sâu này, giá bạc quốc tế phục hồi nhẹ và hiện đang neo quanh mức 51,9 USD/oz.

Diễn biến giá bạc quốc tế 24h qua (theo giờ Việt Nam):

Giá mở cửa: 54,2 USD/oz

Giá cao nhất: 54,8 USD/oz

Giá thấp nhất: 50,1 USD/oz

Giá hiện tại: 51,9 USD/oz

Biên độ dao động: giảm khoảng 3,9 USD/oz, tương đương gần 8%.

Giá bạc hôm nay 18 / 10: Thị trường bạc lao dốc mạnh , giảm sâu xuống 54 triệu đồng / kg - Ảnh 6.TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 18 / 10: Thị trường bạc lao dốc mạnh , giảm sâu xuống 54 triệu đồng / kg - Ảnh 7.Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

Khánh Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn

Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'

Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.

MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ nhất và hấp dẫn nhất Trung Quốc hiện nay thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị thực dụng và giá bán dễ tiếp cận.

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn vọt lên 154 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC cũng sắp vượt 150 triệu đồng.

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - iPhone 12 và iPhone 13 vẫn đang là những lựa chọn khá hấp dẫn bởi mức giá rẻ cho trang bị cực ngon vào năm 2025 như có màn OLED, camera chất lượng kèm hiệu năng ổn định vân mọi tác vụ.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Vừa qua Trung Thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới – đậm các tông màu của mùa lễ hội Halloween. Từ gian hàng đến khách mua, tất cả đều hòa chung nhịp không khí sôi động, phản ánh sức sống linh hoạt của thị trường lễ hội cuối năm.

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ô tô điện giá rẻ chỉ từ 340 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cá tính, 2 chỗ ngồi gọn gàng và khả năng chạy tới 280km/lần sạc.

Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượng

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 152 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.

Xem nhiều

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia Morning

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia Morning

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.

Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường
Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia Morning

Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia Morning

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top