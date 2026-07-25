Xuất hiện xe máy điện đi tới 400km/lần sạc, tốc độ 115 km/h giá chỉ 41 triệu đồng

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Xe máy điện giá rẻ chưa đến 19 triệu đồng thiết kế thể thao, động cơ Bosch, phanh đĩa trước có thực sự tốt? GĐXH - Xe máy điện giá chưa đến 19 triệu đồng gây chú ý với thiết kế thể thao, động cơ Bosch, hệ thống chiếu sáng LED và nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe máy điện đi tới 400km/lần sạc, tốc độ 115 km/h

Xe máy điện Simple One Gen 2 được nâng cấp toàn diện.

Xe máy điện Simple One Gen 2 vừa được hãng khởi nghiệp Simple Energy Private Limited giới thiệu tại Ấn Độ cùng loạt phiên bản mới, trong đó nổi bật nhất là mẫu Simple One Ultra có khả năng di chuyển tối đa tới 400km/lần sạc. Đây là một trong những mức phạm vi hoạt động ấn tượng nhất hiện nay ở phân khúc xe máy điện giúp sản phẩm trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.

Bên cạnh việc mở rộng dải sản phẩm, Simple Energy cũng nâng cấp toàn diện về hệ truyền động, khung gầm và các công nghệ hỗ trợ người lái nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Simple Energy tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các mẫu xe điện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành cao.

Ở thế hệ mới, Simple One Gen 2 được trang bị động cơ điện có công suất tối đa khoảng 12 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 72 Nm.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 40 km/h chỉ trong khoảng 2,55 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 115 km/h.

Khách hàng có thể lựa chọn hai cấu hình pin khác nhau. Phiên bản sử dụng pin 4,5 kWh có phạm vi hoạt động khoảng 236 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe máy điện Simple One Gen 2 nâng cấp động cơ, bản cao nhất chạy tới 400km/ lần sạc.

Trong khi đó, biến thể dùng pin 5 kWh nâng quãng đường vận hành lên khoảng 265 km, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển xa hoặc muốn giảm số lần sạc.

Ngoài dòng Gen 2, hãng cũng tiếp tục duy trì phiên bản Simple OneS ở phân khúc thấp hơn. Mẫu xe này sử dụng động cơ điện có công suất tối đa khoảng 8,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 52 Nm.

Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h và sử dụng pin dung lượng 3,7 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 190km/lần sạc. Điểm nhấn lớn nhất trong lần ra mắt này là sự xuất hiện của Simple One Ultra.





Simple One Ultra cũng có khả năng tăng tốc từ 0 lên 40 km/h chỉ trong khoảng 2,77 giây.

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị bộ pin dung lượng 6,5 kWh, giúp phạm vi hoạt động đạt tới 400 km sau mỗi lần sạc theo công bố của hãng.

Simple One Ultra cũng có khả năng tăng tốc từ 0 lên 40 km/h chỉ trong khoảng 2,77 giây, tiếp tục duy trì thế mạnh về hiệu năng của dòng sản phẩm.

Không chỉ cải thiện hiệu suất, xe máy điện Simple One Gen 2 còn được nâng cấp đáng kể về khả năng vận hành.

Xe được trang bị hai chế độ lái EcoX và SonicX, cho phép người điều khiển lựa chọn giữa ưu tiên tiết kiệm năng lượng hoặc khai thác tối đa hiệu suất.

Bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ lái, màn hình TFT 7 inch và cốp 35 lít.

Bên cạnh đó là bốn mức kiểm soát lực kéo, hai chế độ kiểm soát hành trình phù hợp với điều kiện di chuyển trong thành phố hoặc trên đường trường và bốn cấp độ phanh tái sinh để tối ưu khả năng thu hồi năng lượng.

Danh sách công nghệ hỗ trợ còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tự động ngắt nguồn khi xe bị đổ và chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp nhằm tăng mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Simple Energy cũng tiến hành nâng cấp khung gầm. Các vị trí liên kết trên khung xe được gia cường nhằm tăng độ cứng vững, đồng thời cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Chiều cao yên được hạ thấp thêm khoảng 16mm giúp người lái dễ chống chân hơn khi dừng đèn đỏ hoặc di chuyển trong khu vực đông phương tiện.

Simple Energy cũng tiến hành nâng cấp khung gầm.

Yên xe sử dụng lớp đệm mới có độ cứng cao hơn nhằm tăng khả năng nâng đỡ trong những hành trình dài. Hệ thống treo được tinh chỉnh lại kết hợp với bộ lốp mới dành cho vận hành tốc độ cao.

Ở khía cạnh an toàn, hãng cũng tăng cường khả năng bảo vệ khu vực đặt pin bằng các vùng hấp thụ va chạm nhằm giảm thiểu rủi ro trong trường hợp xảy ra sự cố.

Khoang lái nổi bật với màn hình TFT kích thước 7 inch có khả năng kết nối điện thoại thông minh. Người dùng có thể chuyển đổi giữa giao diện sáng và tối để phù hợp với điều kiện ánh sáng khác nhau.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB, hộc chứa đồ phía trước và cốp dưới yên dung tích khoảng 35 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân.

Giá xe máy điện Simple One

Tại thị trường Ấn Độ, Simple OneS được niêm yết ở mức 139.999 Rupee (khoảng 41 triệu đồng). Trong khi đó, Simple One Gen 2 có giá từ 169.999–177.999 Rupee (tương đương khoảng 50–52 triệu đồng) tùy phiên bản pin.

Riêng phiên bản Simple One Ultra hiện chưa được hãng công bố giá bán chính thức.

Với phạm vi hoạt động tối đa lên tới 400 km, tốc độ 115 km/h cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái và tiện ích hiện đại, dòng xe máy điện Simple One được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức hút tại thị trường Ấn Độ và trở thành một trong những đối thủ đáng chú ý ở phân khúc xe điện hiệu suất cao.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.