Lý do giá lăn bánh Mazda 3 giảm kỷ lục, sedan hạng C rẻ hơn cả Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Mazda 3

Mazda 3 nhận ưu đãi 50 triệu đồng tháng 7/2026.





Trong tháng 7/2026, Mazda 3 ưu đãi lên đến 50 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 559 triệu đồng. Mức giá này giúp Mazda 3 rẻ hơn với những chiếc sedan hạng A như Hyundai Accent, Honda City.

Mazda 3 đang là chiếc xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi xu hướng mua xe sedan dần thoái trào, Mazda 3 cũng không tránh khỏi doanh số thấp với chỉ 1.566 xe sau 6 tháng đầu năm 2026, bằng 1 tháng của giai đoạn 2015 - 2022.

Hiện nay, các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C không còn nhiều Toyota Corolla Altis đã dừng bán, KIA K3 thu hẹp chỉ còn 1 phiên bản, Hyundai Elantra doanh số vài chục xe mỗi tháng…

Mặc dù vậy, khó khăn nhất với Mazda 3 chính là việc cạnh tranh với các mẫu SUV cùng tầm giá. Trong khoảng 600 - 700 triệu đồng, người dùng sẽ có những mẫu SUV ở phân khúc hạng B, nhưng không gian đủ dùng, gầm cao đa dụng di chuyển nhiều địa hình và kiểu dáng thiết kế bắt mắt hơn.

Đặc biệt, xu hướng xe điện phát triển mạnh mẽ như hiện nay ở Việt Nam đang "nhấn chìm" doanh số của mọi mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau.

Việc cạnh tranh doanh số thời điểm này là không khả thi với sedan như Mazda 3, có chăng hãng sẽ sản xuất cầm chừng hết vòng đời trước khi nghĩ đến việc có nên tiếp tục bán sedan hạng C hay không.

Để Mazda 3 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Mazda 3 và các đối thủ

Mazda 3 giá bán từ 569 triệu đồng

Hyundai Elantra giá bán từ 580 triệu đồng

Honda Civic giá bán từ 730 triệu đồng

Toyota Altis giá từ 719.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Mazda 3

Mazda 3 nổi tiếng với phong cách thiết kế cận sang nhờ ngôn ngữ KODO.

Thời điểm này, để kéo doanh số của Mazda 3, thương hiệu Nhật Bản tăng ưu đãi lớn nhất trong năm cho khách hàng mua xe. Theo đó, Mazda Việt Nam giảm đến 50 triệu đồng, sau ưu đãi phiên bản tiêu chuẩn của Mazda 3 chỉ có giá 549 triệu đồng, rẻ hơn Honda City 20 triệu đồng.

Điều này khiến nhiều người dùng sẽ phân vân lựa chọn sedan hạng B - Honda City bản đầy đủ hay Mazda 3 tiêu chuẩn với không gian rộng rãi và thiết kế ấn tượng hơn.

Mazda 3 nổi tiếng với phong cách thiết kế cận sang nhờ ngôn ngữ KODO. Xe sở hữu không giản đủ dùng với khả năng hoàn thiện tốt và nhiều tiện nghi cùng như công nghệ an toàn được trang bị.

Về vận hành, Mazda 3 sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp Skyactiv-G với 2 mô hình gồm động cơ 1.5L có công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 146 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 6 cấp cùng hệ thống dẫn động cầu trước FWD.