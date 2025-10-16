Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Gần đây, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ, là chủ tiệm spa tại xã KBang (tỉnh Gia Lai) cùng con trai bị chồng cũ đánh đập, hành hung. Clip nhanh chóng lan truyền, đồng thời thu hút sự quan tâm của dư luận, đa số bày tỏ sự bức xúc và lên án hành vi bạo lực của người đàn ông.

Liên quan vụ việc trên, đại diện lãnh đạo UBND xã KBang (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh clip nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ hành hung, đánh đập lan truyền trên mạng.

Video: Người phụ nữ nghi bị chồng cũ đánh (Nguồn: NLĐO)

Qua xác minh, nữ chủ tiệm spa được xác định là chị C.T.T (SN 1990, trú xã Kbang). Chị T tố bị chồng cũ N.Đ.K (SN 1988, trú cùng địa phương) hành hung, khiến tinh thần hoảng loạn, phải nhập viện điều trị.

"Hiện địa phương đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc chị C.T.T bị chồng cũ hành hung. Nếu đúng như clip tố giác đăng tải trên mạng xã hội chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh", đại diện lãnh đạo UBND xã KBang thông tin.

Hình ảnh chị C.T.T bị chồng cũ đánh đập do camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Theo VTC News, người nhà nạn nhân cho biết, tối 10/10, khi chị T đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép, K đã nổi giận và lao vào đánh đập. Bị tấn công bất ngờ, chị T chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Do quá đau đớn và hoảng loạn, chị phải nhờ người chở đến bệnh viện cấp cứu.

"T và K kết hôn năm 2011, có một con trai 14 tuổi. Sau nhiều năm chịu đựng bạo hành, chị T quyết định ly hôn vào năm 2024. Dù đã ly hôn gần 2 năm, nhưng do còn vướng tài sản chung nên K vẫn ở cùng nhà. Anh ta thường xuyên thể hiện tính chiếm hữu, kiểm soát, yêu cầu chị T đi đâu, gặp ai cũng phải xin phép", người thân chị T kể lại.

Chị C.T.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Ảnh: NLĐO

Theo NLĐO, sau 3 ngày điều trị tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Bình Định, chị C.T.T cho biết hiện vẫn rất đau đầu, chóng mặt, tay chân tê nhức, cơ thể suy nhược do bị đánh vào chỗ hiểm. Phía Bệnh viện Đa khoa Bình Định cũng xác nhận chị C.T.T bị rối loạn tiền đình/rối loạn giấc ngủ.

Vụ việc cũng đã được Công an xã Kbang báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai.

