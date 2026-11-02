Cách tính hóa đơn tiền điện khi áp dụng biểu giá điện bậc 5 người tiêu dùng nên chú ý để đảm bảo quyền lợi
GĐXH - Áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc ai sẽ được hưởng lợi? Hóa đơn tiền điện sẽ thay đổi ra sao?
Áp dụng biểu giá điện 5 bậc từ 1/11/2026 ai sẽ được hưởng lợi?
Biểu giá điện 5 bậc khác giá điện sinh hoạt 6 bậc như thế nào?
Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2892/QĐ-BCT năm 2026 quy định về giá bán điện, áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Theo đó, chi tiết biểu giá điện 5 bậc mới nhất áp dụng với điện sinh hoạt sẽ như sau:
Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh đến 100
1.901
Bậc 2: Cho kWh từ 101-200
2.289
Bậc 3: Cho kWh từ 201 -400
2.894
Bậc 4: Cho kWh từ 401 -700
3.456
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên
3.844
Lưu ý: Biểu giá điện 5 bậc mới nhất áp dụng với điện sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc theo Quyết định 1279/QĐ-BCT năm 2025
Nhóm đối tượng khách hàng
Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50
1.984
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100
2.050
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200
2.380
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300
2.998
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400
3.350
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên
3.460
*Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước là 2.909 đồng/kWh và áp dụng mức giá cố định không chia bậc.
Cách tính hóa đơn tiền điện khi giá điện 5 bậc
Theo cơ cấu giá mới, 100 kWh điện đầu tiên có giá 1.901 đồng/kWh. Các mức tiếp theo lần lượt là 2.289 đồng/kWh đối với phần sản lượng từ 101 - 200 kWh; 2.894 đồng/kWh từ 201 - 400 kWh; 3.456 đồng/kWh từ 401 - 700 kWh và 3.844 đồng/kWh đối với phần điện vượt 700 kWh.
Trong khi đó, biểu giá theo Quyết định số 1279 ngày 9/5/2025 chia sản lượng điện sinh hoạt thành 6 bậc, với giá từ 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên đến 3.460 đồng/kWh đối với phần điện sử dụng vượt 400 kWh.
Như vậy, giá ở bậc cao nhất tăng 384 đồng/kWh, nhưng phạm vi áp dụng được thu hẹp theo hướng chỉ tính phần điện tiêu thụ từ kWh thứ 701 trở đi, thay vì từ kWh thứ 401 như trước. Thay đổi này khiến tác động đến chi phí sinh hoạt khác nhau tùy lượng điện mỗi hộ sử dụng.
Với hộ tiêu thụ 200 kWh/tháng, tiền điện theo biểu giá mới ước khoảng 419.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 20.700 đồng so với mức 439.700 đồng trước đây.
Nếu mức tiêu thụ là 400 kWh/tháng, hóa đơn giảm từ 1.074.500 đồng xuống khoảng 997.800 đồng, tương ứng giảm 76.700 đồng. Hộ sử dụng 800 kWh/tháng cũng trả ít hơn, với hóa đơn giảm từ khoảng 2,46 triệu đồng xuống còn 2,42 triệu đồng.
Tuy nhiên, chiều hướng thay đổi đảo ngược ở nhóm tiêu thụ điện lớn. Với mức sử dụng 1.000 kWh/tháng, tiền điện theo cách tính mới vào khoảng 3,188 triệu đồng, cao hơn 37.300 đồng so với biểu giá cũ.
Đáng chú ý, tại mức tiêu thụ 903 kWh/tháng, hóa đơn theo biểu giá mới tăng khoảng 52 đồng. Đây là kết quả tính toán được nêu trong tài liệu về tác động của biểu giá mới. Trước đó, EVN từng ước tính khách hàng sử dụng trên 778 kWh/tháng sẽ phải trả tiền điện cao hơn so với biểu giá hiện hành.
Từ ngày 1/11/2026, EVN giảm giá bán lẻ điện 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện. Giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc điều chỉnh lần này thể hiện sự chung tay của EVN trong thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.
Đáng chú ý, theo đánh giá của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, việc giảm giá bán lẻ điện 2% kể từ tháng 11/2026 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08 điểm phần trăm.
Cùng với giảm giá điện, theo lãnh đạo EVN, các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được thực hiện. Cụ thể, theo Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
Đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ hằng tháng cũng tương đương tiền điện của 30 kWh, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
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