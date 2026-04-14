Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max cũ giảm chưa từng thấy, xứng danh 3 iPhone Pro Max xịn, rẻ nhất thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max cũ vẫn là những cái tên được khách Việt ưa chuộng bởi giá thành hợp lý, trang bị đỉnh cao.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ
iPhone 14 Pro Max - 128GB: 13.790.000 đồng
iPhone 14 Pro Max - 256GB: 14.890.000 đồng
iPhone 14 Pro Max - 512GB: 15.690.000 đồng
iPhone 14 Pro Max - 1TB: 16.290.000 đồng
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max vẫn là một trong những mẫu máy đáng tiền ở phân khúc cũ nhờ hiệu năng ổn định từ chip A16 Bionic. Con chip này cho khả năng xử lý nhanh, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng tốt các tác vụ nặng như chơi game hay chỉnh sửa video. Đồng thời, máy sở hữu màn hình Dynamic Island và Always-on Display, mang lại trải nghiệm hiện đại dù đã ra mắt từ 2022.
Điểm mạnh lớn của mẫu máy này nằm ở camera 48MP, cho chất lượng ảnh sắc nét và hỗ trợ quay video chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, pin dung lượng lớn giúp máy duy trì thời gian sử dụng dài, phù hợp với người dùng cần thiết bị ổn định cả ngày. Với mức giá đã giảm sâu trên thị trường máy cũ, đây là lựa chọn hợp lý cho người muốn trải nghiệm iPhone Pro Max mà không cần chi quá nhiều.
Giá iPhone 15 Pro Max cũ
iPhone 15 Pro Max - 256GB: 17.590.000 đồng
iPhone 15 Pro Max - 512GB: 19.290.000 đồng
iPhone 15 Pro Max - 1TB: 20.790.000 đồng
Đánh giá iPhone 15 Pro Max
So với thế hệ trước, iPhone 15 Pro Max mang đến bước tiến rõ rệt với khung titan, giúp máy nhẹ hơn nhưng vẫn giữ được độ bền cao. Đây là thay đổi quan trọng, cải thiện đáng kể trải nghiệm cầm nắm trong thời gian dài. Ngoài ra, việc chuyển sang cổng USB-C giúp thiết bị linh hoạt hơn trong kết nối và truyền dữ liệu.Điện thoại thông minh
Về hiệu năng, máy sử dụng chip A17 Pro, mang lại khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ hơn, đặc biệt phù hợp với game và các tác vụ chuyên sâu. Camera telephoto cũng được nâng cấp với khả năng zoom xa hơn, phục vụ tốt nhu cầu chụp ảnh đa dạng. Khi mua cũ, người dùng có thể sở hữu một chiếc flagship gần như "đời mới" với chi phí hợp lý hơn đáng kể.
Giá iPhone 16 Pro Max cũ
iPhone 16 Pro Max - 256GB: 22.790.000 đồng
iPhone 16 Pro Max - 512GB: 25.290.000 đồng
Đánh giá iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max là dòng máy mới hơn, nổi bật với hiệu năng mạnh mẽ và tối ưu cho các tính năng AI thế hệ mới. Điện thoại tiếp tục cải tiến về màn hình, camera và thời lượng pin, hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp hoặc sáng tạo nội dung. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn "đón đầu" công nghệ nhưng vẫn tiết kiệm chi phí bằng cách mua máy cũ.Tin tức Công nghệ
Ngoài ra, dòng Pro Max thế hệ này còn được tối ưu tốt hơn về nhiệt độ và hiệu suất dài hạn, giúp duy trì độ ổn định khi sử dụng lâu dài. Camera tiếp tục được nâng cấp, hỗ trợ quay chụp chất lượng cao hơn, phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân lẫn công việc. Với mức giá giảm so với máy mới, đây là phương án cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.
Có nên mua iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max cũ?
Mặc dù iPhone 17 Pro Max là chiếc iPhone hiện đại và mạnh mẽ nhất nhưng vì có giá bán đắt đỏ "trên trời" nên nếu không phải là người làm công việc sáng tạo chuyên nghiệp thì bạn hoàn toàn có thể chọn những mẫu iPhone Pro Max cũ giá rẻ hơn mà tính năng không kém quá nhiều.
Trong đó, bộ 3 iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max cũ đang được săn đón nhiều nhất tháng 4 vì sở hữu trang bị chưa lỗi thời mà giá bán lại vô cùng dễ chịu.
Việc chọn mua iPhone Pro Max cũ phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và nhu cầu sử dụng. Nếu ưu tiên giá tốt và hiệu năng đủ dùng lâu dài, iPhone 14 Pro Max vẫn là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max phù hợp với người muốn cân bằng giữa trải nghiệm mới và chi phí. Còn iPhone 16 Pro Max sẽ dành cho người dùng cần công nghệ mới nhất, hiệu năng cao và sẵn sàng đầu tư hơn một chút để dùng lâu dài.
