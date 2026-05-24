MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander

Trumpchi M6 Max 2026

So với Mitsubishi Xpander vốn tập trung mạnh vào tính tiết kiệm và thực dụng, Trumpchi M6 Max 2026 gây ấn tượng bằng thiết kế hiện đại hơn cùng loạt trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu MPV cao cấp.

Ngay từ ngoại hình, Trumpchi M6 Max 2026 đã mang phong cách trẻ trung và khác biệt trong phân khúc MPV phổ thông. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước kích thước lớn kết hợp cụm đèn pha LED hiện đại. Tổng thể đầu xe tạo cảm giác cao cấp và bề thế hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander hay nhiều mẫu MPV phổ thông hiện nay.

Nhìn từ bên hông, mẫu MPV của GAC vẫn giữ kiểu dáng thực dụng quen thuộc nhưng được tinh chỉnh mềm mại và khí động học hơn. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản.

Trumpchi M6 Max 2026 sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.793 mm x 1.837 mm x 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.810 mm. Với thông số này, mẫu MPV Trung Quốc có không gian cabin rộng rãi hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander. Đây được xem là lợi thế lớn dành cho nhóm khách hàng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Khoang nội thất là khu vực được GAC nâng cấp mạnh tay nhất trên Trumpchi M6 Max 2026. Toàn bộ phiên bản đều sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch đặt nổi. Thiết kế này giúp không gian cabin hiện đại hơn đáng kể nếu đặt cạnh Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7.

Xe còn được tích hợp hệ điều hành thông minh ADiGO 6.0 mới nhất, hỗ trợ điều hướng bản đồ Gaode cùng nhiều tính năng điều khiển hiện đại. Giao diện điều khiển được tối ưu theo hướng trực quan và thân thiện với người dùng gia đình.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Trumpchi M6 Max 2026 còn chú trọng mạnh tới trải nghiệm thực dụng. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều hỗ trợ sưởi và thông gió, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang chứa đồ. Dung tích khoang hành lý tối đa lên tới 1.100 lít, đi kèm cửa hậu chỉnh điện và hơn 20 vị trí để đồ bố trí khắp cabin.

So với Mitsubishi Xpander vốn nổi tiếng nhờ khả năng tối ưu không gian, mẫu MPV mới của GAC cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp bằng loạt tiện nghi vượt phân khúc. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều hãng xe Trung Quốc trong thời gian gần đây khi tập trung mạnh vào trải nghiệm công nghệ và trang bị.

Về vận hành, Trumpchi M6 Max 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp.

Thông số này vượt trội đáng kể nếu so với Mitsubishi Xpander hiện chỉ dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên công suất khoảng 104 mã lực. Theo công bố từ hãng, Trumpchi M6 Max 2026 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 9,4 giây, đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển gia đình lẫn chạy dịch vụ đường dài.

Giá MPV 7 chỗ Trumpchi M6 Max 2026

Xe được phân phối với 3 phiên bản tại Trung Quốc, giá dao động từ 99.800 - 119.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 386 - 463 triệu đồng.

Dù hiện chưa có thông tin về khả năng phân phối tại Việt Nam, Trumpchi M6 Max 2026 vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý nhờ mức giá hấp dẫn cùng cấu hình thực dụng. Nếu xuất hiện tại Đông Nam Á trong tương lai, mẫu MPV này hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander trong phân khúc MPV gia đình phổ thông.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.