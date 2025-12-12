Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm sốc, giá tốt hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam
GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage đang cực kỳ hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, sẵn sàng 'bứt phá' mạnh mẽ trong cuộc đua doanh số với Toyota Vios và Hyundai Accent.
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage
Hiện Mitsubishi Attrage đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán xe dao động trong khoảng 380-485 triệu đồng.
Hiện Mitsubishi Attrage đang được khuyến mại bằng phương thức giảm tới 100% phí trước bạ kèm nhiều quà tặng hấp dẫn. Cụ thể, khi mua Mitsubishi Attrage MT sẽ được giảm 100% phí trước bạ tương ứng 38 triệu đồng. Ngoài ra còn được tặng 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ) và Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ).
Khi mua Mitsubishi Attrage CVT Premium sẽ được giảm 50% phí trước bạ tương ứng 24,5 triệu đồng và được tặng 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ) và Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ).
Để Mitsubishi Attrage có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Bảng giá lăn bánh Mitsubishi Attrage
|Phiên bản
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
|Giá lăn bánh (triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP. HCM
|Tỉnh/TP khác
|Mitsubishi Attrage MT
|375
|447
|440
|421
– Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 38.000.000 VNĐ)
– 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ)
– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)
|Mitsubishi Attrage CVT
|465
|543
|533
|514
–
|Mitsubishi Attrage CVT Premium
|490
|571
|561
|542
– Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 24.500.000 VNĐ)
– 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ)
– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)
Giá xe Mitsubishi Attrage và các đối thủ
Mitsubishi Attrage giá bán từ 380 triệu đồng
Honda City giá bán từ 559 triệu đồng
Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng
Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng
Đánh giá xe Mitsubishi Attrage
Chi tiết nâng cấp đáng giá nhất trên Mitsubishi Attrage là hệ thống chiếu sáng với dải LED chiếu sáng ban ngày kết hợp cùng đèn pha/cos Bi-LED không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho đầu xe mà còn gia tăng hiệu quả chiếu sáng.
Dọc thân xe là cánh cửa tích hợp khoá thông minh, bộ la-zăng hợp kim 15 inch có thiết kế mới với 8 chấu kép mạnh mẽ, gương chiếu chiếu hậu được tích hợp đèn xi-nhan LED.
Ở phía đuôi xe, Mitsubishi Attrage đã loại bỏ ăng ten dạng que để thay thế bằng ăng ten vây cá mập hiện đại hơn. Bên cạnh đó, xe còn có thêm bộ khuếch lưu khí động học, đèn phản quang nằm dọc ở vị trí cao, cản sau góc cạnh hơn ở 2 bên, cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh và cụm đèn hậu LED có hoạ tiết mới mẻ.
Bên trong cabin, Mitsubishi Attrage có không gian rộng rãi và nhận được nhiều chi tiết nâng cấp như bệ tỳ tay cho ghế lái (CVT), tựa đầu 3 vị trí cho ghế sau (MT), ghế da mới (CVT), cổng kết nối USB bên người lái, gương gập điện (CVT), giao diện bảng đồng hồ mới… Riêng bản CVT còn được bổ sung hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc, đạt chuẩn Hi-Res Audio.
“Trái tim” của Mitsubishi Attrage là động cơ công nghệ MIVEC, dung tích 1.2L, 3 xi-lanh với công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ này đi kèm với tuỳ chọn hộp số tự động vô cấp CVT INVECS-III hoặc hộp số sàn 5 cấp.
Mitsubishi Attrage sở hữu loạt trang bị an toàn như túi khí đôi, camera lùi, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh… Bên cạnh đó, phiên bản nâng cấp còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình để giúp tài xế điều khiển xe thoải mái hơn.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
