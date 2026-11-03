Giá iPhone Duo tại Việt Nam chênh bao nhiêu so với Mỹ, Nhật và Singapore?

iPhone Duo bản 256GB hiện có giá 64.990.000 đồng tại Việt Nam. Cùng phiên bản này, giá Apple niêm yết tại Mỹ, Nhật Bản và Singapore lại thấp hơn sau khi quy đổi sang tiền Việt. Tuy nhiên, chỉ nhìn chênh lệch giá công bố dễ dẫn đến so sánh thiếu chính xác, bởi có thị trường đã tính thuế vào giá bán, có nơi chỉ cộng thuế khi thanh toán. Bài viết sử dụng cùng mốc tỷ giá để làm rõ khoảng cách giữa bốn thị trường.

Giá Mỹ chưa gồm thuế, còn ba thị trường châu Á đã tính thuế

iPhone gập đầu tiên của Apple được phân phối với bốn lựa chọn dung lượng tại các thị trường trong bài. Điểm khác nằm ở cách niêm yết giá: Việt Nam đã gồm VAT 10%, Nhật Bản đã gồm thuế tiêu dùng 10% và Singapore đã gồm GST 9%. Trong khi đó, giá Apple công bố tại Mỹ chưa có thuế bán hàng; khoản này được cộng tùy địa phương khi thanh toán. Vì vậy, một mức giá bằng USD thấp hơn chưa phản ánh toàn bộ chi phí người mua phải trả.

Để có cơ sở so sánh, bài viết quy đổi giá iPhone Duo sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản Vietcombank lúc 13h40 ngày 31/10: 1 USD tương đương 25.610 đồng, 1 JPY là 159,51 đồng và 1 SGD khoảng 19.867 đồng. Nếu đưa cùng về giá trước thuế, bản 256GB ở Việt Nam tương đương khoảng 59,1 triệu đồng, Nhật Bản 52,9 triệu đồng, Singapore 56,5 triệu đồng và Mỹ 51,2 triệu đồng. Đây là phép quy đổi tham khảo tại một thời điểm, chưa bao gồm các khoản phát sinh khi mua máy từ nước ngoài.

iPhone Duo màu xanh navy, nhìn từ mặt lưng và màn hình trong. Ảnh: Apple

iPhone Duo 256GB tại Việt Nam cao hơn Mỹ 7,9 triệu đồng trước thuế

Ở bản 256GB, giá niêm yết tại Mỹ là 1.999 USD, tương đương khoảng 51,2 triệu đồng theo tỷ giá trên. So với giá bán 64,99 triệu đồng tại Việt Nam, mức chênh ban đầu gần 13,8 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đưa giá trong nước về trước VAT, chênh lệch với Mỹ còn khoảng 7,9 triệu đồng, tương ứng 15,4%. Với Nhật Bản, chênh lệch trước thuế là khoảng 6,2 triệu đồng; Singapore là 2,6 triệu đồng.

Khoản chênh giá niêm yết 13,8 triệu đồng giữa Việt Nam và Mỹ tương đương hơn một phần ba giá iPhone 18 Pro 256GB, đang ở mức 38.990.000 đồng theo số liệu trong bài. Riêng phần VAT đã nằm trong giá Duo ở Việt Nam khoảng 5,9 triệu đồng. Đây là lý do không nên kết luận giá tại Mỹ rẻ hơn đúng 13,8 triệu đồng khi chưa tính thuế bán hàng và các chi phí mua thực tế.

Cùng ngân sách 64,99 triệu đồng, Mỹ và Nhật đủ mua bản 512GB

Nếu lấy 64.990.000 đồng, tương đương giá iPhone Duo 256GB trong nước, làm ngân sách cố định, mức dung lượng có thể mua cũng khác nhau. Tại Mỹ, bản 512GB quy đổi khoảng 56,3 triệu đồng, thấp hơn ngân sách 8,7 triệu đồng; bản 1TB khoảng 66,6 triệu đồng đã vượt mốc này. Ở Nhật Bản, bản 512GB quy đổi 63,8 triệu đồng, còn dư chưa đến 1,3 triệu đồng. Singapore chỉ đủ mua bản 256GB giá khoảng 61,6 triệu đồng, bởi bản 512GB đã lên gần 67,5 triệu đồng. Phép tính với Mỹ vẫn chưa cộng thuế bán hàng.

iPhone Duo mở ra để xem thư điện tử ở màn hình trong. Ảnh: Apple

Khi tăng ngân sách lên 84.490.000 đồng, tương ứng giá bản 1TB tại Việt Nam, bức tranh thay đổi. Ở Mỹ, mức giá niêm yết của Duo 2TB quy đổi khoảng 81,9 triệu đồng, nhưng khoản dư 2,6 triệu đồng có thể không còn sau khi cộng thuế địa phương. Tại Nhật Bản, khoản tiền này mua được bản 1TB với giá quy đổi khoảng 74,9 triệu đồng. Những ví dụ này cho thấy mức dung lượng mua được phụ thuộc cả ngân sách lẫn cách tính thuế tại từng thị trường.

iPhone Duo dựng theo hình chữ A để gọi video. Ảnh: Apple

Các con số trên dựa vào bảng giá và tỷ giá tại ngày 31/10/2026, không phải báo giá giao dịch hiện tại. Người mua nên đối chiếu cùng phiên bản dung lượng, kiểm tra thuế đã được tính hay chưa và tính thêm chi phí có thể phát sinh nếu mua từ nước ngoài. Vì thế, giá quy đổi thấp hơn không đồng nghĩa tổng chi phí sở hữu chắc chắn thấp hơn tương ứng.

Với người ưu tiên mua trong nước, giá bán chính hãng cùng chính sách thanh toán và hỗ trợ sau bán hàng cũng là những yếu tố cần đặt cạnh mức giá quy đổi từ thị trường quốc tế.

Mua iPhone Duo chính hãng tại Việt Nam có những hỗ trợ nào?

Theo thông tin chương trình, Thế Giới Di Động tiếp tục nhận đặt cọc iPhone Duo từ 9h ngày 3/11 với số suất có hạn, có thể kết thúc sớm khi hết suất. Mức cọc là 30 triệu đồng, máy dự kiến có hàng từ 8h ngày 1/12 và khách không còn nhu cầu mua được hoàn 100% tiền cọc, không mất phí. Người mua còn có thể tham khảo thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng cho gói 500GB/tháng trong 12 tháng, giảm đến 50% với một số phụ kiện và giảm thêm 300.000 đồng khi mua kèm AirPods hoặc ốp lưng Apple. Hệ thống cũng có các chương trình trả chậm 0% qua công ty tài chính và thẻ tín dụng. Điều kiện áp dụng tùy chương trình, nên kiểm tra trên thegioididong.com hoặc gọi 1900 232 460 trước khi đặt cọc.

Nguồn: Thế Giới Di Động