Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Nhà mặt phố tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ đang xác lập mặt bằng giá mới

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại khu vực 7 phường mới tại quận Hoàng Mai cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại các phường Định Công, Hoàng Mai là những khu vực có lượng thông tin rao bán nhà mặt phố nhiều hơn so với các phường còn lại.

Theo khảo sát, giá bán nhà mặt phố tại phường Hoàng Mai đang dao động phổ biến với mức giá từ 230-400 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn nhà mặt phố có giá bán lên tới 500 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 50m2, nằm trên mặt đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai (tức phường Thịnh Liệt cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 500 triệu đồng/m2.

Tại phường Định Công, giá nhà mặt phố hiện nay cũng dao động phổ biến từ 200-400 triệu đồng/m2, lập đỉnh có những căn nhà đã vượt 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 4 tầng, rộng 54m2 nằm trên mặt đường Trần Nguyên Đán, phường Định Công hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 29 tỷ đồng, tương đương 537,04 triệu đồng/m2.

Có lượng rao bán ít hơn, tuy nhiên giá nhà mặt phố trên địa bàn phường Tương Mai hiện nay cũng tương đối cao, dao động từ 240-450 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà mặt phố rộng 42m2, thiết kế 5 tầng tại đường Trần Đại Nghĩa, phường Tương Mai hiện đang được rao bán với giá 16,8 tỷ đồng, tương đương 400 triệu đồng/m2.

Phường Hoàng Liệt dù có lượng nhà mặt phố rao bán không nhiều, nhưng giá bán lại khiến nhiều người đi mua cảm thấy bất ngờ khi giá bán dao động từ 200 cho đến 790 triệu đồng/m2. Tiêu biểu, một căn nhà 8 tầng, rộng 200m2 tại phố Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 158 tỷ đồng, tương đương 790 triệu đồng/m2. Trước đây có giá bán mềm hơn, nhưng từ khi được sáp nhập vào phường Hoàng Liệt, giá đất tại thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt (thuộc huyện Thanh Trì cũ), hiện nay cũng có đà tăng trưởng mạnh, dao động từ 300 đến hơn 500 triệu đồng/m2. Có thể kể đến như một căn nhà 7 tầng, rộng 38m2 tại đường Kim Giang, phường Hoàng Liệt (tức xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cũ) hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 19,5 tỷ đồng, tương đương 513,16 triệu đồng/m2.

Dù có giá bán mềm hơn các phường kể trên, nhưng giá bán nhà mặt phố tại 3 phường còn lại là Yên Sở, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam cũng đã chạm ngưỡng 330 triệu đồng/m2, dao động phổ biến từ 100-300 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoàng Mai cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

1. Phường Hoàng Mai

Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).

2. Phường Lĩnh Nam

Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương

3. Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở

4. Phường Tương Mai

Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.

5. Phường Định Công

Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.

6. Phường Hoàng Liệt

Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.

7. Phường Yên Sở

Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh? GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà mặt phố.