Giá xe ô tô Toyota giảm sốc hàng trăm triệu đồng, giảm mức hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Veloz Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc nhờ ưu đãi

Vios đang ưu đãi tới 100% phí trước bạ.

Trong tháng 12, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Toyota trong tháng 12/2025 (từ 01/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình đều được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ.

Cụ thể, với khách mua xe Vios sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ, tương đương tới 54 triệu đồng tùy phiên bản.

Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 72,7 triệu đồng) cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Khách hàng mua xe Yaris Cross và Corolla sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 51 triệu đồng tùy dòng xe) cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Khách hàng mua xe Hilux được ưu đãi 50% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất lên tới 30 triệu đồng). Khách hàng mua Toyota Camry sẽ được ưu đãi 100% phí trước bạ (lên tới 153 triệu đồng tùy phiên bản).

Bảng giá xe ô tô Toyota được khuyến mại

Giá xe ô tô Toyota

Corolla Cross Hybrid

Toyota tiếp tục giữ sức nóng trên thị trường Việt Nam khi bước vào tháng 12/2025 với dải sản phẩm đa dạng, từ hatchback, sedan, MPV đến SUV và hybrid. Thương hiệu Nhật Bản vẫn khẳng định ưu thế nhờ độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm người dùng từ gia đình đến doanh nghiệp.

Ở nhóm xe đô thị, Toyota Yaris Cross có nhiều phiên bản gồm bản HEV và bản xăng, với giá niêm yết dao động từ 650 đến 777 triệu đồng. Bản đắt nhất là Yaris Cross HEV hai tông màu giá 777 triệu đồng, trong khi bản xăng đen tiêu chuẩn có giá thấp nhất với 650 triệu đồng.

Mẫu Raize - SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị - tiếp tục duy trì sức hút nhờ mức giá dễ tiếp cận. Các phiên bản có giá từ 510 đến 522 triệu đồng tùy cấu hình một tông hoặc hai tông màu. Đây vẫn là lựa chọn "ăn chắc mặc bền" của nhóm khách hàng trẻ.

Ở phân khúc SUV hạng B+, Corolla Cross Hybrid dẫn đầu dải sản phẩm với giá từ 905 đến 913 triệu đồng. Bản 1.8V dùng động cơ xăng có giá từ 820 đến 828 triệu đồng. Toyota Corolla Cross tiếp tục là mẫu SUV bán chạy trong nhiều tháng nhờ khả năng vận hành tiết kiệm và khoang nội thất rộng rãi.

Mẫu sedan quốc dân Toyota Vios trải dài từ 458 đến 553 triệu đồng tùy phiên bản E MT, E CVT và G CVT, cùng tùy chọn màu trắng ngọc trai cao hơn nhẹ so với các màu thông thường.

Corolla Altis tiếp tục duy trì ba lựa chọn: Bản 1.8G giá 725-733 triệu đồng, bản 1.8V giá 780-788 triệu đồng và bản 1.8HEV cao nhất giá 870-878 triệu đồng. Đây là mẫu sedan nổi bật ở tính kinh tế, độ êm ái và mức độ tin cậy, được nhiều gia đình và doanh nghiệp ưa chuộng.

Toyota Camry 2025 vẫn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng D với các phiên bản HEV MID và HEV TOP. Giá niêm yết dao động từ 1,460 đến 1,542 tỷ đồng, tùy cấu hình và màu sắc. Bản 2.0Q có giá từ 1,220 đến 1,232 tỷ đồng, tiếp tục là mẫu sedan hướng đến nhóm khách hàng sang trọng nhưng ưu tiên sự bền bỉ đặc trưng của Toyota.

Ở dòng MPV, Innova Cross 2.0HEV có giá 1,005 đến 1,013 tỷ đồng, còn bản 2.0V có giá 825 đến 833 triệu đồng. Veloz Cross - mẫu MPV bán chạy của Toyota - có giá 638 đến 668 triệu đồng tùy bản và màu sắc. Avanza Premio tiếp tục là lựa chọn tiết kiệm với giá từ 558 đến 598 triệu đồng.

Toyota Fortuner

Trong phân khúc SUV cỡ trung, Toyota Fortuner vẫn sở hữu dải sản phẩm rộng với nhiều tùy chọn hệ dẫn động và động cơ. Bản 2.4AT 4x2 có giá 1,055 đến 1,063 tỷ đồng, trong khi Fortuner Legender 2.4AT 4x2 có giá từ 1,185 đến 1,197 tỷ đồng. Các bản Legender 2.8AT 4x4 cao cấp nhất dao động 1,350 đến 1,362 tỷ đồng tùy màu sắc. Ngoài ra, Fortuner 2.7AT 4x2 có giá từ 1,155 đến 1,163 triệu đồng, còn phiên bản Legender 2.7AT 4x2 ở mức 1,290 tỷ đồng.

Tất cả mức giá trên đều đã bao gồm VAT và mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng đại lý, khu vực và thời điểm mua xe.