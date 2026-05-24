Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giới
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Thị trường tiền tệ thế giới hôm nay 24/5, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF dù vẫn ở mức cao, nhưng cũng đã giảm nhẹ so với phiên trước đó, chốt tuần ở mức 99,24 điểm. Dù vẫn có sự tăng trưởng, tuy nhiên trong tuần qua DXY đang bước vào giai đoạn biến động hẹp. Đà tăng của đồng USD đã có dấu hiệu chững lại làm dấy lên kỳ vọng về khả năng giữa Mỹ và Iran đạt được một số bước tiến trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao, qua đó góp phần giảm áp lực lên giá dầu và hạ nhiệt những lo ngại liên quan đến lạm phát toàn cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng khoảng cách quan điểm giữa các bên vẫn còn đáng kể, khiến triển vọng thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định và khó lường.
Trên thị trường quốc tế, đồng EUR và đồng yên Nhật vẫn chịu áp lực trước sức mạnh của đồng bạc xanh. Đồng yên tiếp tục dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản duy trì ở mức cao. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn theo đuổi lộ trình điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách thận trọng.
Những biến động trong thương mại toàn cầu đang tác động rõ nét tới thị trường ngoại hối, kéo theo sự gia tăng biến động của nhiều đồng tiền chủ chốt. Dữ liệu kinh tế kém tích cực tại Trung Quốc và châu Âu cho thấy bức tranh tăng trưởng toàn cầu ngày càng phân hóa, trong khi Mỹ tiếp tục nổi lên như nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn nhờ làn sóng phát triển AI cùng mặt bằng giá năng lượng duy trì ở mức cao.
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 24/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang duy trì ở mức 25.134 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn đang giữ nguyên ở mức 23.928 đồng/USD mua vào và ở mức 26.340 đồng/USD bán ra.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/5/2026 được cập nhật như sau:
Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank vẫn niêm yết giá mua và bán ra của ngày hôm qua ở vùng 26,130 đồng/USD- 26,390 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD cũng vẫn giữ nguyên giá bán được điều chỉnh từ ngày hôm qua, cụ thể giá mua vào và bán ra hiện giữ mức 25.995 đồng/USD - 26.390 đồng/USD. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh đang mức 26,010 - 26,390 đồng/USD mua vào và bán ra.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 24/05/2026, khảo sát lúc 14h22 phút đang giữ nguyên giá bán cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.350 và bán ra là 26.440 đồng/USD.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank tiếp tục niêm yết mức giá của ngày hôm qua, ở mức 160.67 - 170.88 đồng/JPY; VietinBank duy trì ở mức 160,04 - 171,54 đồng/JPY, không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Tại BIDV đồng Yen vẫn giao dịch quanh mức 161.08 - 171.1 đồng/JPY.
Tỷ giá EUR hôm nay 24/5, tại nhiều ngân hàng không có sự điều chỉnh mạnh. Tỷ giá EUR, tại Vietcombank giá EUR tiếp tục niêm yết ở mức 29,849 - 31,422 đồng/EUR. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đang giữ mức 29.720 - 31.440 đồng/EUR mua vào và bán ra; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,069 - 31,527 đồng/EUR, hầu hết không có sự điều chỉnh giá so với phiên trước đó.
