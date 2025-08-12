Ăn cơm thừa 3 ngày liền, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì nhiễm khuẩn nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tới 30%

Câu chuyện cảnh báo này xảy ra tại Trung Quốc, khi ông Trương (61 tuổi) phải nhập viện cấp cứu và được đưa thẳng vào phòng hồi sức tích cực (ICU) chỉ vì… ăn cơm thừa trong tủ lạnh suốt ba ngày.

Vốn tính tiết kiệm, ông thường giữ lại đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh và ăn tiếp vào hôm sau, thậm chí để đến hai ngày. Nhưng lần này, sau khi ăn cơm thừa không hâm nóng, ông thấy đau bụng dữ dội, sốt cao, rồi bất ngờ ngất xỉu. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị viêm màng não mủ do vi khuẩn Listeria, một loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với người già, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Bác sĩ điều trị Triệu Thịnh cho biết, Listeria có thể tồn tại và phát triển mạnh ngay cả trong môi trường lạnh. Tủ lạnh vốn được xem là nơi bảo quản thực phẩm lại có thể trở thành “lò ấp” cho loại vi khuẩn này nếu thức ăn không được bảo quản đúng cách. Tỷ lệ tử vong với những ca nhiễm nặng lên tới 20- 30% .

May mắn, sau 5 ngày điều trị tích cực, ông Trương đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng bệnh thường. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, từng có một phụ nữ nhiễm Listeria dẫn đến viêm màng não sau khi ăn thịt đông lạnh.

Đối với người khỏe mạnh, nhiễm Listeria có thể chỉ gây triệu chứng tiêu chảy nhẹ. Nhưng với nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người suy giảm miễn dịch, vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ , đe dọa tính mạng.

Khuyến cáo của bác sĩ để phòng Listeria:

- Thức ăn thừa trong tủ lạnh bắt buộc phải hâm nóng kỹ ở nhiệt độ cao trước khi ăn.

- Không để thức ăn thừa quá lâu trong tủ.

- Bảo quản thịt sống và thực phẩm ăn liền ở các ngăn riêng biệt.

- Sữa, thịt sống nên để ở ngăn phía sau - nơi nhiệt độ lạnh nhất.

- Tránh mở cửa tủ lạnh quá thường xuyên hoặc để cửa mở lâu.

- Định kỳ vệ sinh, kiểm tra gioăng cao su ở cánh tủ lạnh.

Chỉ một thói quen tưởng chừng “tiết kiệm” nhưng ăn cơm thừa lạnh trong nhiều ngày có thể đổi bằng tính mạng. Giữ thực phẩm an toàn không chỉ là tiết kiệm tiền, mà là bảo vệ chính sức khỏe của mình.

Nguồn và ảnh: 163.com