Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng
GĐXH - 16 đối tượng ở Gia Lai đã bị Công an khởi tố về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 16 đối tượng ở phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc (xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Nam), phường Tam Quan (xã Tây Sơn) về hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ.
05h30' rạng sáng 27/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Các tổ công tác đã kiểm tra tại các địa phương: phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.
Tại các điểm đột kích, các đối tượng rất bất ngờ, cơ quan Công an đã triệu tập, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 02 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.
Về thủ đoạn hoạt động, nhóm tội phạm đã lợi dụng sức nóng của Vòng chung kết World Cup 2026 để thu hút người chơi. Chúng phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch. Phương thức tinh vi này giúp các đối tượng dễ dàng ẩn danh, lợi dụng tính lan tỏa của internet để lôi kéo hàng loạt người chơi, đẩy số tiền trục lợi bất chính lên con số hàng trăm tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng.
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