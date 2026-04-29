SUV hạng A giá 323 triệu đồng thiết kế cá tính, công nghệ tối tân, tính năng ngang Kia Sonet, chi trả như Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

SUV hạng A thiết kế cá tính, công nghệ tối tân, tính năng ngang kia sonet

Dongfeng Nammi 01 Cross 2026

Mẫu xe được nhắc tới chính là Dongfeng Nammi 01 Cross 2026 - SUV điện đô thị cỡ A mới vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc.

Dongfeng Nammi 01 Cross 2026 là phiên bản nâng cấp từ nền tảng Nano 01, được tinh chỉnh theo hướng cá tính hơn cả về thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng. Xe mang phong cách tương lai rõ nét với phần đầu nổi bật nhờ dải đèn và logo phát sáng, tạo dấu ấn nhận diện khi di chuyển ban đêm. Cách tiếp cận này khác biệt so với lối thiết kế trung tính của Kia Sonet, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự mới lạ.

Xe được trang bị mâm 18 inch, giá nóc và cửa không khung, những chi tiết hiếm gặp trong phân khúc SUV điện giá phổ thông. Tổng thể thiết kế mang lại cảm giác năng động, trong khi kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.066 mm x 1.810 mm x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.663 mm giúp không gian nội thất đủ rộng cho nhu cầu gia đình nhỏ. So với Kia Sonet, mẫu xe điện này cho thấy cách tiếp cận khác về không gian và công năng, ưu tiên tối đa trải nghiệm sử dụng trong đô thị.

Bên trong cabin, xe tập trung mạnh vào yếu tố công nghệ với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K. Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8155, đi kèm hệ điều hành Tianyuan OS 2.0, mang lại khả năng xử lý nhanh và giao diện trực quan. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý nếu đặt cạnh Kia Sonet, vốn thiên về sự cân bằng giữa tiện nghi và tính thực dụng.

Ngoài ra, mẫu SUV điện này còn tích hợp hệ thống điều khiển giọng nói AI kép, hỗ trợ tương tác linh hoạt trong nhiều tình huống. Các trang bị đáng chú ý khác gồm camera toàn cảnh 540 độ, hỗ trợ đỗ xe thông minh, định vị khi lùi và ghế lái có sưởi, thông gió. Những tiện ích này giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm. Thông số này đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố, tương tự định hướng sử dụng của các mẫu SUV cỡ nhỏ như Kia Sonet nhưng theo hướng điện hóa. Phạm vi di chuyển tối đa đạt 429 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC, cho thấy khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày.





Hệ thống treo của xe gồm treo trước MacPherson và treo sau thanh xoắn, hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Đây là cấu hình phổ biến trong phân khúc, phù hợp với mục tiêu sử dụng linh hoạt trong nhiều điều kiện đường.

Giá SUV hạng A Dongfeng Nammi 01 Cross

SUV hạng A Dongfeng Nammi 01 Cross giá từ 83.800 đến 88.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 323 đến 342 triệu đồng. Ở tầm giá này, mẫu xe nhanh chóng được đặt vào thế so sánh với các mẫu SUV cỡ A phổ biến như Kia Sonet.

Sự xuất hiện của Dongfeng Nammi 01 Cross phản ánh xu hướng điện hóa đang lan rộng xuống nhóm xe phổ thông. Với mức giá chỉ hơn 320 triệu đồng, mẫu xe này tạo thêm lựa chọn mới bên cạnh các SUV chạy xăng quen thuộc như Kia Sonet, đồng thời mở ra hướng tiếp cận khác cho người dùng ưu tiên chi phí vận hành và công nghệ.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ.

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.