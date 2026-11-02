'Hạ 6 tỷ đồng': Nhà riêng, nhà riêng trong ngõ tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa giảm giá bán

Nhà riêng, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa hạ giá bán, có căn hạ 6 tỷ đồng

Nếu như tại thời điểm tháng 10, tháng 11 năm 2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ với mức giá rất cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại đây, giá bán cũng đã chạm ngưỡng chục tỷ đồng/căn, tương đương 200 cho đến 600 triệu đồng/m2, thì thị trường bất động sản cùng thời điểm năm nay lại có diễn biến ngược lại.

Khảo sát tại thời điểm đầu tháng 11 năm 2026, giá nhà riêng, đặc biệt phân khúc nhà riêng trong ngõ, lượng thông tin rao bán vẫn khá sôi nổi. Tuy nhiên đi kèm với các mẩu tin rao bán, luôn có cụm từ đi kèm "hạ sâu 1 tỷ", "hạ sâu 2 tỷ" thậm chí là "hạ sâu 6 tỷ đồng".

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng trong ngõ rộng 2,5m, thiết kế 5 tầng, rộng 41m2 tại đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy hiện đang được chủ nhà hạ giá sâu 1 tỷ đồng, giá rao bán 7,7 tỷ đồng, tương đương 187,8 triệu đồng/m2, môi giới Hưng Trần cho biết.

Môi giới Nguyễn Diệu Linh đang rao bán căn nhà riêng rộng 35m2, thiết kế 4 tầng, tại phố Phạm Tuấn Tài, phường Nghĩa Đô đang được "hạ giá 3 tỷ" xuống còn 13,5 tỷ đồng, tương đương 385,71 triệu đồng/m2.

"Hạ giá 6 tỷ đồng", chính chủ căn nhà mặt phố, thiết kế 2 tầng, rộng 89m2, tại đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa giảm giá rao bán căn nhà xuống 17,5 tỷ đồng, tương đương 196,63 triệu đồng/m2, môi giới Phùng Thị Bích Thùy thông tin.

Như vậy, tại thời điểm cuối năm 2026, giá nhà, đặc biệt những căn nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, đang có giá dao động phổ biến từ 160-400 triệu đồng/m2, giảm khá sâu so với cùng thời điểm năm 2025.

Địa giới hành chính các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Phường Cầu Giấy

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Có lượng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch tại phường Cầu Giấy vẫn khá nhiều.

Phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Nước rút thi công Vành đai 2.5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng trước ngày thông xe GĐXH - Sáng 7/10, trên công trường dự án đường Vành đai 2.5 (đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng), hàng loạt máy móc cùng công nhân đang tập trung thi công gấp rút các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10.

Hà Nội: 'San phẳng' loạt công trình vi phạm dọc tuyến mương Ma Khay – Đồng Bông ở Cầu Giấy GĐXH - Hàng loạt nhà xưởng, gara ô tô, quán ăn tạm bợ xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp dọc tuyến mương Ma Khay – Đồng Bông (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị tháo dỡ hoàn toàn, trả lại mặt bằng sạch theo yêu cầu của chính quyền địa phương.



