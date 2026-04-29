Giá iPhone 14 Pro Max giảm cực sốc tới 20 triệu đồng, xứng danh iPhone rẻ, hiệu năng ấn tượng chẳng kém iPhone 17 Pro Max
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max đã giảm hơn 20 triệu, đáng mua nhất lúc này bởi hiệu năng cực kỳ ấn tượng.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ
Thị trường di động luôn vận động không ngừng với sự ra mắt liên tục của các thế hệ mới, nhưng iPhone 14 Pro Max lại đang chứng minh một nghịch lý thú vị khi trở thành điểm sáng rực rỡ nhất ở thời điểm hiện tại. Từng vươn đỉnh với mức giá chạm ngưỡng 34 triệu đồng cách đây hơn 3 năm, siêu phẩm này giờ đây đã hạ nhiệt sâu xuống chỉ còn khoảng 13,8 triệu đồng cho các phiên bản đã qua sử dụng.
Bảng giá iPhone 14 Pro Max cũ
iPhone 14 Pro Max 128GB: 13.8 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max 256GB: 15.39 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max 512GB: 16.15 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin. Nó gần như ngang ngửa iPhone 17 mới về mặt công nghệ và ăn đứt iPhone 17e vẫn dùng màn tai thỏ 60Hz.
Apple cũng có màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.
Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.
Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.
iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.
Có nên mua iPhone 14 Pro Max cũ thời điểm này?
Có thể coi iPhone 14 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có thể cung cấp màn Dynamic Island 120Hz giống với iPhone 17 Pro Max. Nó cũng là iPhone Pro Max viền thép cuối cùng với giá trị thẩm mỹ cực cao dù đã bước sang thời kỳ khung nhôm nguyên khối mới.
iPhone 14 Pro Max rõ ràng rất hợp cho những ai thích iPhone màn Dynamic Island rẻ nhất. Tính năng này không chỉ tiện lợi mà còn cho thấy nó là một mẫu máy không dễ gì lỗi thời trong vài năm tới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang trọng giống Vision, đi 70km/lần sạc được lòng chị emGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ra mắt tại Việt Nam gây chú ý với thiết kế như “Vision thu nhỏ”, giá từ 26,39 triệu đồng, động cơ 2.100W và quãng đường 70 km.
Giá vàng hôm nay 29/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 29/4: USD đảo chiều tăng, NDT giảm trở lạiGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay 29/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ của tỷ giá trung tâm, kéo theo tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Ngược lại, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) quay đầu giảm tại nhiều ngân hàng thương mại.
Giá bạc hôm nay 29/4: Mở phiên giảm gần 2 triệu/kg so với ngày hôm quaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 29/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh về mức 76 triệu đồng/kg.
Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng trang bị 'đáng gờm' chẳng kém SH, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bình dân mới có ngoại hình khá mạnh mẽ, cá tính, bên cạnh đó, xe còn sở hữu những trang bị rất ‘đáng gờm’.
Xe máy điện giá 30 triệu đồng đẹp phong cách, động cơ 5,5kW, tích hợp tính năng như ô tô, rẻ hơn Vision gây chú ý thị trườngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý với giá khoảng 30 triệu đồng sau trợ giá, thiết kế hiện đại, động cơ 5,5 kW và nhiều tính năng hiếm thấy trên xe máy.
Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên giao dịch mới sau nghỉ lễ.
Xe máy điện giá 29 triệu đồng đẹp phong cách, kết nối thông minh, đi 123km/lần sạc, rẻ hơn Vision được lòng chị em nếu đưa về Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển châu Âu, đi 123 km/lần sạc, có kết nối thông minh và giá chỉ khoảng 29 triệu đồng.
Giá USD hôm nay 28/4: USD giảm nhẹ, NDT biến động trái chiều, ngoại tệ đồng loạt ‘đổi chiều’Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 28/4, tỷ giá USD/VND điều chỉnh giảm nhẹ theo xu hướng thế giới, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều ngoại tệ mạnh như euro, bảng Anh, yen Nhật lại bật tăng trở lại.
Giá bạc hôm nay 28/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ trước kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
SUV hạng A giá 245 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị tối ưu, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị emGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng A sở hữu thiết kế cực hầm hố và mạnh mẽ, dễ hút khách hơn Kia Morning với mức giá siêu rẻ chỉ 245 triệu đồng.