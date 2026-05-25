Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường

Thứ hai, 07:15 25/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Honda CR-V ‘bản đặc biệt’ gây chú ý khi sở hữu loạt tiện nghi hiện đại, đủ sức cạnh tranh với Mazda CX-5 trong phân khúc SUV cỡ C, trong khi giá bán chỉ từ khoảng 534 triệu đồng.

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 1.SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường

GĐXH - SUV 7 chỗ hybrid gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 360 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 463 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Ford Everest.

Honda CR-V 'bản đặc biệt' nâng cấp công nghệ, lái thông minh

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 2.

Honda Breeze 2026 hay còn gọi là Honda CR-V bản đặc biệt.

Sở dĩ gọi đây là Honda CR-V ‘bản đặc biệt’, bởi Honda CR-V còn có tên gọi khác là Honda Breeze tại thị trường Trung Quốc. 

Điểm thay đổi lớn nhất trên Honda Breeze 2026 nằm ở hệ thống công nghệ trong khoang cabin. GAC Honda đã hợp tác cùng Huawei Cloud để phát triển buồng lái thông minh mới tích hợp AI. Nhờ nền tảng điện toán đám mây, mẫu SUV này có thể cập nhật phần mềm OTA liên tục theo thời gian thực, đồng thời cải thiện tốc độ phản hồi và khả năng xử lý dữ liệu.

Hệ thống AI DeepSeek cũng xuất hiện trên Honda Breeze mới nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa người lái và xe. Đây là nhóm công nghệ vốn đang được nhiều hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh trong thời gian gần đây nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng và tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 3.

Điểm thay đổi lớn nhất trên Honda Breeze 2026 nằm ở hệ thống công nghệ trong khoang cabin.

Ngoài nền tảng AI mới, Honda Breeze 2026 còn được nâng cấp hệ thống Honda Connect 4.0. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Huawei HiCar và Baidu CarLife, cho phép đồng bộ điện thoại thông minh nhanh hơn. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 12,3 inch với giao diện hiện đại hơn đời cũ.

Không gian nội thất của Honda Breeze cũng được tinh chỉnh theo hướng cao cấp hơn. Ngoài tông màu đen truyền thống, xe bổ sung thêm tùy chọn phối màu xám nhằm tăng cảm giác trẻ trung. Trên các phiên bản e:HEV Premium Edition và e:HEV Luxury Edition, khách hàng có thể lựa chọn nội thất xám hoặc đen mà không phát sinh thêm chi phí.

So với Mazda CX-5, mẫu SUV nhà Honda đang cho thấy tham vọng cạnh tranh mạnh ở nhóm khách hàng gia đình ưu tiên công nghệ và trải nghiệm cabin. Honda Breeze 2026 được trang bị kính cách âm hai lớp, hệ thống chống ồn chủ động ANC và dàn âm thanh BOSE 12 loa, mang lại không gian yên tĩnh hơn khi vận hành.

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 4.

Honda Breeze 2026 còn được nâng cấp hệ thống Honda Connect 4.0.

Ngoại thất của xe vẫn giữ phong cách SUV đặc trưng của Honda với những đường nét thể thao và hiện đại. Tuy nhiên, hãng đã bổ sung thêm màu sơn mới mang tên Feather Blue, giúp tổng thể xe trẻ trung hơn.

Ở khía cạnh an toàn, Honda Breeze 2026 tiếp tục sử dụng gói hỗ trợ lái Honda Sensing kết hợp cấu trúc thân xe Honda ACE. Xe sở hữu tới 10 túi khí cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đỗ xe bằng hình ảnh và cửa sau mở góc 90 độ cũng giúp việc sử dụng hàng ngày thuận tiện hơn trong đô thị đông đúc.

Honda Breeze 2026 được cung cấp hai tùy chọn hệ thống truyền động. Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Đây tiếp tục là cấu hình quen thuộc trên nhiều mẫu SUV Honda hiện nay.

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 5.

Honda Breeze 2026 được cung cấp hai tùy chọn hệ thống truyền động.

Trong khi đó, phiên bản hybrid e:HEV sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 2.0L kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 183 Nm, còn mô-tơ điện tạo ra 184 mã lực cùng mô-men xoắn 335 Nm. Hệ thống truyền động này được kỳ vọng sẽ giúp Honda Breeze tăng sức ép lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Giá Honda CR-V bản đặc biệt

Giá xe dao động từ 137.900 - 179.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 534 - 697 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh nếu đặt cạnh những mẫu SUV cỡ C đang hút khách như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson ở nhiều thị trường châu Á.

Việc Honda liên tục nâng cấp công nghệ cho Breeze cũng cho thấy cuộc đua ở phân khúc SUV cỡ C đang ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh Mazda CX-5 vẫn duy trì doanh số rất cao ở nhiều thị trường, Honda rõ ràng không muốn để Honda CR-V và Breeze bị bỏ lại trong cuộc chơi công nghệ và trải nghiệm người dùng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 6.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.
Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 7.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 8.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 9.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 10.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá chỉ 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường - Ảnh 11.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá SUV hạng B giảm sốc, thấp hiếm thấy, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross rẻ chưa từng có, chị em cân nhắc mở hầu bao

Giá SUV hạng B giảm sốc, thấp hiếm thấy, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross rẻ chưa từng có, chị em cân nhắc mở hầu bao

Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Cùng chuyên mục

Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giới

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với pin LFP tháo rời, quãng đường tới 120 km/lần sạc, tốc độ 49 km/h cùng nhiều công nghệ hiện đại với giá thành rẻ.

Giá bạc hôm nay 24/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 24/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 24/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị em

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị em

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc có vóc đáng nhỏ nhắn, thiết kế ‘nét’ hơn Honda Vision, động cơ dung tích 125cc như SH Mode.

MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - MPV 7 chỗ gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 177 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 386 triệu đồng, được xem là ‘đối trọng’ mới của Mitsubishi Xpander.

Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ dao động khoảng vài chục nghìn 1 kg, bán đầy chợ Việt, tuy nhiên cá trê, cá rô phi, cá da trơn vẫn không được nhiều người ưa chuộng.

Tỷ giá USD hôm nay 23/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cuối tuần

Tỷ giá USD hôm nay 23/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cuối tuần

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 23/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xe ga 125cc hybrid bán ở Việt Nam giá từ 30,4 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, rất đáng mua hiện nay

Xe ga 125cc hybrid bán ở Việt Nam giá từ 30,4 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, rất đáng mua hiện nay

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện đang dần xuất hiện tại Việt Nam hướng đến mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong đô thị.

Giá bạc hôm nay 23/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động ra sao?

Giá bạc hôm nay 23/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 23/5 có đà giảm nhẹ, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt

SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - SUV 7 chỗ hạng D, E có ngân sách dao động trên dưới 1,5 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đang có hàng loạt lựa chọn chất lượng.

Xem nhiều

Xe ga 125cc hybrid bán ở Việt Nam giá từ 30,4 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, rất đáng mua hiện nay

Xe ga 125cc hybrid bán ở Việt Nam giá từ 30,4 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, rất đáng mua hiện nay

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện đang dần xuất hiện tại Việt Nam hướng đến mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong đô thị.

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có

Giá cả thị trường
Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Giá cả thị trường
MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường
SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt

SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top