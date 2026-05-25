Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường

Honda CR-V 'bản đặc biệt' nâng cấp công nghệ, lái thông minh

Honda Breeze 2026 hay còn gọi là Honda CR-V bản đặc biệt.

Sở dĩ gọi đây là Honda CR-V ‘bản đặc biệt’, bởi Honda CR-V còn có tên gọi khác là Honda Breeze tại thị trường Trung Quốc.

Điểm thay đổi lớn nhất trên Honda Breeze 2026 nằm ở hệ thống công nghệ trong khoang cabin. GAC Honda đã hợp tác cùng Huawei Cloud để phát triển buồng lái thông minh mới tích hợp AI. Nhờ nền tảng điện toán đám mây, mẫu SUV này có thể cập nhật phần mềm OTA liên tục theo thời gian thực, đồng thời cải thiện tốc độ phản hồi và khả năng xử lý dữ liệu.

Hệ thống AI DeepSeek cũng xuất hiện trên Honda Breeze mới nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa người lái và xe. Đây là nhóm công nghệ vốn đang được nhiều hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh trong thời gian gần đây nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng và tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Ngoài nền tảng AI mới, Honda Breeze 2026 còn được nâng cấp hệ thống Honda Connect 4.0. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Huawei HiCar và Baidu CarLife, cho phép đồng bộ điện thoại thông minh nhanh hơn. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 12,3 inch với giao diện hiện đại hơn đời cũ.

Không gian nội thất của Honda Breeze cũng được tinh chỉnh theo hướng cao cấp hơn. Ngoài tông màu đen truyền thống, xe bổ sung thêm tùy chọn phối màu xám nhằm tăng cảm giác trẻ trung. Trên các phiên bản e:HEV Premium Edition và e:HEV Luxury Edition, khách hàng có thể lựa chọn nội thất xám hoặc đen mà không phát sinh thêm chi phí.

So với Mazda CX-5, mẫu SUV nhà Honda đang cho thấy tham vọng cạnh tranh mạnh ở nhóm khách hàng gia đình ưu tiên công nghệ và trải nghiệm cabin. Honda Breeze 2026 được trang bị kính cách âm hai lớp, hệ thống chống ồn chủ động ANC và dàn âm thanh BOSE 12 loa, mang lại không gian yên tĩnh hơn khi vận hành.

Ngoại thất của xe vẫn giữ phong cách SUV đặc trưng của Honda với những đường nét thể thao và hiện đại. Tuy nhiên, hãng đã bổ sung thêm màu sơn mới mang tên Feather Blue, giúp tổng thể xe trẻ trung hơn.

Ở khía cạnh an toàn, Honda Breeze 2026 tiếp tục sử dụng gói hỗ trợ lái Honda Sensing kết hợp cấu trúc thân xe Honda ACE. Xe sở hữu tới 10 túi khí cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đỗ xe bằng hình ảnh và cửa sau mở góc 90 độ cũng giúp việc sử dụng hàng ngày thuận tiện hơn trong đô thị đông đúc.

Honda Breeze 2026 được cung cấp hai tùy chọn hệ thống truyền động. Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Đây tiếp tục là cấu hình quen thuộc trên nhiều mẫu SUV Honda hiện nay.

Trong khi đó, phiên bản hybrid e:HEV sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 2.0L kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 183 Nm, còn mô-tơ điện tạo ra 184 mã lực cùng mô-men xoắn 335 Nm. Hệ thống truyền động này được kỳ vọng sẽ giúp Honda Breeze tăng sức ép lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Giá Honda CR-V bản đặc biệt

Giá xe dao động từ 137.900 - 179.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 534 - 697 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh nếu đặt cạnh những mẫu SUV cỡ C đang hút khách như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson ở nhiều thị trường châu Á.

Việc Honda liên tục nâng cấp công nghệ cho Breeze cũng cho thấy cuộc đua ở phân khúc SUV cỡ C đang ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh Mazda CX-5 vẫn duy trì doanh số rất cao ở nhiều thị trường, Honda rõ ràng không muốn để Honda CR-V và Breeze bị bỏ lại trong cuộc chơi công nghệ và trải nghiệm người dùng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.