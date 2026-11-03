'Khung giờ vàng' cuối ngày ở các chuỗi siêu thị: Cuộc đua 'săn' thực phẩm giá tốt giảm giá 30–50%

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt "lạm phát", từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến các gia đình, ngày càng nhiều người lựa chọn tận dụng cơ hội mua sắm thực phẩm giảm giá vào các "khung giờ vàng" cuối ngày tại các siêu thị lớn để tiết kiệm chi phí. Khi những tấm tem giảm giá 30–50% lần lượt xuất hiện trên các gian hàng, không khí mua sắm tại nhiều siêu thị cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Hoạt động vốn được xem là một cách mua sắm tiết kiệm đang dần trở thành thói quen của không ít người tiêu dùng.

Biển thông báo "Giá sốc SALE OFF - Giảm 50%" vào khung giờ cuối ngày nổi bật tại các gian hàng thu hút thị hiếu khách hàng tại siêu thị AEON.

Những tấm tem giảm giá trở thành tâm điểm cuối ngày

Khoảng thời gian từ giữa tối đến cuối buổi tối, tại nhiều hệ thống siêu thị bán lẻ như AEON, WinMart, Fujimart hay Bách hóa Xanh, các quầy thực phẩm bắt đầu xuất hiện thêm những tấm tem giảm giá với mức ưu đãi từ 30–50%. Đây cũng là lúc lượng khách tìm đến các khu vực này tăng lên rõ rệt.

Nhân viên siêu thị GO bắt đầu công việc dán tem giảm giá 30-50% lên từng sản phẩm ngay khi bước vào "khung giờ vàng" ưu đãi cuối ngày.

Tại các quầy hàng, nhân viên siêu thị thường tranh thủ sắp xếp sản phẩm, kiểm tra thông tin và dán tem giảm giá theo từng đợt. Những con số 30%, 50% nổi bật trên bao bì nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách mua sắm. Không ít người dừng lại khá lâu để xem giá ban đầu, mức giá sau ưu đãi và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Không chỉ tập trung ở một vài nhóm hàng nhất định, chương trình giảm giá cuối ngày xuất hiện ở nhiều quầy kệ khác nhau. Từ thịt, cá, rau củ quả tươi sống đến các khay sushi, cơm hộp, bánh mì, salad và thực phẩm chế biến sẵn đều có thể được áp dụng mức giảm tùy theo từng sản phẩm. Tại gian hàng bánh ngọt, nhiều loại bánh cũng được dán tem ưu đãi để thu hút người mua trước khi kết thúc ngày bán.

Khu vực quầy bánh ngọt thu hút sự chú ý với các tem nhãn giảm giá 30% - 50% phủ kín kệ hàng.

Đáng chú ý, các chương trình khuyến mãi không chỉ giới hạn ở thực phẩm tươi hay đồ ăn có thời hạn sử dụng ngắn. Một số mặt hàng khô, thực phẩm đóng gói cũng được áp dụng hình thức mua 1 tặng 1, mua theo combo hoặc giảm giá trực tiếp. Điều này khiến việc tìm kiếm sản phẩm có giá tốt không còn bó hẹp trong một vài quầy hàng mà mở rộng ra gần như toàn bộ khu vực thực phẩm.

Mặt hàng khô, thực phẩm đóng gói cũng áp dụng các hình thức giảm giá mua theo combo, mua 2 tính tiền 1,…

Làn sóng săn thực phẩm giảm giá cuối ngày - Sinh viên và người trẻ nhập cuộc "săn sale" lan rộng tại các siêu thị

Một trong những nhóm khách hàng dễ bắt gặp tại các quầy thực phẩm giảm giá cuối ngày là sinh viên và người trẻ. Sau giờ học, giờ làm, thay vì lựa chọn các quán ăn bên ngoài, nhiều người tranh thủ ghé siêu thị để tìm mua những món ăn có mức giá ưu đãi.

Nguyễn Minh Anh (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho biết thường ghé siêu thị gần nơi ở vào buổi tối, đặc biệt trong những ngày muốn tiết kiệm chi phí ăn uống. Những món như sushi, cơm hộp, bánh mì hay salad được giảm giá là lựa chọn quen thuộc của khách hàng: "Mình thấy khá tiện vì không cần mất thời gian nấu nướng mà vẫn có nhiều món để lựa chọn. Có những sản phẩm giảm đến 50%, giá sau khi giảm dễ chịu hơn nhiều so với lúc đầu. Thậm chí còn giúp mình tiết kiệm ví tiền hơn là mua đồ về tự nấu", Minh Anh chia sẻ.

Tệp khách hàng phần lớn là các bạn trẻ, sinh viên hào hứng "săn sale" các thực phẩm chế biến sẵn vừa được dán tem ưu đãi sâu trong "khung giờ vàng".

Không khí tại các quầy hàng vào giờ giảm giá vì thế thường khá nhộn nhịp. Người mua liên tục kiểm tra tem giá, so sánh sản phẩm, lựa chọn từng khay thực phẩm. Có những mặt hàng vừa được nhân viên dán tem ưu đãi đã nhanh chóng được khách lấy khỏi kệ. Đặc biệt, với những sản phẩm có số lượng giới hạn, việc đến sớm hơn đôi khi quyết định người mua có chọn được món hàng mình cần hay không.

Không chỉ sinh viên, nhiều nhân viên văn phòng và các gia đình cũng tận dụng khoảng thời gian này để mua sắm sau giờ làm. Việc kết hợp mua thực phẩm cho bữa tối với lựa chọn những mặt hàng đang được ưu đãi giúp họ tiết kiệm thêm một khoản trong chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.

Khách hàng thuộc nhiều lứa tuổi tấp nập vây quanh quầy hàng tươi sống để chọn lựa những khay thịt, cá giá tốt tại siêu thị Fujimart.

Chị Võ Thị Thuý (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết việc đi siêu thị vào buổi tối giúp chị kết hợp mua sắm sau giờ làm với tìm kiếm những sản phẩm đang có ưu đãi. Thay vì mua thực phẩm theo một danh sách cố định, chị thường xem các quầy hàng có chương trình giảm giá trước rồi mới quyết định lựa chọn.

"Mình thường ghé siêu thị sau giờ làm, khoảng 19–20 giờ. Những hôm có nhiều món được giảm giá thì mình có thêm lựa chọn cho bữa tối, từ đồ ăn chế biến sẵn đến bánh mì, rau củ. Nếu gặp sản phẩm phù hợp thì mình mua, còn không có nhu cầu thì cũng không cố lấy chỉ vì đang sale", chị chia sẻ.

Từ mua hàng giá rẻ đến thói quen tiêu dùng có tính toán

Sức hút của việc săn thực phẩm giảm giá không chỉ nằm ở những con số ưu đãi được in nổi bật trên bao bì. Đối với nhiều người, đây còn là cách chủ động điều chỉnh kế hoạch mua sắm trong bối cảnh các khoản chi tiêu hằng ngày ngày càng cần được cân đối.

Thay vì mua thực phẩm theo thói quen hoặc chỉ ghé siêu thị vào một khung giờ cố định, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thời điểm áp dụng khuyến mãi. Một số người hình thành thói quen ghé siêu thị vào buổi tối, theo dõi các chương trình ưu đãi trên ứng dụng hoặc fanpage của hệ thống bán lẻ để chủ động lựa chọn sản phẩm cần mua.

Đáng chú ý, tâm lý săn sale còn khiến hoạt động mua sắm trở nên sôi động hơn. Những tấm tem giảm giá không đơn thuần thông báo mức giá mới mà còn tạo cảm giác về một "cơ hội vàng" mua hàng có giới hạn. Khi nhiều người cùng quan tâm đến một nhóm sản phẩm, tốc độ lựa chọn tại các quầy hàng cũng trở nên nhanh chóng hơn.

Chỉ sau khoảng thời gian ngắn khi tem giảm giá được dán, các kệ bánh tươi và đồ ăn sẵn gần như trống trơn. Những tờ giấy lót còn lại là minh chứng cho sức mua rất lớn trong "khung giờ vàng" này.

Giá rẻ vẫn cần đi cùng chất lượng và an toàn

Bên cạnh lợi ích về kinh tế, việc lựa chọn thực phẩm giảm giá cuối ngày cũng đặt ra yêu cầu về sự cẩn trọng. Đặc biệt với các mặt hàng tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn, người mua cần quan tâm đến hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và tình trạng thực tế của sản phẩm thay vì chỉ chú ý đến mức giảm giá.

Các mặt hàng tươi sống và chế biến sẵn được giảm giá cần được kiểm tra kỹ tình trạng tươi sống, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản trước khi người tiêu dùng quyết định mua.

Đối với thịt, cá, hải sản và rau củ, người tiêu dùng nên kiểm tra màu sắc, mùi, trạng thái sản phẩm và bao bì trước khi lựa chọn. Những sản phẩm yêu cầu bảo quản lạnh cần được duy trì ở nhiệt độ phù hợp, hạn chế để lâu ở môi trường bên ngoài sau khi mua.

Ngoài ra, người mua nên cân nhắc lượng thực phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, ưu tiên những món có thể chế biến hoặc dùng trong thời gian được khuyến nghị. Việc tận dụng ưu đãi chỉ thực sự hiệu quả khi sản phẩm được sử dụng đúng cách, tránh tâm lý mua nhiều vì giá rẻ rồi để thực phẩm hư hỏng.

Từ những khay sushi, hộp cơm chế biến sẵn đến các quầy thịt cá, hay bánh ngọt, những tấm tem giảm giá cuối ngày đang góp phần tạo nên một nhịp mua sắm khác tại các siêu thị. Không còn đơn thuần là lựa chọn của những người muốn tiết kiệm, việc săn thực phẩm ưu đãi dần trở thành một cách mua sắm được nhiều nhóm khách hàng quan tâm. Trong đó, giá cả là yếu tố thu hút ban đầu, nhưng sự hợp lý trong lựa chọn và ý thức sử dụng thực phẩm mới quyết định giá trị thực sự của mỗi giỏ hàng.

Anh Thư