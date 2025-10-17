Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.
Tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá bạc trong nước ghi nhận quanh mức 55,279 – 56,986 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra). Mức giá bán ra này chạm mốc 57 triệu đồng/kg, mức giá kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử.
Phú Quý mở phiên với mức giá "nhảy vọt" mới, niêm yết 56,853 triệu đồng/kg bán ra (tương đương 2,132 triệu đồng/lượng). So với giá chốt phiên cuối ngày 16/10 là 55,866 triệu đồng/kg (2,095 triệu đồng/lượng), mức tăng này tương đương 41.000 đồng/lượng. Sau nhiều nhịp điều chỉnh liên tiếp, giá hiện đã tiến sát 56,986 triệu đồng/kg (2,137 triệu đồng/lượng).
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng qua 4 phiên sáng nay, lên 2,085 – 2,136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Sản phẩm bạc thương hiệu Ancarat ghi nhận mức tăng tương tự, khi giá bán ra từ 55,580 triệu đồng/kg đầu phiên nay đã nâng lên 55,875 triệu đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện duy trì trên vùng 54 USD/oz, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 tới nay. Mốc giá này được thiết lập tại thời điểm chốt phiên giao dịch đêm qua 16/10 (theo giờ Việt Nam).
Mức giá mới này cho thấy xu hướng tăng mạnh của kim loại quý này đang được củng cố.
