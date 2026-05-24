Giá bạc hôm nay 24/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 24/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 24/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội đang chững lại sau đà giảm sáng qua, hiện tại thời điểm 11h sáng nay, giá bạc vẫn niêm yết giá bán tại khung giờ 8h29 phút sáng qua ở vùng 78,613 triệu đồng/kg, tương đương 2,948 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Trong khi đó, giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat lại bật tăng, giá bán niêm yết sáng nay tại thời điểm 10h46 phút đã điều chỉnh lên vùng 80,293 triệu đồng/kg, tương đương 3,011 triệu đồng/lượng trong khi giá bán tại thời điểm 8h30 phút sáng qua đang sụt xuống vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,937 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc vẫn chưa có sự điều chỉnh, giá bạc hiện vẫn đang niêm yết bảng giá cập nhật tại khung giờ 16h50 phút chiều hôm kia (22/5), duy trì ở vùng 79,200 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái tương tự cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra sáng nay vẫn đang niêm yết giá bán lúc 8h30 phút sáng qua (23/5) ở mức 2,958 triệu đồng/lượng và khoảng 14,790 triệu đồng/5 lượng, giảm nhẹ so với giá bán sáng hôm kia (22/5) 2,983 triệu đồng/lượng và khoảng 14,915 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng cầm chừng, giá bán vẫn duy trì quanh vùng 75 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce từ 2 tuần trước, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, giao động tăng giảm liên tục rồi lại phục hồi duy trì ở vùng 75-76 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc thế giới. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
