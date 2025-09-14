Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai?
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Giá chung cư tăng mạnh tại quận Hoàng Mai cũ sau sáp nhập
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.
Theo khảo sát tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, giá chung cư tại 7 phường mới thành lập từ quận Hoàng Mai cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao. Thậm chí, rất khó tìm được thông tin rao bán của những căn chung cư ở khu vực trung tâm như phường Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Định Công, Tương Mai với mức giá dưới 4 tỷ đồng.
Tại phường Hoàng Liệt, một căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại dự án Rose Town, 79 Đường Ngọc Hồi, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,2 tỷ đồng, tương đương 63,64 triệu đồng/m2.
Tại phường Hoàng Mai, một căn chung cư có diện tích 65m2, thiết kế 2 phòng ngủ thuộc dự án chung cư Hồng Hà Tower, đường Thịnh Liệt hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,35 tỷ đồng, tương đương 66,92 triệu đồng/m2.
Tại phường Định Công, giá chung cư hiện nay cũng đang dao động phổ biến từ 60-90 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại dự án CT36 - Dream Home, đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công hiện đang được rao bán với giá 4,33 tỷ đồng, tương đương 72,17 triệu đồng/m2.
Một căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 76,2m2 tại dự án HUD3 Nguyễn Đức Cảnh, số 60, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai hiện nay cũng đang được định giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 72,37 triệu đồng/m2.
Các phường xa trung tâm hơn như Yên Sở, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, chung cư cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, với mức giá phổ biến dao động từ 55-80 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư rộng 80m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại dự án chung cư Ba Hàng A, số 282, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 56,25 triệu đồng/m2. Hay như căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 90m2 tại dự án Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở hiện đang được rao bán với giá 5,25 tỷ đồng, tương đương 58,33 triệu đồng/m2.
Như vậy, hiện nay giá chung cư trên địa bàn 7 phường mới được thành lập từ quận Hoàng Mai cũ tương đối cao dao động phổ biến từ 55-90 triệu đồng/m2. Thậm chí theo ghi nhận, nhiều căn hộ chung cư cao cấp, giá bán còn vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2. Mức giá này khiến không ít người có nhu cầu mua nhà cảm thấy hoang mang, gặp khó khăn trong việc thực hiện giấc mơ an cư tại thủ đô.
7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập
1. Phường Hoàng Mai
Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).
2. Phường Lĩnh Nam
Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương.
3. Phường Vĩnh Hưng
Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở.
4. Phường Tương Mai
Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.
5. Phường Định Công
Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.
6. Phường Hoàng Liệt
Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.
7. Phường Yên Sở
Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.
