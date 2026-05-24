Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị em

Xe ga 125cc thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode

Xe ga Yamaha Jog 125 2026

Trong bối cảnh phân khúc xe ga phổ thông tại châu Á ngày càng cạnh tranh mạnh, các hãng xe liên tục tung ra những mẫu scooter nhỏ gọn nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị. Mới đây, Yamaha đã chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của Yamaha Jog 125 tại thị trường Đài Loan.

Dù không thuộc nhóm xe ga cao cấp, Yamaha Jog 125 vẫn nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, màu sắc mới trẻ trung cùng khối động cơ 125cc tương đương Honda SH Mode.

Đáng chú ý, mẫu xe này còn được đánh giá có phong cách hiện đại và sắc sảo hơn nhiều scooter phổ thông hiện nay như Honda Vision.

Ở phiên bản 2026, Yamaha Jog 125 không thay đổi quá nhiều về tổng thể thiết kế nhưng được hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm hai tùy chọn màu mới gồm Tím mờ và Xám đậm mờ. Đây được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần nâng cấp này.

Theo Yamaha, màu Tím mờ được định hướng dành cho nhóm khách hàng nữ với phong cách trẻ trung và thanh lịch.

Lớp sơn ngọc trai kết hợp hiệu ứng nhám giúp tổng thể chiếc xe trông mềm mại nhưng vẫn hiện đại. Trong khi đó, màu Xám đậm mờ lại hướng tới nhóm người dùng yêu thích phong cách trung tính và có phần cao cấp hơn.

Dưới ánh sáng, lớp sơn tạo hiệu ứng ánh kim giúp chiếc scooter nhỏ gọn này trở nên nổi bật hơn so với nhiều mẫu xe phổ thông cùng phân khúc. Ngoài hai màu mới, Yamaha Jog 125 vẫn tiếp tục phân phối các tùy chọn màu Trắng và Xám quen thuộc.

Jog 125 theo đuổi phong cách scooter đô thị

Về tổng thể, Jog 125 theo đuổi phong cách scooter đô thị nhỏ gọn với các đường nét bo tròn nhưng vẫn có nhiều chi tiết sắc sảo nhằm tăng cảm giác hiện đại.

Thiết kế này giúp xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, đặc biệt là người dùng trẻ hoặc nhóm khách hàng nữ cần một mẫu xe dễ điều khiển trong thành phố.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Yamaha Jog 125 nằm ở khối động cơ dung tích 125cc. Trong khi nhiều mẫu scooter phổ thông như Honda Vision chỉ sử dụng động cơ 110cc, Jog 125 sở hữu động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 2 van và làm mát bằng không khí có dung tích tương đương SH Mode.

Theo Yamaha công bố, động cơ này cho công suất tối đa khoảng 8 mã lực tại 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại khoảng 9,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Dù không thiên về hiệu năng mạnh, cấu hình này vẫn đủ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Yamaha tiếp tục tích hợp công nghệ Blue Core nhằm tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiêu hao năng lượng. Ngoài ra, xe còn sử dụng hệ thống Smart Motor Generator (SMG) giúp quá trình khởi động êm ái hơn và giảm đáng kể tiếng ồn khi đề máy.

Theo định hướng của Yamaha, Jog 125 tập trung vào cảm giác lái nhẹ nhàng, linh hoạt thay vì chạy theo phong cách thể thao.

Yamaha Jog 125 tiếp tục duy trì định hướng là mẫu xe tay ga thực dụng

Chiều cao yên chỉ khoảng 735 mm giúp người dùng dễ chống chân và điều khiển hơn trong điều kiện giao thông đông đúc. Bên cạnh đó, khung xe nhẹ cũng là yếu tố giúp mẫu scooter này vận hành linh hoạt trong đô thị.

Không chạy theo xu hướng quá nhiều công nghệ phức tạp, Yamaha Jog 125 tiếp tục duy trì định hướng là mẫu xe tay ga thực dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau đặt lệch.

Trong khi đó, hệ thống phanh vẫn là dạng tang trống cho cả hai bánh nhằm tối ưu chi phí và hướng tới nhóm khách hàng phổ thông. Dù trang bị ở mức cơ bản, Jog 125 vẫn được đánh giá cao nhờ sự gọn gàng và dễ sử dụng.

Giá xe ga 125cc Yamaha Jog 125

Tại Đài Loan, xe có mức giá là 66.000 Đài tệ, tương đương khoảng 55 triệu đồng. Trừ đi các mức trợ cấp, giá chỉ còn 47.500 Đài tệ (khoảng 40 triệu đồng)

Jog 125 là dòng scooter được nhiều người dùng châu Á ưa chuộng nhờ thiết kế gọn nhẹ, khả năng vận hành linh hoạt và mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Việc Yamaha tiếp tục nâng cấp mẫu xe này cho thấy phân khúc xe ga phổ thông vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược của các hãng xe Nhật Bản tại thị trường châu Á.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới yếu tố tiết kiệm, dễ sử dụng và thiết kế trẻ trung, những mẫu xe như Jog 125 hoàn toàn có thể tiếp tục tạo sức hút mạnh ở nhóm scooter đô thị cỡ nhỏ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.