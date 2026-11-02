Thế Giới Di Động mở đặt cọc iPhone Duo đợt mới với số lượng có hạn

Sau những đợt nhận đặt trước, iPhone Duo tiếp tục có thêm suất đặt cọc tại Thế Giới Di Động. Với mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple có giá từ gần 65 triệu đồng, việc nắm rõ thời gian mở cọc, ngày có hàng và chính sách hoàn tiền sẽ giúp người mua chủ động hơn trước khi quyết định.

Mở cọc từ 9h ngày 3/11, dự kiến có máy từ 1/12

Theo thông tin từ Thế Giới Di Động, đợt nhận cọc mới bắt đầu lúc 9h ngày 3/11, với mức cọc 30 triệu đồng cho mỗi suất. Số lượng có hạn nên chương trình có thể đóng sớm khi hết suất. Máy dự kiến có hàng từ 8h ngày 1/12. Như vậy, người đăng ký trong đợt này cần tính đến khoảng thời gian chờ trước khi nhận máy, thay vì mặc định đặt cọc xong sẽ có hàng ngay.

Khoản cọc cũng chỉ là một phần giá trị thiết bị, hiện iPhone Duo 256GB có giá 64.990.000 đồng, còn bản 2TB là 103.990.000 đồng. Người mua nên đối chiếu giá phiên bản muốn chọn với 30 triệu đồng đã đặt trước để dự trù khoản thanh toán còn lại.

iPhone Duo màu Trắng Ánh Sao nhìn từ mặt lưng, màn hình trong và màn hình ngoài. Ảnh: Apple

Một điểm đáng chú ý trong chính sách là khách hàng được hoàn lại 100% tiền cọc, không mất phí nếu không còn nhu cầu mua máy. Quyền lợi này giúp giảm băn khoăn khi phải quyết định trước ngày có hàng. Ngoài chính sách hoàn cọc, hệ thống còn triển khai các ưu đãi dành cho người muốn giảm số tiền phải chi khi nâng cấp.

Thu cũ trợ giá đến 3 triệu đồng, kèm ưu đãi SIM và phụ kiện

Với chương trình thu cũ đổi mới, khách nâng cấp lên iPhone Duo có thể được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng. Số tiền thực tế phụ thuộc vào tình trạng thiết bị cũ sau khi thẩm định tại siêu thị. Người định đổi máy nên kiểm tra giá thu dự kiến trước, đồng thời xác nhận thời điểm thẩm định và cách khấu trừ vào đơn hàng khi nhận máy.

Ngoài ra, khách mua kèm gói SIM data 500GB mỗi tháng trong 12 tháng được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Đây là quyền lợi đáng tham khảo với người thường xuyên dùng dữ liệu di động, nhưng cần xem kỹ điều kiện gói cước trước khi đăng ký.

Ở nhóm phụ kiện, một số adapter từ 45W, cáp sạc và sạc dự phòng được giảm đến 50% khi mua kèm. Khách chọn thêm AirPods hoặc ốp lưng Apple có thể được giảm 300.000 đồng. Những ưu đãi này giúp giảm phần nào chi phí mua phụ kiện, song mức giảm cụ thể tùy sản phẩm và điều kiện áp dụng.

Ốp lưng silicone màu kem cho iPhone Duo, bao cả mặt lưng và màn hình ngoài. Ảnh: Apple

Với người không muốn thanh toán toàn bộ giá máy trong một lần, Thế Giới Di Động có các phương án trả chậm 0% qua công ty tài chính và thẻ tín dụng. Theo thông tin chương trình, một số gói dành cho khách từ 18 đến 60 tuổi có căn cước công dân còn hiệu lực, thời gian xét duyệt khoảng 3 phút và điều kiện phí bảo hiểm tùy từng gói. Người mua nên hỏi trước tổng số tiền phải trả, khoản trả trước và kỳ hạn thay vì chỉ nhìn mức góp hằng tháng.

Trước khi đặt cọc, nên tính cả tiền máy và số tiền còn phải trả

Khoản tiền dành cho iPhone Duo cũng đáng cân nhắc khi đặt cạnh các mẫu iPhone dạng thanh. Hiện giá iPhone 18 Pro bản 256GB là 38.990.000 đồng, thấp hơn Duo cùng dung lượng 26 triệu đồng. Sự khác biệt này phản ánh hai nhu cầu sử dụng khác nhau, đồng thời cho thấy người chọn máy gập cần tính kỹ hơn khoản thanh toán sau khi trừ tiền cọc và giá thu máy cũ.

Người mua có thể xem giá iPhone 18 để so sánh thêm với hai mẫu Pro và Pro Max; trong đó Pro Max 256GB đang được bài viết ghi nhận ở mức 41.990.000 đồng. Dù lựa chọn thiết bị nào, việc tính tổng ngân sách nên bắt đầu từ giá bán, khoản cọc, giá trị máy cũ được thu và nghĩa vụ thanh toán theo từng kỳ nếu chọn trả chậm.

Đợt mở cọc mới tạo thêm cơ hội cho người đang quan tâm iPhone Duo, nhưng số suất vẫn giới hạn. Trước khi đăng ký, khách nên kiểm tra lại ngày giao dự kiến, cách hoàn cọc và điều kiện từng ưu đãi để tránh phát sinh khác biệt so với ngân sách đã tính.

Đặt cọc iPhone Duo tại Thế Giới Di Động cần lưu ý gì?

Khách hàng làm thủ tục tại quầy trong cửa hàng.

Thế Giới Di Động tiếp tục nhận cọc iPhone Duo từ 9h ngày 3/11 với mức 30 triệu đồng, số suất có hạn và máy dự kiến có hàng từ 8h ngày 1/12. Khách không còn nhu cầu mua được hoàn đủ tiền cọc, không mất phí. Trong đợt này, hệ thống giới thiệu các chương trình hỗ trợ gồm thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng cho gói 500GB mỗi tháng trong 12 tháng, giảm đến 50% với một số phụ kiện và giảm thêm 300.000 đồng khi mua kèm AirPods hoặc ốp lưng Apple. Các lựa chọn trả chậm 0% cũng được triển khai qua công ty tài chính và thẻ tín dụng. Số suất, mức ưu đãi và điều kiện áp dụng có thể thay đổi theo từng chương trình; người mua nên kiểm tra tại thegioididong.com hoặc gọi 1900 232 460 trước khi đăng ký.

Nguồn: Thế Giới Di Động