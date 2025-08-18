Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?

Năm 2024, giá nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng nóng, bước sang năm 2025, giá nhà, đất có chững lại nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Đặc biệt sau thời điểm sáp nhập cấp xã/phường, bỏ cấp quận/huyện, giá nhà tại thủ đô vẫn duy trì được sức nóng. Không chỉ nhà đất tại khu vực vùng lõi thủ đô, giá nhà tại các phường mới thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng thiết lập mặt bằng giá mới.

Khảo sát trên sàn giao dịch batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam tại thời điểm tháng 8/2025 cho thấy rất khó tìm được những căn nhà có giá dưới 4 tỷ đồng, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng có diện tích khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ.

Cụ thể, một căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 35m2 nằm trong ngõ rộng 2,5m tại đường Thạch Bàn, phường Long Biên (phường Thạch Bàn, quận Long Biên cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5 tỷ đồng, tương đương 142,86 triệu đồng/m2.

Một căn nhà 4 tầng, rộng 32,5m2 nằm trong ngõ nông thuộc Tổ 11, đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Nội (tức quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 224,64 triệu đồng/m2.

Cũng nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m2, căn nhà rộng 30m2, thiết kế 6 tầng tại đường Nguyễn An Ninh, phường Hoàng Mai (tức phường Tương Mai, quận Hoàng Mai cũ) hiện đang được rao bán với giá 9,65 tỷ đồng, tương đương 321,67 triệu đồng/m2.

Nhìn chung những căn nhà trên đều nằm tại các phường xa trung tâm hơn thuộc các quận cũ Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai, đều có diện tích nhỏ 30-35m2 và nằm trên mặt ngõ hẹp tuy nhiên giá của những căn nhà này đều ghi nhận ở ngưỡng cao.

