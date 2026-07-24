Rẻ nhất thị trường, xe máy điện giá 14,7 triệu đồng thiết kế có gu, đi xa tới 120km, trang bị khóa NFC và Smart Key xịn xò

Xe máy điện thiết kế có gu, đi xa tới 120km, trang bị khóa NFC và Smart Key xịn xò

Xe máy điện MOVE Mentor

Xe máy điện MOVE Mentor là mẫu xe điện phổ thông được MOVE Việt Nam phát triển hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người cần phương tiện di chuyển hằng ngày. Xe sở hữu thiết kế khỏe khoắn, động cơ không chổi than, tốc độ tối đa 45 km/h cùng hai tùy chọn năng lượng gồm bản ắc quy và bản pin để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Bên cạnh mức giá dễ tiếp cận, MOVE Mentor còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như khóa thẻ NFC, Smart Key, màn hình LED và hệ thống đèn LED toàn xe.

MOVE Mentor được thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều đường nét góc cạnh, phù hợp với cả nam và nữ.

Khung xe được phát triển theo hướng cứng cáp mang lại cảm giác chắc chắn trong quá trình vận hành, đồng thời có khả năng chịu tải lên tới khoảng 75 kg theo thông tin từ nhà sản xuất.

Xe máy điện MOVE Mentor thiết kế thể thao, hỗ trợ khóa NFC và Smart Key

Xe sử dụng yên đôi, tạo không gian ngồi thoải mái cho người lái và người phía sau khi di chuyển trong đô thị. MOVE hiện cung cấp ba lựa chọn màu sắc gồm Đen, Xám và Trắng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED có thiết kế sắc sảo, sử dụng ánh sáng trắng nhằm tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm.

Theo hãng, công nghệ LED không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn có tuổi thọ cao hơn so với nhiều loại bóng đèn truyền thống.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.710 x 710 x 1.000 mm, chiều cao yên khoảng 750 mm, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt Nam.

MOVE Mentor sử dụng vành hợp kim nhôm 10 inch kết hợp lốp không săm kích thước 3.00-10 ở cả bánh trước và bánh sau.

Hệ thống treo gồm phuộc thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo phía sau nhằm tăng độ êm ái khi vận hành.

Một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu xe này là hệ thống mở khóa đa dạng, gồm khóa cơ, điều khiển từ xa (remote) và thẻ từ NFC, mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Hai phiên bản năng lượng, đi tối đa 120km mỗi lần sạc

Xe cũng được trang bị màn hình LED hiển thị các thông số vận hành và bộ điều khiển IC đúc 12 MOSFET nhằm nâng cao độ ổn định của hệ thống điện.

Điểm khác biệt của xe máy điện MOVE Mentor nằm ở việc khách hàng có thể lựa chọn giữa phiên bản sử dụng ắc quy hoặc pin.

Phiên bản ắc quy được niêm yết với giá 14,7 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Xe có phạm vi hoạt động khoảng 70 km sau mỗi lần sạc đầy và cần khoảng 10 giờ để sạc từ 0% lên 100%. Trong khi đó, phiên bản sử dụng pin có giá 18,5 triệu đồng.

Theo thông số từ nhà sản xuất, bản pin có thể di chuyển tối đa khoảng 120km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn và chỉ mất khoảng 6 giờ để sạc đầy.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than hoạt động ở điện áp 48V.

Động cơ có công suất danh định 500 W và công suất tối đa khoảng 1.000 W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 45 km/h, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong khu vực đô thị.

MOVE Mentor sử dụng hệ thống phanh trước và sau kết hợp giữa phanh đĩa và phanh tang trống

Về an toàn, MOVE Mentor sử dụng hệ thống phanh trước và sau kết hợp giữa phanh đĩa và phanh tang trống theo thiết kế của nhà sản xuất, đi kèm dây phanh bọc PVC nhằm tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì kết cấu đơn giản để thuận tiện cho việc bảo dưỡng và sửa chữa. MOVE cho biết Mentor được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Việt Nam. Chính sách bảo hành cũng có sự khác biệt giữa hai phiên bản.

Đối với bản pin, khung sườn và pin được bảo hành lên tới 10 năm, trong khi động cơ và bộ điều khiển (IC) được bảo hành 1 năm.

Ở phiên bản ắc quy, khung sườn được bảo hành 10 năm, còn động cơ, IC và ắc quy có thời gian bảo hành 1 năm.

Giá xe máy điện MOVE Mentor

Với mức giá từ 14,7 triệu đồng, hai lựa chọn nguồn năng lượng cùng phạm vi hoạt động tối đa 120km, xe máy điện MOVE Mentor hướng đến người dùng cần một mẫu xe điện phổ thông phục vụ nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong thành phố. Thiết kế hiện đại, khóa NFC, Smart Key, đèn LED và khả năng vận hành ổn định là những điểm nổi bật giúp mẫu xe trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.