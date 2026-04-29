Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Cùng gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?
GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,5-6%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2-6%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Trong đó, SeABank, Agribank, VPBank là những ngân hàng giảm lãi suất hai lần trong một tháng.
Lãi suất huy động giảm chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến từ 0,2-0,5 điểm phần trăm.
Mặt bằng lãi suất huy động đã đảo chiều hoàn toàn so với cách đây một tháng. Đầu tháng 4, có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động (Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank, Vietcombank), nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang xu hướng giảm khi hàng loạt nhà băng điều chỉnh xuống.
Theo thống kê đối với lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng vào ngày 29/4 so với thời điểm 31/3/2026, BIDV, VCBNeo, VPBank, Vikki Bank, Techcombank, PVcomBank, HDBank... là những ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi mạnh nhất.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tại BIDV giảm 0,8%/năm so với tháng trước, VCBNeo giảm 0,7%/năm, VPBank giảm 0,6%/năm. Các ngân hàng Vikki Bank, Techcombank, PVcomBank cùng giảm 0,5%/năm, trong khi Agribank, SeABank, LPBank cùng giảm 0,4%/năm lãi suất kỳ hạn này.
Đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, BIDV và VCBNeo cũng là những ngân hàng dẫn đầu về đà giảm lãi suất, mức giảm lần lượt 0,9%/năm và 0,7%/năm so với tháng trước.
Các ngân hàng VPBank, Vikki Bank, Techcombank, HDBank, SeABank, KienlongBank, Sacombank cũng thuộc nhóm dẫn đầu khi cùng giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.
Ngược lại, lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, MSB, ACB, Nam A Bank, SHB lại tăng so với thời điểm cách đây một tháng. Đây là những ngân hàng đã tăng lãi suất trong tuần đầu của tháng 4 (thời điểm trước khi diễn ra cuộc họp với NHNN) nhưng chưa có động thái giảm lãi suất hoặc mức giảm chưa tương xứng.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN KỲ HẠN 6 VÀ 12 THÁNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/4/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|6 THÁNG
|SO VỚI 31/3
|12 THÁNG
|SO VỚI 31/3
|BIDV
|5,8
|-0,8
|5,9
|-0,9
|VCBNEO
|6,5
|-0,7
|6,5
|-0,7
|VPBANK
|6
|-0,6
|6,3
|-0,5
|PVCOMBANK
|5,3
|-0,5
|5,6
|-0,2
|HDBANK
|5
|-0,5
|5,3
|-0,5
|TECHCOMBANK
|6,55
|-0,5
|6,75
|-0,5
|VIKKI BANK
|6
|-0,5
|6,1
|-0,5
|AGRIBANK
|6,6
|-0,4
|6,8
|-0,2
|LPBANK
|6,9
|-0,4
|7
|-0,4
|SEABANK
|4,95
|-0,4
|5,3
|-0,5
|GPBANK
|5,25
|-0,3
|5,55
|-0,3
|SACOMBANK
|6,5
|-0,3
|6,3
|-0,5
|BAC A BANK
|6,85
|-0,2
|6,9
|-0,2
|OCB
|6,5
|-0,2
|6,8
|-0,2
|TPBANK
|6,05
|-0,2
|6,25
|-0,2
|KIENLONGBANK
|5,5
|-0,2
|5,5
|-0,5
|PGBANK
|6,9
|-0,2
|7
|-0,2
|VIETBANK
|5,9
|-0,2
|6,1
|-0,2
|BAOVIETBANK
|6,6
|-0,1
|6,7
|-0,05
|MB
|5,8
|-0,1
|6,45
|-0,1
|NCB
|6,3
|-0,1
|6,5
|-0,1
|BVBANK
|6,7
|-0,1
|6,9
|-0,1
|SAIGONBANK
|6,4
|-0,1
|6,7
|-0,1
|VIET A BANK
|6
|-0,1
|6,1
|-0,1
|ABBANK
|6,25
|-0,05
|6,25
|-0,05
|VIB
|5,7
|0
|7
|0,5
|EXIMBANK
|5,4
|0
|5,3
|0
|SCB
|2,9
|0
|3,7
|0
|MBV
|7,2
|0
|7,2
|-0,3
|SHB
|6,2
|0,2
|6,5
|0,2
|NAM A BANK
|6,1
|0,4
|6,3
|0,6
|ACB
|7,1
|0,75
|7,3
|0,75
|MSB
|6,3
|1,1
|6,8
|1
|VIETCOMBANK
|6,6
|1,1
|6,8
|0,9
|VIETINBANK
|6,6
|1,1
|6,8
|0,9
Trong đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tại VietinBank, Vietcombank và MSB tăng 1,1%/năm; ACB tăng 0,75%/năm, Nam A Bank tăng 0,4%/năm, SHB tăng 0,2%/năm.
Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại MSB tăng 1%/năm, tại Vietcombank và VietinBank tăng 0,9%/năm, ACB tăng 0,75%/năm, Nam A Bank tăng 0,6%/năm, SHB tăng 0,2%/năm, VIB tăng 0,5%/năm, BVBank tăng 0,1%/năm.
Mặc dù giảm trong tháng 4, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng vẫn cao hơn cuối 2025 do đã tăng mạnh trong quý I. Theo nhận định của các ngân hàng, lãi suất huy động trong thời gian này sẽ đi ngang trước khi giảm rõ rệt hơn vào quý III/2026.
Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất
BIDV niêm yết lãi suất 1-3 tuần ở mức 0,5%/năm. Lãi suất tiết kiệm với khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại BIDV kỳ hạn từ 6-11 tháng ở mức 5,8%/năm. Khách hàng gửi tiền 12-18 tháng nhận lãi suất ở mức 5,9%/năm. Khách hàng gửi tiền 24-36 tháng nhận lãi suất ở mức 6%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm của Agribank đối với khách hàng cá nhân đang niêm yết ở mức 0,2-6%/năm.
Theo đó, tại kỳ hạn 1-2 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,6%/năm. Tại các kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,9%/năm.
Lãi suất tiết kiệm tại Agribank các kỳ hạn từ 6-11 tháng ở mức 4%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12-18 tháng nhận lãi suất cao nhất 5,9%/năm. Kỳ hạn 24 tháng, Agribank niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm.
Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ nhận lãi suất ở mức 0,2%/năm.
Gửi tiết kiệm ở BIDV, Agribank hưởng tiền lãi như thế nào?
Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi
Người dân gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào BIDV, Agribank kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
500 triệu đồng x 6%/12 tháng x 36 tháng = 90 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
