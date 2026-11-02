Cách tính hóa đơn tiền điện khi áp dụng biểu giá điện bậc 5 người tiêu dùng nên chú ý để đảm bảo quyền lợi

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Áp dụng biểu giá điện 5 bậc từ 1/11/2026 ai sẽ được hưởng lợi?

Biểu giá điện 5 bậc khác giá điện sinh hoạt 6 bậc như thế nào?

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2892/QĐ-BCT năm 2026 quy định về giá bán điện, áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Theo đó, chi tiết biểu giá điện 5 bậc mới nhất áp dụng với điện sinh hoạt sẽ như sau:

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt Giá bán điện (đồng/kWh) Bậc 1: Cho kWh đến 100 1.901 Bậc 2: Cho kWh từ 101-200 2.289 Bậc 3: Cho kWh từ 201 -400 2.894 Bậc 4: Cho kWh từ 401 -700 3.456 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 3.844

Lưu ý: Biểu giá điện 5 bậc mới nhất áp dụng với điện sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc theo Quyết định 1279/QĐ-BCT năm 2025

Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện (đồng/kWh) Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.984 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 2.050 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.380 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.998 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 3.350 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.460

*Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước là 2.909 đồng/kWh và áp dụng mức giá cố định không chia bậc.

Từ ngày 1/11, biểu giá bán lẻ điện theo Quyết định số 2892 của Bộ Công Thương được áp dụng với cơ cấu điện sinh hoạt 5 bậc thay cho 6 bậc trước đây.

Cách tính hóa đơn tiền điện khi giá điện 5 bậc

Theo cơ cấu giá mới, 100 kWh điện đầu tiên có giá 1.901 đồng/kWh. Các mức tiếp theo lần lượt là 2.289 đồng/kWh đối với phần sản lượng từ 101 - 200 kWh; 2.894 đồng/kWh từ 201 - 400 kWh; 3.456 đồng/kWh từ 401 - 700 kWh và 3.844 đồng/kWh đối với phần điện vượt 700 kWh.

Trong khi đó, biểu giá theo Quyết định số 1279 ngày 9/5/2025 chia sản lượng điện sinh hoạt thành 6 bậc, với giá từ 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên đến 3.460 đồng/kWh đối với phần điện sử dụng vượt 400 kWh.

Như vậy, giá ở bậc cao nhất tăng 384 đồng/kWh, nhưng phạm vi áp dụng được thu hẹp theo hướng chỉ tính phần điện tiêu thụ từ kWh thứ 701 trở đi, thay vì từ kWh thứ 401 như trước. Thay đổi này khiến tác động đến chi phí sinh hoạt khác nhau tùy lượng điện mỗi hộ sử dụng.

Với hộ tiêu thụ 200 kWh/tháng, tiền điện theo biểu giá mới ước khoảng 419.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 20.700 đồng so với mức 439.700 đồng trước đây.

Nếu mức tiêu thụ là 400 kWh/tháng, hóa đơn giảm từ 1.074.500 đồng xuống khoảng 997.800 đồng, tương ứng giảm 76.700 đồng. Hộ sử dụng 800 kWh/tháng cũng trả ít hơn, với hóa đơn giảm từ khoảng 2,46 triệu đồng xuống còn 2,42 triệu đồng.

Tuy nhiên, chiều hướng thay đổi đảo ngược ở nhóm tiêu thụ điện lớn. Với mức sử dụng 1.000 kWh/tháng, tiền điện theo cách tính mới vào khoảng 3,188 triệu đồng, cao hơn 37.300 đồng so với biểu giá cũ.

Đáng chú ý, tại mức tiêu thụ 903 kWh/tháng, hóa đơn theo biểu giá mới tăng khoảng 52 đồng. Đây là kết quả tính toán được nêu trong tài liệu về tác động của biểu giá mới. Trước đó, EVN từng ước tính khách hàng sử dụng trên 778 kWh/tháng sẽ phải trả tiền điện cao hơn so với biểu giá hiện hành.