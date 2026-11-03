Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 3 - 8/11/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt hộ dân để phục vụ sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 3 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 3 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 3 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 3, 7 khu phố Tam Phước phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 16 khu phố Tam Phước phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 10:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 12 khu phố Tam Phước phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố Phước Thạnh phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 3, 15 khu phố Phước Thạnh phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 12 khu phố Phước Thạnh phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: -Một phần ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Ninh; Ấp Thạnh Hải xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Viễn thông Vĩnh Long ấp An Lợi xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước ấp 4 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Trần Hoàng Minh ấp 8 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 14:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Anh Khoa ấp 8 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Phan Thanh Trạng ấp 8 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Quới xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Khương xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Da xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 09:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn đường từ Vòng xoay HL173 đến Cầu Bà Chịu xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thị xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nhơn xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thuận xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Hữu xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Lợi xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Thuỷ, Thanh Tân xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thạnh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Thành Hạ xã An Định

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/11/2026 đến 10:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Hậu 2; một phần ấp Tân Lễ 1 xã An Định

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Ngãi xã An Định

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Tây B; một phần ấp Tân Quới Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Trường; một phần ấp An Khánh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 08:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phủ xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thạnh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 05/11/2026 đến 09:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phủ xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/11/2026 đến 10:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thạnh; một phần ấp An Phước xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Mỹ Đức; một phần ấp Mỹ Trạch; một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thạnh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 05/11/2026 đến 12:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Hữu xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Lợi; một phần ấp An Phước xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 14:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Phú xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 21, 22, 23, 24 ấp Thới hoà xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 05/11/2026 đến 15:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Khánh 1; một phần ấp An Khánh 2; Một phần ấp Tân Phú 1; một phần ấp An Trường xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Phước; một phần ấp Định Nhơn xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú 2 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phước Hảo xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Viên; một phần ấp Tân Bình xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thới Đức xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Lợi xã Thành Thới; Một phần ấp Phú Đăng xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp 3; một phần ấp An Vĩnh 1 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Một phần ấp Cả Nhỏ, Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Mai Văn Cường ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 10:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Văn Hùng ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 04/11/2026 đến 11:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Đinh Văn Ấn ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 13:50:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thanh Hóa ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:50:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Uông Văn Bon ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:50:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Nguyễn Phục Hưng ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:50:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 9, 10 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Tươi ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/11/2026 đến 09:20:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thành Măng ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:20:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi trồng thủy sản Nguyễn Minh Long ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:20:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Cơ sở may mặc Ngọc Nhẫn ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:50:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Chung Kim Hoàng ấp Tân Định xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thành Công 8 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thành Công ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần tổ 4, 5 ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần tổ 7, 8 ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 06/11/2026 đến 11:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 14, 16, 17 ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/11/2026 đến 15:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 4 ấp Bình Phú xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/11/2026.

Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Phước Tự xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Thới xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 2 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Phú Thiên Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Lễ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 6, 7, 11, 12 ấp Nghĩa Huấn xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 5 ấp Phước Mỹ xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Tồ 10, 16, 17 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 5 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11 ấp Long Thị xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Phước Mỹ xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Tổ 15, 16 ấp 5B xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 21, 21, 22 ấp Bình Tiên 1 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Đại An xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thanh xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/11/2026 đến 10:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 04/11/2026 đến 15:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nước đá Phan Hữu Bá ấp Bình Sơn xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ 12, 13 ấp Đông Trị, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 17, 18, 19, 20 ấp Đông Trị, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 06/11/2026 đến 09:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thành An, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thành An, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 06/11/2026 đến 12:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thành An, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 14:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Đông Hoà, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 06/11/2026 đến 15:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Đông Hoà, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp