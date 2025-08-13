Loại hạt nhỏ thơm, bán nhiều ở chợ Việt: Kiểm soát đường huyết tốt, người Nhật hay ăn để kéo dài tuổi thọ

Hạt mè đen, hay còn gọi là vừng đen có kích thước nhỏ bé nhưng lại đa dạng dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, mè đen cung cấp một lượng chất béo đáng kể, gồm chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn.

Theo Cơ sở dữ liệu về thành phần thực phẩm của USDA, trong 2 muỗng canh hạt mè đen nguyên hạt có chứa khoảng 9 gram chất béo, 4 gram carbohydrate, 2 gram chất xơ và 3.2 gram protein. Bên cạnh đó, hạt mè đen còn chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng như canxi, thiamine (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), folate (vitamin B9), niacin (vitamin B3), phốt pho, kẽm, mangan, vitamin E, sắt, magie và đồng.

Ảnh minh họa

Loại hạt này được cho là có thể ngăn ngừa ung thư nhờ hàm lượng phytosterol cao, ngừa thiếu máu và loãng xương, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tim mạch...

Hiện nay Nhật Bản là đất nước nhập khẩu hạt mè lớn nhất thế giới. Người Nhật rất thích tận dụng loại hạt này trong bữa cơm hàng ngày. Đấy có thể là 1 trong nhóm thực phẩm giúp người Nhật nâng cao tuổi thọ.

Công dụng của hạt mè đen với sức khỏe

Hỗ trợ điều trị huyết áp, tim mạch

Theo một số nghiên cứu đã chứng minh dùng mè đen có chứa magie thần dược giúp giãn mạch máu, có tác dụng giảm huyết áp vì vậy loại hạt này rất thích hợp với những người bị bệnh cao huyết áp, đồng thời còn giúp giảm các nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Magie và các khoáng chất trong mè đen có tác dụng ngăn chặn và kiểm soát bệnh tiểu đường ở mọi tình trạng khác nhau. Đặc biệt dầu mè giúp điều hòa lượng insulin và glucose trong cơ thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Phòng chống ung thư

Hạt mè chứa hàm lượng dinh dưỡng cao cùng các vitamin, khoáng chất. Đặc biệt trong mè đen có chứa axit phytic là một hợp chất chống các bệnh ung thư như: ung thư bạch cầu, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy... tăng cường khả năng miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa

Tốt cho xương

Hạt mè đen là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời cho cơ thể và rất cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Các khoáng chất khác như magie, phốt pho và đồng có trong hạt mè đen cũng đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành cũng như tăng cường mật độ xương.

Tăng cường mọc tóc

Hạt mè đen rất giàu các chất dinh dưỡng như sắt, magie, vitamin B6 vì vậy có thể thúc đẩy quá trình mọc tóc cũng như ngăn ngừa và cải thiện tình trạng rụng tóc.

Thường xuyên thêm hạt mè đen vào các bữa ăn hàng ngày hoặc bôi dầu mè đen lên da đầu có thể giúp bạn củng cố năng tóc, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể của tóc.

Nên ăn bao nhiêu mè đen mỗi ngày là đủ?

Ảnh minh họa

- Mè đen mang đến nhiều công dụng chữa bệnh nhưng việc ăn mè đen thay cơm để phòng và chữa bệnh tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch… thì vô cùng phản khoa học. Việc này sẽ làm cơ thể thiếu chất và bệnh nặng hơn.

- Me đen có tính hàn nên những người bụng yếu, hay bị tiêu chảy tốt nhất không nên dùng nhiều, nếu cố tình lạm dụng có thể làm hỏng đường tiêu hóa.

- Mỗi ngày chỉ nên ăn từ 15-20g mè đen là đủ, nên rang chín lên để có mùi thơm ngon mà còn dễ tiêu hóa, đảm bảo vệ sinh. Cần ăn chung với cơm hoặc thực phẩm khác để tăng cường lợi ích.