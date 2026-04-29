Giá iPhone 14 Pro Max giảm cực sốc tới 20 triệu đồng, xứng danh iPhone rẻ, hiệu năng ấn tượng chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max cũ

Thị trường di động luôn vận động không ngừng với sự ra mắt liên tục của các thế hệ mới, nhưng iPhone 14 Pro Max lại đang chứng minh một nghịch lý thú vị khi trở thành điểm sáng rực rỡ nhất ở thời điểm hiện tại. Từng vươn đỉnh với mức giá chạm ngưỡng 34 triệu đồng cách đây hơn 3 năm, siêu phẩm này giờ đây đã hạ nhiệt sâu xuống chỉ còn khoảng 13,8 triệu đồng cho các phiên bản đã qua sử dụng.

Bảng giá iPhone 14 Pro Max cũ

iPhone 14 Pro Max 128GB: 13.8 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 256GB: 15.39 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 512GB: 16.15 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin. Nó gần như ngang ngửa iPhone 17 mới về mặt công nghệ và ăn đứt iPhone 17e vẫn dùng màn tai thỏ 60Hz.

Apple cũng có màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.





iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh

Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.

Có nên mua iPhone 14 Pro Max cũ thời điểm này?

Có thể coi iPhone 14 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có thể cung cấp màn Dynamic Island 120Hz giống với iPhone 17 Pro Max. Nó cũng là iPhone Pro Max viền thép cuối cùng với giá trị thẩm mỹ cực cao dù đã bước sang thời kỳ khung nhôm nguyên khối mới.

iPhone 14 Pro Max rõ ràng rất hợp cho những ai thích iPhone màn Dynamic Island rẻ nhất. Tính năng này không chỉ tiện lợi mà còn cho thấy nó là một mẫu máy không dễ gì lỗi thời trong vài năm tới.



