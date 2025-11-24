Mới nhất
Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?

Thứ hai, 15:45 24/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ

Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán  đất ở tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 76m2, mặt tiền 5m, nằm trên mặt đường rộng 6m tại phố Tư Đình, phường Long Biên hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 22,8 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề (tức phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cũ) lô đất rộng 107m2, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 25,9 tỷ đồng, tương đương 242,06 triệu đồng/m2.

Mảnh đất rộng 100m2 nằm trên mặt đường Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 21 tỷ đồng, tương đương 210 triệu đồng/m2.

Một lô đất rộng 66m2 nằm trên đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Lợi (tức phường Phúc Đồng, quận Long Biên cũ) hiện đang được rao bán với giá 14,2 tỷ đồng, tương đương 215,15 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 100 đến hơn 500 triệu đồng/m2. Một số mảnh đất nằm sâu trong ngõ hiện cũng đang được rao bán với giá trên 80 triệu đồng 1 mét vuông.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh  giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập

1. Phường Long Biên

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

2. Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

3. Phường Việt Hưng

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

4. Phường Phúc Lợi

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnhGiá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá đất ở tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang biến động mạnhGiá đất ở tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang biến động mạnh

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Hồng Thủy
