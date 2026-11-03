Xe ga 125cc Vespa giá 45 triệu đồng sang hơn SH Mode nâng cấp công nghệ về Việt Nam có giá ra sao?

Sánh ngang Honda SH Mode, xe ga 125cc ngập công nghệ, ăn xăng ít, giá 51 triệu đồng về Việt Nam có tạo cú sốc? GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế mâm xe cỡ lớn, thùng chứa đồ tiện dụng cùng mức tiêu thụ xăng cực kỳ tiết kiệm, đây là luồng gió mới cho đô thị.

Xe ga 125cc Vespa nâng cấp công nghệ

Vespa Vibe 125

Vespa Vibe 125 vừa được giới thiệu trên website của Vespa Ấn Độ với diện mạo mới, bổ sung trang bị công nghệ và nâng cấp hệ thống bánh xe. Mẫu xe tay ga này có giá khởi điểm 165.500 rupee (khoảng 45 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng đề cao phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Italy.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Vespa Vibe 125 được làm mới về diện mạo với các tùy chọn màu sắc khác biệt giữa hai phiên bản. Bản Vibe tiêu chuẩn sở hữu phối màu xanh Azzurro Provenza kết hợp trắng ngọc trai Pearl White, trong khi bản Vibe S mang phong cách thể thao hơn với màu đỏ Rosso Red kết hợp đen nhám Matte Black.





Vespa Vibe 125 được làm mới về diện mạo với các tùy chọn màu sắc

Bên cạnh màu sơn mới, xe còn được trang bị bộ mâm hợp kim với thiết kế thể thao hơn, ốp trang trí trung tâm yếm trước được tinh chỉnh, logo Vespa dạng 3D và đường chỉ khâu yên xe đồng màu với thân xe. Những thay đổi này giúp mẫu xe duy trì nét thanh lịch đặc trưng của Vespa, đồng thời tạo điểm nhấn mới mẻ cho phiên bản nâng cấp.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Vespa Vibe 125 là hệ thống bánh xe. Xe sử dụng bánh trước và bánh sau cùng kích thước 12 inch, thay cho cấu hình bánh trước 11 inch và bánh sau 10 inch của phiên bản trước. Việc tăng kích thước bánh xe có thể giúp cải thiện độ ổn định khi vận hành, đặc biệt trên những đoạn đường không bằng phẳng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Vespa Vibe 125 là hệ thống bánh xe.

Ở khu vực điều khiển, Vespa Vibe 125 được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch. Màn hình hỗ trợ kết nối Bluetooth, dẫn đường từng chặng, điều khiển nhạc và hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS. Xe cũng có hệ thống khởi động không cần chìa khóa, tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Vespa Vibe 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124 cc, sản sinh công suất tối đa 9,5 PS và mô-men xoắn cực đại 10,1 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT, hướng đến khả năng vận hành thuận tiện trong điều kiện giao thông đô thị.

Mẫu xe được xây dựng trên nền tảng khung sườn liền khối bằng thép (monocoque). Hệ thống treo gồm giảm xóc trước dạng tay đòn dẫn hướng (leading-link) và giảm xóc đơn phía sau.

Vespa Vibe 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn

Hệ thống phanh sử dụng đĩa phanh trước đường kính 200 mm kết hợp phanh tang trống sau đường kính 140 mm. Theo thông tin được công bố trong bài giới thiệu dòng Vibe, hệ thống ABS một kênh được trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản 150 cc; thông tin hiện có chưa xác nhận trang bị này trên Vibe 125.

Với thiết kế được làm mới, bánh xe kích thước lớn và màn hình TFT tích hợp nhiều tính năng, Vespa Vibe 125 là lựa chọn hướng đến khách hàng ưu tiên kiểu dáng, tính nhận diện thương hiệu và trải nghiệm sử dụng hiện đại. Dù vậy, mức giá tương đối cao cũng có thể là yếu tố khiến người mua cân nhắc khi so sánh với các mẫu xe tay ga khác cùng phân khúc.

Giá xe ga 125cc Vespa Vibe 125

. Mẫu xe tay ga này có giá khởi điểm 165.500 rupee (khoảng 45 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng đề cao phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Italy.

Hiện chưa có thông tin mẫu xe này sẽ được nhập về Việt Nam. Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, năm 2023 Vespa Primavera Color Vibe 125 đã lên kệ ở thị trường Việt Nam với 2 cách phối màu cam Tramonto và xanh Audace lấy cảm hứng từ khung cảnh “hoàng hôn rực rỡ” có giá niêm yết 88 triệu đồng.

Như vậy có thể thấy nếu mẫu xe Vespa Vibe 125 nâng cấp được bán ở Việt Nam cũng có mức giá tương đương.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



