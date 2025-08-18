Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ
GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.
Thông tin từ Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ sự việc đối tượng dùng dao chém liên tiếp 3 người dân trên địa bàn.
Trước đó, vào sáng 17/8, Công an phường Hồng Bàng tiếp nhận tin báo về việc có 1 đối tượng xông vào nhà, dùng dao truy sát 3 người ở phố Đoàn Kết (phường Hồng Bàng). Sau khi bị truy sát, các nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Ngay khi nhận thông tin, Công an phường Hồng Bàng đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của nạn nhân...
Danh tính 3 nạn nhân được xác đinhh, gồm: anh H.Đ.H (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), anh N.A.V (SN 1996, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) và chị V.T.K.A (SN 1995, trú xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).
Theo cơ quan chức năng, qua xác minh và từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định Đỗ Anh Tú là đối tượng gây án và đã tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, các nạn nhân bị Tú truy sát là đồng nghiệp cũ của mình. Do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống nên sáng ngày 17/8, Tú đi xe máy mang theo dao và xông vào chém các nạn nhân khi họ đang làm việc trong nhà.
Hiện Công an phường Hồng Bàng đang tạm giữ đối tượng Đỗ Anh Tú để điều tra, làm rõ vụ việc xử lý theo quy định.
