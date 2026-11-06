Vợ chồng Đoan Trang có khoảnh khắc lãng mạn ở Thượng Hải
GĐXH - Đoan Trang cùng chồng có chuyến đi công tác kết hợp hẹn hò cực lãng mạn tại Thượng Hải. Họ còn khám phá ẩm thực và cảnh đẹp nơi đây.
Mới đây, ca sĩ Đoan Trang chia sẻ loạt ảnh cùng chồng - doanh nhân Johan Wicklund, tại Thượng Hải, Trung Quốc. Nữ ca sĩ hài hước kể ông xã muốn vợ đồng hành trong chuyến công tác để kết hợp tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người.
"Đi công tác mà cũng đòi vợ đi theo! Nhõng nhẽo dễ sợ. Mà được rủ đi Thượng Hải là vợ gật đầu liền. Ổng nói tranh thủ hơ-ni mun (honeymoon) tội gì không đi", cô viết.
Cách Đoan Trang trêu chồng khiến câu chuyện về chuyến đi trở nên gần gũi. Sau 14 năm chung sống, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn hào hứng với những cuộc hẹn, gọi dịp đồng hành xa nhà là chuyến "trăng mật".
Theo chồng đi công tác Thượng Hải, Đoan Trang có chuyến “trăng mật” ngọt ngào.
Trong loạt ảnh được đăng tải, hai người cùng dạo bộ ở khu vực Bến Thượng Hải, ngắm thành phố lên đèn. Khoảnh khắc Johan Wicklund hôn lên má vợ bên bờ sông nổi bật giữa khung cảnh những tòa nhà rực sáng. Vợ chồng cô còn dùng bữa tại nhà hàng có cửa sổ hướng ra thành phố.
"Đi bộ dọc The Bund ngắm Bến Thượng Hải về đêm đẹp tuyệt, rồi cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon bên chiếc view đẹp, còn gì bằng!", Đoan Trang chia sẻ. Cô gửi lời cảm ơn chồng vì những khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi.
Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự yêu mến dành cho cặp đôi. Á hậu Hoàng Oanh bình luận: "Anh chị hạnh phúc zậy hoài cho các em hưởng ké năng lượng yêu thương ấm áp này ạ" - Đoan Trang đáp lại đàn em: "Các em phải hạnh phúc y như anh chị vậy nghe".
Đoan Trang và chồng vẫn mặn nồng sau 14 năm chung đôi.
Những cuộc hẹn riêng vẫn được vợ chồng Đoan Trang duy trì giữa lịch làm việc. Trước chuyến đến Thượng Hải, cả hai đưa con gái Sol đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc trong kỳ nghỉ thu của bé. Gia đình cùng dùng bữa, đón hoàng hôn và lưu lại nhiều hình ảnh bên biển.
Khi ấy, giọng ca Socola bày tỏ: "Bận rộn đến mấy cũng chẳng bao giờ nản lòng vì luôn sắp xếp để có được những khoảnh khắc bên nhau thế này". Với cô, thời gian bên chồng con là điều đáng trân trọng giữa những ngày tất bật.
Đoan Trang kết hôn với doanh nhân người Thụy Điển Johan Wicklund năm 2012. Hai người có con gái Angelina Wicklund, tên thân mật là Sol, sinh năm 2014.
Năm 2021, nữ ca sĩ cùng con chuyển sang Singapore sinh sống để đồng hành với công việc của chồng. Quyết định thay đổi nơi ở từng khiến cô trăn trở khi sự nghiệp và cuộc sống tại Việt Nam đã ổn định. Trong thời gian ở nước ngoài, Đoan Trang vẫn thu xếp về nước biểu diễn, duy trì hoạt động nghệ thuật.
Gia đình cô sau đó trở lại TP.HCM sinh sống. Nữ ca sĩ có thêm điều kiện gần gũi người thân, tham gia các chương trình và phát triển những dự án âm nhạc. Cô cũng hỗ trợ con gái làm quen với việc thu âm, cùng bé thực hiện talkshow về sức khỏe và tâm lý dành cho bé gái.
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