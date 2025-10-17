Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Thứ sáu, 11:07 17/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 17 / 10: Thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng / kg - Ảnh 1.Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.

Tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá bạc trong nước ghi nhận quanh mức 55,279 – 56,986 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra). Mức giá bán ra này chạm mốc 57 triệu đồng/kg, mức giá kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử. 

Phú Quý mở phiên với mức giá "nhảy vọt" mới, niêm yết 56,853 triệu đồng/kg bán ra (tương đương 2,132 triệu đồng/lượng). So với giá chốt phiên cuối ngày 16/10 là 55,866 triệu đồng/kg (2,095 triệu đồng/lượng), mức tăng này tương đương 41.000 đồng/lượng. Sau nhiều nhịp điều chỉnh liên tiếp, giá hiện đã tiến sát 56,986 triệu đồng/kg (2,137 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 17 / 10: Thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng / kg - Ảnh 2.

Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng qua 4 phiên sáng nay, lên 2,085 – 2,136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Sản phẩm bạc thương hiệu Ancarat ghi nhận mức tăng tương tự, khi giá bán ra từ 55,580 triệu đồng/kg đầu phiên nay đã nâng lên 55,875 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế,  giá bạc giao ngay hiện duy trì trên vùng 54 USD/oz, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 tới nay. Mốc giá này được thiết lập tại thời điểm chốt phiên giao dịch đêm qua 16/10 (theo giờ Việt Nam).

Mức giá mới này cho thấy xu hướng tăng mạnh của kim loại quý này đang được củng cố.

Giá bạc hôm nay 17 / 10: Thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng / kg - Ảnh 3.

Giá bạc niêm yết của Phú Quý tại các phiên điều chỉnh trong sáng nay.

Giá bạc hôm nay 17 / 10: Thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng / kg - Ảnh 4.

Giá bạc niêm yết của Ancarat tại các phiên điều chỉnh trong sáng nay.

Giá bạc hôm nay 17 / 10: Thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng / kg - Ảnh 5.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý cho thấy giá bạc trong nước có xu hướng đi lên.

Giá bạc hôm nay 17 / 10: Thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng / kg - Ảnh 6.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện duy trì trên vùng 54 USD/oz, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 tới nay. Mốc giá này được thiết lập tại thời điểm chốt phiên giao dịch đêm qua 16/10 (theo giờ Việt Nam).

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoTS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuậnChuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

Khánh Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn

Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơn

Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'

Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kg

Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 43 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn vọt lên 154 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC cũng sắp vượt 150 triệu đồng.

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - iPhone 12 và iPhone 13 vẫn đang là những lựa chọn khá hấp dẫn bởi mức giá rẻ cho trang bị cực ngon vào năm 2025 như có màn OLED, camera chất lượng kèm hiệu năng ổn định vân mọi tác vụ.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Vừa qua Trung Thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới – đậm các tông màu của mùa lễ hội Halloween. Từ gian hàng đến khách mua, tất cả đều hòa chung nhịp không khí sôi động, phản ánh sức sống linh hoạt của thị trường lễ hội cuối năm.

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô điện giá rẻ chỉ từ 340 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cá tính, 2 chỗ ngồi gọn gàng và khả năng chạy tới 280km/lần sạc.

Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 152 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.

Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 110cc được dân tình săn đón bởi mức giá siêu rẻ chỉ 19 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Honda Vision và Lead.

Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia Morning

Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia Morning

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sedan hạng B Skoda tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi lớn, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Slavia, kèm theo miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500 km) khiến giá thành giảm mạnh.

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.

Xem nhiều

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia Morning

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia Morning

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.

Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda 100km chỉ tốn 1,9 lít xăng, có ABS dáng tựa Spacy, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda 100km chỉ tốn 1,9 lít xăng, có ABS dáng tựa Spacy, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, xứng danh 2 iPhone sạc type-c rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, xứng danh 2 iPhone sạc type-c rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường
Sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam giảm giá sốc còn 339 triệu đồng, thấp hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam giảm giá sốc còn 339 triệu đồng, thấp hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top