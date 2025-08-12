Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Phát hiện 'thủ phạm' gây tắc tĩnh mạch sau 7 lần mổ hoại tử ruột

Thứ ba, 17:39 12/08/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng 3 năm, ông phải trải qua tới 7 lần phẫu thuật vì hoại tử đại tràng do tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới - một bệnh lý rất hiếm gặp.

Trong vòng 3 năm, nam bệnh nhân sinh năm 1969, sống tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phải trải qua tới 7 lần phẫu thuật vì hoại tử đại tràng do tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới - một bệnh lý rất hiếm gặp.

Tĩnh mạch mạc treo tràng dưới là mạch máu quan trọng dẫn máu từ ruột già về gan. Khi tĩnh mạch này bị tắc bởi cục máu đông, máu không thể lưu thông, ruột bị thiếu máu nuôi, dẫn tới hoại tử. Tình trạng này thường diễn tiến nhanh, gây đau bụng dữ dội, chướng bụng, nôn ói và đe dọa tính mạng nếu không phẫu thuật kịp thời.

Bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm là "vô căn" - tức không rõ nguyên nhân, chính vì vậy, dù đã trải qua nhiều lần mổ, nguyên nhân gốc rễ của bệnh vẫn chưa được tìm ra, khiến tình trạng tái phát liên tục.

Phát hiện 'thủ phạm' gây tắc tĩnh mạch sau 7 lần mổ hoại tử ruột - Ảnh 1.

Tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới là bệnh lý rất hiếm gặp và dễ bị chẩn đoán nhầm là vô căn. Ảnh minh họa

Không chấp nhận tiếp tục sống trong nỗi lo cắt ruột thêm một lần nữa, bệnh nhân quyết định đên BVĐK Medlatec khám. Tại đây, ông được BSCKII. Nguyễn Quang Minh - Trưởng khoa Tim mạch trực tiếp thăm khám.

Sau khi khai thác kỹ tiền sử bệnh, xem xét hồ sơ y tế và các lần mổ trước đó, bác sĩ Minh nghi ngờ nguyên nhân sâu xa là do bệnh lý tăng đông máu di truyền (thrombophilia).

Bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm đột biến gen thrombophilia. Kết quả cho thấy đột biến dị hợp tử MTHFR A1298C và PAI-1/Serpine 1 - hai gen liên quan đến rối loạn chuyển hóa homocysteine và ức chế tiêu sợi huyết, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông tĩnh mạch mạn tính.

Sự kết hợp của hai đột biến này khiến cơ thể luôn ở trạng thái “ngầm” tăng đông, mà không có các dấu hiệu rõ ràng như rung nhĩ, ung thư hay hội chứng kháng phospholipid. Đây chính là "thủ phạm" thầm lặng gây tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới và dẫn đến 7 lần mổ ruột trong suốt 3 năm qua.

Hiện tại, bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc chống đông đường uống tác động trực tiếp (DOAC) dài hạn để dự phòng huyết khối, kết hợp tái khám định kỳ hoặc thực hiện xét nghiệm theo dõi tại nhà nhằm kiểm soát tình trạng đông máu. Sau 6 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ cho biết, đây là một ca bệnh điển hình cho vai trò của y học chính xác (precision medicine). Trong nhiều trường hợp huyết khối tái phát không rõ nguyên nhân, xét nghiệm gen là “chìa khóa” giúp tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn, từ đó đưa ra hướng điều trị dự phòng hiệu quả.

Bé trai 4 tuổi bị hoại tử ruột, phải cắt bỏ một phần ruột: Tất cả vì thói quen sai lầm này sau khi ănBé trai 4 tuổi bị hoại tử ruột, phải cắt bỏ một phần ruột: Tất cả vì thói quen sai lầm này sau khi ăn

Hành động tưởng chừng vô hại này đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và hoại tử ruột, đe dọa tính mạng của trẻ.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông 53 tuổi suýt hoại tử chân vì chủ quan khi bị rắn cắn

Người đàn ông 53 tuổi suýt hoại tử chân vì chủ quan khi bị rắn cắn

Người đàn ông 64 tuổi bị hoại tử túi mật vì nhầm lẫn với dấu hiệu này

Người đàn ông 64 tuổi bị hoại tử túi mật vì nhầm lẫn với dấu hiệu này

Người đàn ông 50 tuổi suýt hoại tử tay vì viêm tắc mạch máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 50 tuổi suýt hoại tử tay vì viêm tắc mạch máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bé 13 tuổi ở Bình Dương suýt bị hoại tử buồng trứng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi ở Bình Dương suýt bị hoại tử buồng trứng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông ở Hải Dương đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện hoại tử não, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân từ căn bệnh nguy hiểm này

Người đàn ông ở Hải Dương đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện hoại tử não, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân từ căn bệnh nguy hiểm này

Cùng chuyên mục

Hạ đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với bạn nghĩ: Có 1 trong 6 dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan

Hạ đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với bạn nghĩ: Có 1 trong 6 dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Hạ đường huyết nếu không được xử trí kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng tri giác và gây tổn thương đến não bộ...

Đột quỵ và hội chứng ‘ngồi lâu’: Nguy hiểm hơn bạn tưởng

Đột quỵ và hội chứng ‘ngồi lâu’: Nguy hiểm hơn bạn tưởng

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Ngồi yên hàng giờ trước máy tính không chỉ gây đau lưng, mỏi mắt mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí ở người trẻ khỏe mạnh.

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân dẫn tới tử vong hàng đầu, do đó nắm bắt được bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp người bệnh có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả.

Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này

Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu chóng mặt, ông Đ. uống thuốc rối loạn tiền đình nhưng không đỡ. Khi đến viện khám thì nhận kết quả bị nhồi máu não bán cấp.

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị u tuyến ức nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám.

Sáng ngủ dậy bấm huyệt này cơ thể sẽ khỏe mạnh cường tráng

Sáng ngủ dậy bấm huyệt này cơ thể sẽ khỏe mạnh cường tráng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Buổi sáng là thời điểm cơ thể vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí huyết đang ở trạng thái ổn định nhưng còn chậm lưu thông. Sáng ngủ dậy bấm những huyệt vị sau sẽ thúc đẩy tuần hoàn, cân bằng âm dương và nâng cao sức khỏe.

Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Hoạt tính có trong vỏ bưởi có thể giúp thải độc gan, giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch...

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể thức dậy với nguy cơ tàn tật hoặc mất mạng.

Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Nếu để ý kỹ, khi cơ thể đang lão hóa nhanh chóng sẽ có những dấu hiệu rõ nét này, có dù chỉ một cũng nên cảnh giác.

Xem nhiều

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Bệnh thường gặp

GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

Bệnh thường gặp
Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Bệnh thường gặp
Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Bệnh thường gặp
Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top