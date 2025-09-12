Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 7 phường mới tại quận Hoàng Mai cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt là tại các phường Yên Sở, Hoàng Liệt, Lĩnh Nam... nơi còn quỹ đất lớn được đăng bán sôi động hơn cả.

Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 60m2, mặt tiền 5m tại đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16 tỷ đồng, tương đương 266,67 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán một lô đất rộng 200m2, mặt tiền 4,6m tại ngõ 296, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam với giá 46 tỷ đồng, tương đương 230 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Yên Duyên, phường Yên Sở, mảnh đất rộng 50,5m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15 tỷ đồng, tương đương 297,03 triệu đồng/m2.

Tuy có lượng thông tin rao bán đất ở ít hơn, tuy nhiên giá đất ở tại phường Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, ngay cả Vĩnh Hưng cũng không hề rẻ. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 32m2 tại đường Trần Hòa, phường Định Công hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8 tỷ đồng, tương đương 230 triệu đồng/m2.

Tại phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai (tức phường Thịnh Liệt cũ), một lô đất rộng 50,2m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 11,55 tỷ đồng, tương đương 230 triệu đồng/m2.

Thậm chí tại khu vực phường Tương Mai, giá nhiều lô đất ở hiện đã được rao bán trên 300 triệu đồng/m2, cụ thể một lô đất nằm trên mặt phố Trần Đại Nghĩa, phường Tương Mai (tức phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cũ) cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 84,5 tỷ đồng, tương đương 307,27 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, hiện nay giá bán đất ở tại 7 phường mới được thành lập từ quận Hoàng Mai cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 200-300 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoàng Mai cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

1. Phường Hoàng Mai

Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).

2. Phường Lĩnh Nam

Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương

3. Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở

4. Phường Tương Mai

Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.

5. Phường Định Công

Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.

6. Phường Hoàng Liệt

Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.

7. Phường Yên Sở

Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, thuộc huyện Thanh Trì.

