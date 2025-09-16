Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Nhà riêng tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ đang xác lập mặt bằng giá mới

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng (nhà nguyên căn) tại khu vực 7 phường mới tại quận Hoàng Mai cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại các phường Định Công, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng, Tương Mai và Lĩnh Nam là những khu vực có lượng thông tin rao bán nhà nhiều hơn so với các phường còn lại.

Theo khảo sát, giá bán nhà riêng tại các phường Định Công, Hoàng Liệt, Tương Mai, Lĩnh Nam đang dao động phổ biến với mức giá từ 150-312 triệu đồng/m2. Ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ, giá rao bán hiện cũng đã phổ biến ở ngưỡng gần 200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến 1 căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Định Công Thượng, phường Định Công hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,9 tỷ đồng, tương đương 222,5 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 3m, tại đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 37m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 6,9 tỷ đồng, tương đương 186,48 triệu đồng/m2.

Cũng nằm trên mặt ngõ rộng 3m, căn nhà riêng chính chủ rộng 34m2, thiết kế 5 tầng tại phường Hoàng Liệt đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,45 tỷ đồng, tương đương 189,71 triệu đồng/m2.

Tại ngõ 46, đường Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, căn nhà riêng 3 tầng, rộng 31m2 hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,05 tỷ đồng, tương đương 195,16 triệu đồng/m2.

Có giá rao bán mềm hơn các phường trên, tuy nhiên người mua nhà cũng khó có thể tìm kiếm được những căn nhà riêng có giá dưới 4 tỷ tại phường Vĩnh Hưng. Cụ thể một căn nhà có diện tích khiêm tốn, chỉ với 22m2, thiết kế 4 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng 2m tại đường Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng hiện đang được rao bán với giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 213,64 triệu đồng/m2.

Dù lượng thông tin rao bán ít hơn, tuy nhiên giá nhà riêng tại 2 phường Hoàng Mai và Yên Sở cũng không hề dễ thở với người mua nhà, cụ thể một căn nhà rộng 33m2, nằm trong ngõ tại đường Bằng Liệt, phường Hoàng Mai (tức phường Thịnh Liệt cũ) hiện đang được rao bán với giá 4,55 tỷ đồng, tương đương 137,88 triệu đồng/m2. Hay như một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 31m2 tại ngõ 243, Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở hiện cũng đang được định giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 145,16 triệu đồng/m2.

Như vậy dù nằm sâu trong ngõ, nhưng giá nhà riêng trên địa bàn 7 phường mới hình thành từ quận Hoàng Mai cũ đều đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoàng Mai cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

1. Phường Hoàng Mai

Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).

2. Phường Lĩnh Nam

Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương

3. Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở

4. Phường Tương Mai

Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.

5. Phường Định Công

Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.

6. Phường Hoàng Liệt

Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.

7. Phường Yên Sở

Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

