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Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

Thứ hai, 11:07 06/07/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.

Ngày 6/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 03/7/2026, Tổ công tác Công an phường Láng đã phát hiện một nhóm gồm 5 thanh thiếu niên tụ tập trước một quán nướng trên đường Láng có biểu hiện nghi vấn. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm và đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Hà Nội Tạm giữ 3 thanh niên xách kiếm gây rối trật tự trong đêm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trước đó khoảng 01h ngày 29/6/2026, các đối tượng đã điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, cầm theo hung khí đuổi theo một nhóm nam thanh niên khác để đánh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Tân Dũng (SN 2008), Nguyễn Xuân Bắc (SN 2008), H.M.V (SN 2010), cùng trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ; đối với 2 đối tượng dưới 16 tuổi, cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục theo quy định.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm - Ảnh 2.Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

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