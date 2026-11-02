Ngang cỡ Honda CR-V, SUV hạng C Nissan giá 253 triệu đồng, ngoại hình mạnh mẽ, có ADAS cạnh tranh ra sao nếu về Việt Nam?

SUV hạng C Nissan ngoại hình mạnh mẽ, có ADAS

Nissan đã chính thức ra mắt Tekton với giá bán quy đổi chỉ 253 triệu đồng tại Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

Trong năm 2026, Nissan đã chính thức ra mắt Tekton, đây là mẫu SUV hạng C hoàn toàn mới dành riêng cho thị trường Ấn Độ.

Theo Tạp chí Người quan sát, Nissan Tekton được phát triển trên nền tảng RGMP hoàn toàn mới, đồng thời là mẫu xe song sinh với Renault Duster thế hệ mới. Hai mẫu SUV chia sẻ khung gầm, hệ truyền động và nhiều công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, Nissan đã thiết kế lại ngoại thất nhằm tạo dấu ấn riêng cho Tekton trong phân khúc SUV hạng C có mức độ cạnh tranh cao.

Ở phía trước, Tekton áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Nissan với cụm đèn pha LED hình chữ L tích hợp đèn định vị ban ngày, kết hợp dải đèn LED chạy ngang bên dưới nắp ca-pô.

Lưới tản nhiệt hình chữ nhật được chia đôi bởi thanh trang trí kéo dài hết chiều rộng đầu xe. Cản trước sử dụng các chi tiết ốp nhựa màu đen và bạc, tạo diện mạo khỏe khoắn, đậm chất SUV.

Nhìn từ bên hông, mẫu xe vẫn giữ nhiều đường nét đặc trưng của Renault Duster như vòm bánh xe vuông vức, ốp hốc bánh cỡ lớn và thiết kế cửa kính. Ở phía sau, Nissan tinh chỉnh cụm đèn hậu và cản sau để tăng khả năng nhận diện

Về kích thước, Nissan Tekton dài 4.348 mm, rộng 1.815 mm, cao 1.674 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.657 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 212 mm, hỗ trợ khả năng di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Khoang nội thất của Tekton. Ảnh: Tổng hợp

Bên trong cabin, Tekton có nhiều điểm tương đồng với Renault Duster, nổi bật với bảng táp-lô hiện đại, cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Nissan tạo sự khác biệt thông qua vật liệu hoàn thiện và cách phối màu nội thất.

Danh sách trang bị trên mẫu SUV mới gồm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống giải trí tích hợp Google Built-in, camera 360 độ, cốp đóng/mở điện và sạc điện thoại không dây.

Về an toàn, các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Những công nghệ an toàn khác gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC và các tính năng hỗ trợ người lái.

Nissan Tekton có hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp tương tự Renault Duster. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.0L Turbo, sản sinh công suất 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 166 Nm. Phiên bản cao hơn được trang bị động cơ 1.3L Turbo, cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm.

Cả hai phiên bản đều có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, trong khi động cơ 1.3L còn đi kèm hộp số tự động ly hợp kép DCT 6 cấp.

Theo công bố của Nissan, mức tiêu thụ nhiên liệu của Tekton đạt 19,4 km/lít đối với phiên bản 1.0L Turbo số sàn, 17,8 km/lít với bản 1.3L Turbo số sàn và 18,5 km/lít ở bản 1.3L Turbo sử dụng hộp số DCT.

Giá SUV hạng C Nissan Tekton

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, SUV hạng C Nissan Tekton giá khởi điểm 10,49 lakh Rs, tương đương khoảng 253 triệu đồng. Xe được phát triển chung nền tảng với Renault Duster thế hệ mới, sở hữu thiết kế riêng cùng nhiều trang bị tiện nghi và hai tùy chọn động cơ tăng áp.

Sự xuất hiện của Tekton đánh dấu nỗ lực trở lại của Nissan trong phân khúc SUV hạng C tại Ấn Độ. Mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Renault Duster thế hệ mới cùng các đối thủ như Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Nếu trong thời gian tới, mẫu SUV cỡ C này được phân phối tại thị trường Việt Nam cùng với giá bán hứa hẹn sẽ tạo được cơn sốt đối với nhóm khách hàng gia đình, đặc biệt là phái nam.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



