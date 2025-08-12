Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn
GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.
Khám phá công dụng của rau khoai lang với sức khỏe
Rau khoai lang là loại rau quen thuộc của người Việt. Loại rau này được ví là "vua của các loại rau bình dân" vì mang lại nhiều lợi ích cho người dùng.
Theo Đông y thì rau lang là thảo mộc không độc, có tính bình, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thị lực, lợi mật, chữa vàng da,...
Y học hiện đại cho rằng, rau lang rất nhiều vitamin B6, C, riboflavin,... Trong 100g rau lang chứa các chất dinh dưỡng điển hình như: 22kcal năng lượng, 91.8g nước, 2.6g protein, 2.8g tinh bột, 11mg vitamin C, 900mg vitamin BB; các loại khoáng chất như: 48mg canxi, 54mg phốt pho, 2.7mg sắt,...
Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Tennessee (Hoa Kỳ) dẫn đầu đã phát hiện ra chiết xuất methanol của lá và thân khoai lang có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú và phổi.
Cụ thể, các nhà khoa học tại Đại học Tennessee đã tiến hành nghiên cứu bằng cách nghiền nhỏ phần thân và lá khoai lang, sau đó chiết xuất thành dung dịch và đem thử nghiệm trên các tế bào bất thường ở nhiều bộ phận cơ thể.
Hoạt động chống ung thư của chiết xuất khoai lang được cho là do hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học cao, đặc biệt là polyphenol và anthocyanin. Các hợp chất này được biết là có thể gây ra sự ngừng chu kỳ tế bào và thúc đẩy apoptosis (chết tế bào theo chương trình) trong tế bào ung thư.
Những phát hiện của nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp rau khoai lang (bao gồm lá và thân khoai lang) vào chế độ ăn uống thường xuyên, không chỉ vì lợi ích dinh dưỡng mà còn vì vai trò tiềm năng của chúng trong việc phòng ngừa ung thư.
Công dụng của rau khoai lang với sức khỏe
Giải độc và thanh nhiệt
Rau lang có tác dụng tích cực trong việc làm mát và thanh nhiệt cho cơ thể. Không những thế đây còn là thực phẩm giàu chất diệp lục có khả năng làm sạch máu và loại bỏ bớt độc tố ở trong cơ thể.
Hỗ trợ kiểm soát đường huyết
Dù khoai lang có vị ngọt, nhưng lá và rau khoai lang lại có chỉ số đường huyết thấp cùng nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm chậm hấp thu đường vào máu, ổn định lượng đường sau bữa ăn và hỗ trợ phòng ngừa cũng như điều trị tiểu đường tuýp 2.
Phòng ngừa đái tháo đường
Lá cây rau lang có đặc tính giảm đường huyết và đọt rau lang đỏ có chứa chất gần giống với insulin nên rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường.
Chống oxy hóa
Protein trong rau lang có khả năng chống lại sự oxy hóa. Loại protein này chứa khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione - chất có vai trò lớn trong việc tạo ra chất chống oxy hóa bên trong cơ thể.
Chống béo phì
Cây rau khoai lang ít tinh bột và nhiều chất xơ nên rất tốt với những người đang trong chế độ giảm cân. Bản thân loại rau này vừa là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể vừa làm giảm cảm giác thèm ăn nên là một gợi ý không tồi trong chế độ ăn của người cần ổn định cân nặng.
Ngừa táo bón
Rau lang vị ngọt, tính mát và chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Đặc biệt, lá rau lang chứa khoảng 1.95% - 1.97% chất nhựa tẩy nên vừa nhuận tràng vừa ngăn ngừa tình trạng táo bón.
3 không khi ăn rau khoai lang
Không ăn quá nhiều
Trong rau lang chứa lượng canxi khá lớn, nếu ăn thường xuyên sẽ gây ra tình trạng thừa canxi, dễ dẫn đến sỏi thận.
Không ăn rau lang khi đói
Trong rau lang có chứa các thành phần nếu ăn vào khi đói có thể gây giảm đường huyết, gây nguy hiểm cho sức khỏe, thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.
Không ăn khi nấu chưa chín
Rau lang chứa nhiều chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, nhưng không nên ăn rau lang sống dễ gây ra táo bón, nên luộc hoặc xào chín trước khi ăn.
