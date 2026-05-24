Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giới

Thị trường tiền tệ thế giới hôm nay 24/5, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF dù vẫn ở mức cao, nhưng cũng đã giảm nhẹ so với phiên trước đó, chốt tuần ở mức 99,24 điểm. Dù vẫn có sự tăng trưởng, tuy nhiên trong tuần qua DXY đang bước vào giai đoạn biến động hẹp. Đà tăng của đồng USD đã có dấu hiệu chững lại làm dấy lên kỳ vọng về khả năng giữa Mỹ và Iran đạt được một số bước tiến trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao, qua đó góp phần giảm áp lực lên giá dầu và hạ nhiệt những lo ngại liên quan đến lạm phát toàn cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng khoảng cách quan điểm giữa các bên vẫn còn đáng kể, khiến triển vọng thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định và khó lường.

Trên thị trường quốc tế, đồng EUR và đồng yên Nhật vẫn chịu áp lực trước sức mạnh của đồng bạc xanh. Đồng yên tiếp tục dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản duy trì ở mức cao. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn theo đuổi lộ trình điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách thận trọng.

Những biến động trong thương mại toàn cầu đang tác động rõ nét tới thị trường ngoại hối, kéo theo sự gia tăng biến động của nhiều đồng tiền chủ chốt. Dữ liệu kinh tế kém tích cực tại Trung Quốc và châu Âu cho thấy bức tranh tăng trưởng toàn cầu ngày càng phân hóa, trong khi Mỹ tiếp tục nổi lên như nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn nhờ làn sóng phát triển AI cùng mặt bằng giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 24/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang duy trì ở mức 25.134 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn đang giữ nguyên ở mức 23.928 đồng/USD mua vào và ở mức 26.340 đồng/USD bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 24/5/2026.