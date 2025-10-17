Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạn GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.

Tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá bạc trong nước ghi nhận quanh mức 55,279 – 56,986 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra). Mức giá bán ra này chạm mốc 57 triệu đồng/kg, mức giá kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử.

Phú Quý mở phiên với mức giá "nhảy vọt" mới, niêm yết 56,853 triệu đồng/kg bán ra (tương đương 2,132 triệu đồng/lượng). So với giá chốt phiên cuối ngày 16/10 là 55,866 triệu đồng/kg (2,095 triệu đồng/lượng), mức tăng này tương đương 41.000 đồng/lượng. Sau nhiều nhịp điều chỉnh liên tiếp, giá hiện đã tiến sát 56,986 triệu đồng/kg (2,137 triệu đồng/lượng).

Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng qua 4 phiên sáng nay, lên 2,085 – 2,136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Sản phẩm bạc thương hiệu Ancarat ghi nhận mức tăng tương tự, khi giá bán ra từ 55,580 triệu đồng/kg đầu phiên nay đã nâng lên 55,875 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện duy trì trên vùng 54 USD/oz, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 tới nay. Mốc giá này được thiết lập tại thời điểm chốt phiên giao dịch đêm qua 16/10 (theo giờ Việt Nam).

Mức giá mới này cho thấy xu hướng tăng mạnh của kim loại quý này đang được củng cố.

Giá bạc niêm yết của Phú Quý tại các phiên điều chỉnh trong sáng nay.

Giá bạc niêm yết của Ancarat tại các phiên điều chỉnh trong sáng nay.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý cho thấy giá bạc trong nước có xu hướng đi lên.

