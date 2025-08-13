Đi chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Lọt top 5 loại rau tốt nhất, ăn sống hay nấu chín đều hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Khám phá công dụng của rau cải xoăn với sức khỏe

Rau cải xoăn (hay còn gọi là cải kale) là loại rau có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Mặc dù đã trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam trong những năm gần đây, nó vẫn chưa được trồng rộng rãi và tiêu thụ phổ biến như các loại rau truyền thống.

Thực tế, rau cải xoăn thuộc họ cải, có lá màu xanh đậm hoặc màu tím. Chúng cung cấp nhiều loại chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi như glucosinolates, chất chống oxy hóa, lutein, zeaxanthin,...

Ảnh minh họa

Một số nghiên cứu cho thấy giống cải xoăn màu tím chứa anthocyanin, một hợp chất hữu cơ tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc cải xoăn nấu chín có khoảng 42 calo, 106 gam (g) nước và 1,4 g chất béo.

Các thành phần dinh dưỡng khác của cải xoăn bao gồm: 5 g chất xơ (18 phần trăm giá trị hàng ngày DV); 3 g protein (6 phần trăm DV); 172 hoạt tính tương đương retinol (RAE) của vitamin A (19 phần trăm DV); 21 miligam (mg) vitamin C (23 phần trăm DV); 493 microgam (mcg) của vitamin K (410 phần trăm DV); 177 mg canxi (14 phần trăm DV); 30 mg magie (7 phần trăm DV); 170 mg kali (4 phần trăm DV).

Với những thành phần dinh dưỡng phong phú trên, cải xoăn được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất, được khuyến khích đưa và thực đơn hàng ngày.

Lợi ích của rau cải xoăn với sức khỏe

Nhiều người mệnh danh cải xoăn là "vua của các loại rau xanh” bởi có công dụng sau:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Các nhà nghiên cứu đã học được rằng việc bổ sung cải xoăn vào chế độ ăn uống thường xuyên có thể làm tăng HDL (hay còn gọi là cholesterol "tốt") đồng thời làm giảm mức LDL (cholesterol "xấu").

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng chống viêm cao, cải xoăn giúp chúng ta tránh tắc nghẽn động mạch và tích tụ mảng bám trong hệ thống tuần hoàn.

Giúp chắc khỏe xương

Xương của bạn sẽ chắc khỏe hơn nhờ lượng canxi trong cải xoăn còn nhiều hơn trong sữa. Axit béo omega-3 tốt cho não bộ, kháng viêm tốt.

Theo nghiên cứu của Hội Loãng xương Quốc gia Mỹ, cải xoăn kale chứa một lượng lớn chất canxi giúp phòng ngừa bệnh loãng xương. Chỉ với một cốc nước ép cải xoăn đủ cung cấp hàm lượng canxi tương đương với một cốc sữa.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại nhiễm trùng và ngăn ngừa các bệnh thông thường như cảm lạnh.

Đây là một lợi ích khác của việc ăn cải xoăn vì nó chứa nhiều vitamin C – nhiều hơn các loại rau lá xanh khác. Một khẩu phần 100 g cải xoăn sống cung cấp hơn 100% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Phòng ngừa ung thư

Cải xoăn đã được chứng minh là có chứa một loạt các hợp chất được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi việc hình thành các tế bào ung thư. Sulforaphane và indole-3-carbinol chỉ là hai chất chống ung thư (chất ức chế ung thư) được tìm thấy trong cải xoăn.

Ai không nên ăn rau cải xoăn?

Tuy có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nhưng cải xoăn không phải dành cho tất cả. Loại rau được mệnh danh "siêu thực phẩm" này không thích hợp với những người đang gặp các vấn đề sức khỏe như sau:

- Những người đang dùng thuốc làm loãng máu (thuốc chống đông máu) cần kiểm soát lượng vitamin K phù hợp. Trong khi đó, cải xoăn chứa nhiều loại vitamin này nên người tiêu thụ sẽ rất khó bảo đảm lượng chất nạp vào.

- Những người thiếu i ốt cũng không nên ăn cải xoăn vì chúng chứa goitrogen - một loại chất kháng dinh dưỡng có khả năng ngăn i ốt xâm nhập tuyến giáp.

Ăn rau cải xoăn thế nào tốt nhất?

Ảnh minh họa

Cải xoăn sống có thể khó tiêu hóa. Thành tế bào dạng sợi của cải xoăn có thể ngăn cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡn. Tuy nhiên cải xoăn khi nấu có thể làm giảm hàm lượng chất chống oxy hóa. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết hấp cải xoăn là cách tốt giúp dễ tiêu hóa hơn mà vẫn bảo toàn được hầu hết chất dinh dưỡng.

Một cốc cải xoăn có 94% lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày, rất quan trọng cho quá trình đông máu và hình thành xương. Khi ăn sống, một số chất dinh dưỡng ẩn sau các thành tế bào nguyên vẹn và đi qua ruột của chúng ta mà không bị hấp thụ. Có thể vò, xoa nhẹ thật nhanh cải xoăn sống để giúp phá vỡ các "bức tường" xơ và có thể làm giảm vị đắng của nó.

Nếu không ăn sống thì nên hấp cải xoăn để hạn chế làm giảm hàm lượng dinh dưỡng, đây là lựa chọn tốt hơn luộc vì luộc phải xử lý nhiệt trong thời gian lâu hơn.

Cải xoăn nấu chín có thể là một lựa chọn ngon miệng hơn đối với một số người nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên sử dụng nước nấu như nước luộc rau giàu dinh dưỡng để hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa vào nước.