Giá bạc hôm nay ngày 21/10: Thị trường trong nước giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá như thế nào?

Thứ ba, 12:28 21/10/2025
GĐXH - Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc trong nước sáng nay (21/10) ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh kim loại quý.

Mở phiên sáng nay, Phú Quý niêm yết  giá bạc bán ra ở mức 55,226 triệu đồng/kg, sau đó điều chỉnh giảm dần và hiện đang neo tại 54,799 triệu đồng/kg, tương đương 2,055 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Ancarat, mức giá giảm rõ rệt hơn, từ 54,184 triệu đồng/kg xuống còn 53,970 triệu đồng/kg, tương đương 2,052 triệu đồng/lượng, thấp hơn Phú Quý khoảng 3.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ sáng nay công bố giá mua – bán lần lượt ở mức 2,022 và 2,073 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước.

Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc trong nước sáng nay (21/10) ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh kim loại quý.

Ở thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang được giao dịch quanh ngưỡng 51,87 USD/oz, cho thấy xu hướng điều chỉnh tương tự thị trường trong nước.

Giới phân tích nhận định, sau giai đoạn tăng mạnh do ảnh hưởng từ biến động của giá vàng và đồng USD, thị trường bạc đang có dấu hiệu hạ nhiệt, chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ các chính sách kinh tế toàn cầu.

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 21 / 10: Thị trường giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá - Ảnh 6.Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

 

