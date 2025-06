Gia đình 4 người lần lượt chết vì ung thư gan, bác sĩ cảnh báo 1 sai lầm đáng tiếc, người Việt ai mắc nên bỏ sớm

Chỉ là đầy hơi sau bữa ăn – Nhưng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày GĐXH - Bạn ăn xong một bữa cơm thịnh soạn, bụng căng tức, khó chịu. Bạn tự nhủ “Chắc do ăn no quá” hoặc “Chắc là rối loạn tiêu hóa thôi”. Nhưng nếu tình trạng đầy hơi, chướng bụng sau ăn cứ lặp đi lặp lại, kéo dài nhiều tuần – đừng vội bỏ qua.

Theo một nguồn tin, một gia đình có 4 người ở Trung Quốc đã lần lượt tử vong vì ung thư gan. Sau khi kiểm tra, các chuyên gia phát hiện ra rằng nguyên nhân của bi kịch là do sử dụng sai loại đồ dùng nhà bếp tại nhà.

Theo The Paper và 39 Health, bà Lưu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Gia đình bà không có tiền sử ung thư, nhưng ông nội, cha và anh trai của bà đều chết vì ung thư gan. Bà Lưu tin rằng phải có lý do nào đó khiến tỷ lệ ung thư cao trong gia đình bà.

Để ngăn chặn thảm kịch xảy ra với con trai và con gái mình, bà đã nhờ một chuyên gia đến kiểm tra. Sau khi xét nghiệm, chuyên gia đã tìm thấy aflatoxin, một chất gây ung thư loại 1 tồn tại nhiều năm trong đồ dùng nhà bếp và trên bàn ăn của gia đình do bảo quản không đúng cách. Đây có thể chính là thủ phạm khiến gia đình 4 người này mắc bệnh ung thư.

Cảnh giác với chất gây ung thư tiềm ẩn trong căn bếp nhà bạn

Trước đó, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Y học Hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ trên VNN, khoa học đã chứng minh, trong các loại ngũ cốc bị mốc như: gạo, lạc, đỗ, ngô, các loại hạt… có chứa độc tố aflatoxin.

Aflatoxin là một loại độc tố vi nấm được sản sinh một cách tự nhiên do một số loài Aspergillus (một loại nấm mốc). Ngoài việc gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính, nấm mốc Aflatoxin còn được xem là nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan. Theo tài liệu nghiên cứu của Cục Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ, nấm mốc Aflatoxin hoạt động rất bền bỉ với nhiệt. Hoá chất này dạng tinh thể trắng, không bị phân huỷ khi đun nấu thông thường nên rất khó xử lý.

Ví dụ, những hạt lạc bị mốc được rang với nhiệt độ rất cao sẽ làm cho các bào tử nấm mốc bị tiêu diệt nhưng độc tố của chúng vẫn không bị phá hủy hoàn toàn. Chính vì thế, khi lạc bị mốc thì nên bỏ đi, dù có chế biến ở nhiệt độ cao, ăn vào vẫn gây nguy hiểm.

Còn đối với các sản phẩm đũa mốc, thớt mốc hoặc các vật dụng không sạch nếu dùng sẽ dễ mắc bệnh lý cấp tính và ngộ độc khác. “Hiện chưa có nghiên cứu nào cho thấy trong đũa mốc, thớt mốc có chứa độc tố aflatoxin”, PGS.TS Phạm Cẩm Phương thông tin.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương cũng lưu ý, khi dùng đũa, thớt, thìa gỗ, người dân nên vệ sinh sạch, phơi khô để tránh ngộ độc cấp tính, mạn tính do có nguy cơ nhiễm nấm, vi khuẩn, kí sinh trùng…

Ai có nguy cơ mắc ung thư gan?

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Y học Hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư gan ở giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng. Ung thư gan có triệu chứng rõ ràng thường đã ở giai đoạn muộn. Triệu chứng điển hình gặp ở đa số bệnh nhân là đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn.

Ở giai đoạn tiến triển muộn hơn người bệnh sẽ đau tăng ở vùng hạ sườn phải và có tình trạng gan to, vàng da, vàng mắt, bụng chướng do có dịch ổ bụng…

PGS.TS Cẩm Phương cho biết, đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư gan thường gặp ở người xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, viêm gan virus C, hoặc bệnh nhân xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, nhiễm độc aflatoxin, viêm gan B, viêm gan C.

Đối với những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan cần phải tầm soát định kỳ bằng siêu âm ổ bụng và xét nghiệm chất chỉ điểm khối u trong máu là AFP, tại một số nơi có điều kiện có thể xét nghiệm AFP, AFP-L3, PIVKA II.

PGS Phương lưu ý, tất cả các trường hợp nam giới trên 40 tuổi có tình trạng xơ gan do bất cứ nguyên nhân gì nên tầm soát định kì ung thư gan. Ung thư gan nếu phát hiện sớm tỷ lệ sống trên 5 năm đạt tỷ lệ 70-80%.

