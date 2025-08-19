Mới nhất
Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Thứ ba, 07:00 19/08/2025 | Pháp luật
Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ Công an phường Kim Liên, Công an Hà Nội, đơn vị này nhận được đơn trình báo của một người dân về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave RSX. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương tiến hành xác minh và điều tra vụ việc và xác định được đối tượng Bùi Văn Dương và bị Công an phường Kim Liên bắt giữ.

Công an Hà Nội bắt giữ &quot;con nghiện&quot; trộm xe máy, có 3 tiền án - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Văn Dương.

Qua đấu tranh, khai thác, Dương đã khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave RSX nói trên. Đáng chú ý, đối tượng này còn thừa nhận trong ngày 7/8/2025 đã trộm thêm 02 chiếc xe máy khác tại khu vực hồ Đền Lừ.

Hồ sơ của Bùi Văn Dương cho thấy, đối tượng này đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, đến ngày 13/08/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

