Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 - 8/11/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 2 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Khu làm việc Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Vĩnh Long, đường Trần Văn Bảy, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm KNO K2P8, đường Nguyễn Trung Trực, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Phước Lợi thuộc các ấp: Phước Lợi, Phước Bình, An Hiệp, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phước Hiệp thuộc các ấp: Phước Hiệp, An Hiệp và Khu dân cư An Hiệp, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phước Hanh B, khóm Phước Hạnh, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Quới Hưng, khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Thị Trấn 7, một phần tổ 6, tổ 7, ấp 2, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/11/2026 đến 09:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 8, một phần tổ 6 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm xã Nhơn Bình, một phần tổ 13 ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Tường Trí A6, một phần tổ 7, tổ 8, ấp Tường Trí, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Hòa 1, Mỹ Hòa 1A, một phần từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Mái Dầm 1A, một phần tổ 13, tổ 14, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bách Hóa Xanh Thị Trấn, ấp 2, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/11/2026 đến 09:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Hải Đăng, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chăn nuôi Nguyễn Văn Niếu, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Từ Đường Trúc Lâm, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 7, một phần tổ 9, tổ 10, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Vĩnh Xuân 2A, một phần tổ 5, tổ 6, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Trung 1.2 thuộc tổ 2 ấp Cây Bàng, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 16:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Trung 1.3 thuộc tổ 3 ấp Cây Bàng, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 16:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đìa Thùng 1 thuộc tổ 5 ấp Cây Bàng, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 16:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hai Nhất thuộc tổ 2 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 16:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cây Bàng 1A thuộc tổ 5 ấp Cây Bàng, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 16:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sáu Cung thuộc tổ 2 ấp Tường Trí, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sáu Cung 1 thuộc tổ 2 ấp Tường Trí, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hoàng Kiệt thuộc tổ 3 ấp Tường Trí, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà Thờ 3 thuộc tổ 1 ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà Thờ 1A thuộc tổ 1 ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc một phần các ấp: Phú Sơn A, Phú Trường Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Phú 1.2 thuộc tổ 3 ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Khóm 3.2 thuộc tổ 1 ấp Võ Tấn Đức, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tường Lễ 1.1 thuộc tổ 1 ấp Tường Lộc, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tường Lễ 3B thuộc tổ 3 ấp Tường Lộc, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tám Đốn 1 thuộc tổ 4 ấp Tường Lộc, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh 6 thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 8 khóm Thạnh An, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh 7A và Nhà máy xay xát Trần Trung Kiên thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 2 khóm Thạnh Lý, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh 7 thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 5 khóm Thạnh Hoà, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 17:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phòng giao dịch số 14 - Kho Bạc Nhà nước khu vực XIX số 2/1 đường Ngô Quyền, khóm 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1 Khóm 8 thuộc một phần tổ 9 khóm Thành Quý, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 4 thuộc một phần ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh 3A và trạm Đông Thạnh 3B thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 2, tổ 4, tổ 9, tổ 10 khóm Đông Thạnh C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh 9 thuộc một phần từ tổ 2 đến tổ 4 khóm Thạnh Lý, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hậu thuộc một phần từ tổ 16 đến tổ 19 khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Phú 2A thuộc một phần tổ 4, tổ 9 khóm Thuận Phú B, phường Bình Minh. Một phần ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kinh Bờ Đai thuộc một phần tổ 10, một phần từ tổ 22 đến tổ 25 khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp Lăng 2, thuộc tổ 12, ấp Cái Dứa, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Cóc 4, thuộc tổ 10, ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Điền 1, trạm Cầu Trung Hiếu, khu vực dọc QL53 từ Cầu Mai Phốp đến Trường cấp 2 Trung Hiếu, thuộc một phần ấp Trung Hiếu, một phần ấp An Điền, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Ấp 4 Trung Hiệp, thuộc một phần ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Xay Xát Huỳnh Hữu 1, thuộc ấp Vàm An, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng BTS Mobile Trung Ngãi, thuộc ấp Bưng Phèn, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Lợi, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kho Bạc Long Hồ, ấp Phú Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Thới 2, tổ NDTQ số 2, ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/11/2026 đến 09:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thủy Thuận 5, tổ NDTQ số 3, ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 02/11/2026 đến 10:15:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Sông Lưu, tổ NDTQ số 4, ấp Phú Hội, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/11/2026 đến 11:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Sáu Nhạc, tổ NDTQ số 2, ấp Cái Bát, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/11/2026 đến 14:00:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 3, tổ NDTQ số 8, ấp Giòng Dài, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 02/11/2026 đến 15:15:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 4, tổ NDTQ số 10, ấp Giòng Dài, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/11/2026 đến 16:30:00 ngày 02/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thạnh C, tổ NDTQ số 3, ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Chí A1, tổ NDTQ số 1, ấp Phước Chí, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 03/11/2026 đến 10:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Chí A, tổ NDTQ số 1, ấp Phước Chí, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới A3, tổ NDTQ số 10, ấp Phước Thới, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 14:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới C1 tổ NDTQ số 11, ấp Phước Thới, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 03/11/2026 đến 15:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới 2 tổ NDTQ số 12, ấp Phước Thới, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Tường B1, tổ NDTQ số 4, ấp Phước Tường, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Tường A3, tổ NDTQ số 5, ấp Phước Tường, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/11/2026 đến 10:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lợi 2, tổ NDTQ số 6, ấp Phước Thượng, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lợi 1, tổ NDTQ số 6, ấp Phước Thượng, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thượng 1, tổ NDTQ số 15, ấp Phước Thượng, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 04/11/2026 đến 15:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Trinh A1, tổ NDTQ số 10, ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới A6, tổ NDTQ số 18, ấp Phước Thới, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 5, ấp Mỹ Chánh, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hai Thạch, tổ NDTQ số 5, ấp Đồng Bé, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 05/11/2026 đến 10:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Năm Giờ 1, tổ NDTQ số 8, ấp Đồng Bé, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạmTân Bình, tổ NDTQ số 2, ấp Tân Bình, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hai Sương, tổ NDTQ số 5, ấp Tân Bình, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 05/11/2026 đến 15:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hai Quang, tổ NDTQ số 9 ấp, Tân Bình, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Sông Lưu 1, thuộc tổ 7, ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 06/11/2026 đến 09:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Điền, thuộc tổ 5, ấp Cái Tranh, xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vàm Lịch 1 thuộc tổ 7, ấp Mỹ Long, xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vàm Lịch 2A thuộc tổ 4, ấp Mỹ Long, xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 06/11/2026 đến 15:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vàm Lịch 3A thuộc tổ 2, ấp Mỹ Long, xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Thành 2, thuộc tổ 4, ấp Tân Mỹ, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Lê Ngọc Thuận, thuộc tổ 7, ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đinh Quang Hải, thuộc tổ 4, ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty Sygenta, thuộc tổ 5, ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS Kinh Mới, thuộc tổ 6, ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đặng Hoàng Hận, thuộc tổ 4, ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nguyễn Mộng Vàng, thuộc tổ 9, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS Thành Trung, thuộc tổ 9, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Bảo Ngọc, thuộc tổ 4, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XD Quang Thời, thuộc tổ 2, ấp Thành Trí, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Tiến Đạt, thuộc tổ 6, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm ĐĐ Thành Lợi 2, thuộc tổ 8, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm ĐĐ Thành Lợi 3, thuộc tổ 4, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm CS Võ Thanh Tuấn, thuộc tổ 4, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cửa Sắt Phan Thanh Giảng, thuộc tổ 8, ấp Tân Thuận, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DNTN&TM Bình Minh 2, thuộc tổ 8, ấp Tân Thuận, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Tân Quới, thuộc tổ 2, ấp Tân Đông, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp