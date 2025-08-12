Phát hiện 'thủ phạm' gây tắc tĩnh mạch sau 7 lần mổ hoại tử ruột
GĐXH - Trong vòng 3 năm, ông phải trải qua tới 7 lần phẫu thuật vì hoại tử đại tràng do tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới - một bệnh lý rất hiếm gặp.
Trong vòng 3 năm, nam bệnh nhân sinh năm 1969, sống tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phải trải qua tới 7 lần phẫu thuật vì hoại tử đại tràng do tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới - một bệnh lý rất hiếm gặp.
Tĩnh mạch mạc treo tràng dưới là mạch máu quan trọng dẫn máu từ ruột già về gan. Khi tĩnh mạch này bị tắc bởi cục máu đông, máu không thể lưu thông, ruột bị thiếu máu nuôi, dẫn tới hoại tử. Tình trạng này thường diễn tiến nhanh, gây đau bụng dữ dội, chướng bụng, nôn ói và đe dọa tính mạng nếu không phẫu thuật kịp thời.
Bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm là "vô căn" - tức không rõ nguyên nhân, chính vì vậy, dù đã trải qua nhiều lần mổ, nguyên nhân gốc rễ của bệnh vẫn chưa được tìm ra, khiến tình trạng tái phát liên tục.
Không chấp nhận tiếp tục sống trong nỗi lo cắt ruột thêm một lần nữa, bệnh nhân quyết định đên BVĐK Medlatec khám. Tại đây, ông được BSCKII. Nguyễn Quang Minh - Trưởng khoa Tim mạch trực tiếp thăm khám.
Sau khi khai thác kỹ tiền sử bệnh, xem xét hồ sơ y tế và các lần mổ trước đó, bác sĩ Minh nghi ngờ nguyên nhân sâu xa là do bệnh lý tăng đông máu di truyền (thrombophilia).
Bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm đột biến gen thrombophilia. Kết quả cho thấy đột biến dị hợp tử MTHFR A1298C và PAI-1/Serpine 1 - hai gen liên quan đến rối loạn chuyển hóa homocysteine và ức chế tiêu sợi huyết, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông tĩnh mạch mạn tính.
Sự kết hợp của hai đột biến này khiến cơ thể luôn ở trạng thái “ngầm” tăng đông, mà không có các dấu hiệu rõ ràng như rung nhĩ, ung thư hay hội chứng kháng phospholipid. Đây chính là "thủ phạm" thầm lặng gây tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới và dẫn đến 7 lần mổ ruột trong suốt 3 năm qua.
Hiện tại, bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc chống đông đường uống tác động trực tiếp (DOAC) dài hạn để dự phòng huyết khối, kết hợp tái khám định kỳ hoặc thực hiện xét nghiệm theo dõi tại nhà nhằm kiểm soát tình trạng đông máu. Sau 6 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định.
Bác sĩ cho biết, đây là một ca bệnh điển hình cho vai trò của y học chính xác (precision medicine). Trong nhiều trường hợp huyết khối tái phát không rõ nguyên nhân, xét nghiệm gen là “chìa khóa” giúp tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn, từ đó đưa ra hướng điều trị dự phòng hiệu quả.
GĐXH - Hạ đường huyết nếu không được xử trí kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng tri giác và gây tổn thương đến não bộ...
GĐXH - Ngồi yên hàng giờ trước máy tính không chỉ gây đau lưng, mỏi mắt mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí ở người trẻ khỏe mạnh.
GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.
GĐXH - Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân dẫn tới tử vong hàng đầu, do đó nắm bắt được bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp người bệnh có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả.
GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu chóng mặt, ông Đ. uống thuốc rối loạn tiền đình nhưng không đỡ. Khi đến viện khám thì nhận kết quả bị nhồi máu não bán cấp.
GĐXH - Người phụ nữ bị u tuyến ức nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám.
Buổi sáng là thời điểm cơ thể vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí huyết đang ở trạng thái ổn định nhưng còn chậm lưu thông. Sáng ngủ dậy bấm những huyệt vị sau sẽ thúc đẩy tuần hoàn, cân bằng âm dương và nâng cao sức khỏe.
GĐXH - Hoạt tính có trong vỏ bưởi có thể giúp thải độc gan, giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch...
GĐXH - Chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể thức dậy với nguy cơ tàn tật hoặc mất mạng.
Nếu để ý kỹ, khi cơ thể đang lão hóa nhanh chóng sẽ có những dấu hiệu rõ nét này, có dù chỉ một cũng nên cảnh giác.
