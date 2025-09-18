Giá biệt thự Hoàng Mai cũ: Định Công đang dẫn đầu xu hướng, Hoàng Liệt sát nút — Yên Sở tiềm năng nhưng chưa bằng
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư bất động sản, đặc biệt với mức giá biệt thự cao ngất ngưởng.
Thị trường biệt thự tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ sôi động
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.
Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc biệt thự tại khu vực 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại các phường Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán biệt thự nhiều, mà còn là những nơi dẫn đầu về mức giá bán so với các phường còn lại.
Theo khảo sát, giá bán biệt thự tại phường Hoàng Liệt đang dao động phổ biến từ 180 đến hơn 300 triệu đồng/m2. Cụ thể 1 căn biệt thự rộng 180m2, thiết kế 4 tầng tại khu Tây Nam Hồ Linh Đàm, đường Bằng A, phường Hoàng Liệt hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 58 tỷ đồng, tương đương 322,22 triệu đồng/m2.
Tại dự án KĐT Định Công, đường Trần Nguyên Đán, phường Định Công, căn biệt thự sân vườn rộng 150m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 48 tỷ đồng, tương đương 320 triệu đồng/m2. Phường Định Công hiện nay cũng đang có giá biệt thự, liền kề được rao bán tương đối cao, dao động phổ biến từ 260 đến 400 triệu đồng/m2.
Tập trung nhiều khu đô thị mới, phường Yên Sở cũng sở hữu số lượng lớn biệt thự, liền kề đang rao bán. Ở thời điểm hiện tại, giá bán tại đây phổ biến dao động từ 210-350 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến 1 căn biệt thự song lập, 4 tầng, rộng 160m2 tại dự án Gamuda Gardens, đường Pháp Vân, phường Yên Sở hiện đang được rao bán với giá 55 tỷ đồng, tương đương 343,75 triệu đồng/m2.
Các phường còn lại như: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, dù số lượng biệt thự, liền kề được rao bán ít hơn, nhưng giá bán biệt thự tại đây cũng đã tương đối cao, phổ biến dao động từ 200 đến hơn 400 triệu đồng/m2.
Biệt thự là phân khúc bất động sản hạng sang, khách chọn mua, hoặc đầu tư đều là những đối tượng có tiềm lực kinh tế mạnh. Hiện nay tại khu vực 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ là khu vực tập trung khá nhiều dự án biệt thự, liền kề có vị trí đẹp nhà đầu tư hoặc người mua nhà có thể lựa chọn như: Khu đô thị mới Linh Đàm, Khu đô thị Đại Kim, Louis City Hoàng Mai, Gamuda Gardens, Khu đô thị mới Định Công, The Manor Central Park, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Tây Nam Hồ Linh Đàm, Green Park Vĩnh Hưng, Khu chức năng đô thị Ao Sào...
7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập
1. Phường Hoàng Mai
Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).
2. Phường Lĩnh Nam
Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương
3. Phường Vĩnh Hưng
Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở
4. Phường Tương Mai
Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.
5. Phường Định Công
Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.
6. Phường Hoàng Liệt
Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.
7. Phường Yên Sở
Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.
