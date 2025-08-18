Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?
GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí ngay cả những khu vực xa hơn như các phường mới được thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng khó tìm được nhà dưới 4 tỷ đồng.
Năm 2024, giá nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng nóng, bước sang năm 2025, giá nhà, đất có chững lại nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Đặc biệt sau thời điểm sáp nhập cấp xã/phường, bỏ cấp quận/huyện, giá nhà tại thủ đô vẫn duy trì được sức nóng. Không chỉ nhà đất tại khu vực vùng lõi thủ đô, giá nhà tại các phường mới thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Khảo sát trên sàn giao dịch batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam tại thời điểm tháng 8/2025 cho thấy rất khó tìm được những căn nhà có giá dưới 4 tỷ đồng, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng có diện tích khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ.
Cụ thể, một căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 35m2 nằm trong ngõ rộng 2,5m tại đường Thạch Bàn, phường Long Biên (phường Thạch Bàn, quận Long Biên cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5 tỷ đồng, tương đương 142,86 triệu đồng/m2.
Một căn nhà 4 tầng, rộng 32,5m2 nằm trong ngõ nông thuộc Tổ 11, đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Nội (tức quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 224,64 triệu đồng/m2.
Cũng nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m2, căn nhà rộng 30m2, thiết kế 6 tầng tại đường Nguyễn An Ninh, phường Hoàng Mai (tức phường Tương Mai, quận Hoàng Mai cũ) hiện đang được rao bán với giá 9,65 tỷ đồng, tương đương 321,67 triệu đồng/m2.
Nhìn chung những căn nhà trên đều nằm tại các phường xa trung tâm hơn thuộc các quận cũ Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai, đều có diện tích nhỏ 30-35m2 và nằm trên mặt ngõ hẹp tuy nhiên giá của những căn nhà này đều ghi nhận ở ngưỡng cao.
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.
Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lạiGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại do đón đà tăng trên thị trường thế giới.
Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc, 125cc phiên bản mới vừa được Honda chính thức trình làng để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thương hiệu, hoàn toàn có đủ khả năng thay thế những cái tên cùng hãng như Vision, LEAD hay thậm chí SH Mode.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A có thiết kế cực đẹp, giá bán chỉ 205 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nho sữa Trung Quốc hiện đang được rao bán tràn ngập thị trường Việt với mức giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 25.000 đồng/kg nhưng điều đáng chú ý, loại nho này đang được không ít tiểu thương đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ.
Cầm 3 tỷ đồng trong tay, săn đất Hà Nội ở những khu vực nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá đất tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 3 tỷ đồng người mua đất cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.
215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá 215 triệu đồng vừa ra mắt sẽ trở thành ‘ô tô quốc dân’ mới nhờ thiết kế cực đẹp và tiện ích.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.
Phường Ba Đình, Hà Nội: Chung cư vượt 100 triệu đồng/m2, biệt thự chạm mốc 100 tỷ đồng, vẫn có nhà ở giá khoảng 3 tỷ đồngGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, giá nhà, đất trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có hy vọng mua được nhà tại trung tâm với loại hình nhà ở này.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.