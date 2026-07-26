Lái thử xe máy điện Honda giá 25 triệu đồng nhập về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, đi xa 100km/lần sạc, không cần bằng lái
GĐXH - Xe máy điện Honda U-Be được một số đại lý tư nhân đưa về Việt Nam với giá khoảng 25 triệu đồng, với thiết kế nhỏ gọn, đi xa 100km/lần sạc.
Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, đi xa 100km/lần sạc
Honda U-Be là mẫu xe máy điện cỡ nhỏ được Honda phát triển dành cho nhu cầu di chuyển cá nhân trong thành phố. Với kiểu dáng tối giản, trọng lượng gọn nhẹ cùng tốc độ phù hợp cho việc đi lại hằng ngày, mẫu xe hướng đến nhiều nhóm khách hàng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lớn tuổi.
Tại thị trường Trung Quốc, Honda U-Be được phân phối với ba cấu hình gồm bản 48V/24Ah, 48V/24Ah Wi-Link và 48V/28Ah Wi-Link.
Trong đó, phiên bản cao cấp 48V/28Ah Wi-Link là mẫu được nhiều đại lý nhập khẩu về Việt Nam nhất nhờ sở hữu quãng đường di chuyển dài hơn cùng danh sách trang bị đầy đủ.
Honda U-Be có năm tùy chọn màu sắc gồm Trắng, Be, Xanh, Đen và Xám.
Xe sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với phong cách hiện đại, phù hợp cho việc di chuyển trên những tuyến phố đông đúc.
Phần đầu xe được thiết kế tách rời theo phong cách đặc trưng của các mẫu xe điện đô thị, kết hợp hệ thống đèn LED và đèn pha LED Projector giúp tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.
Khoang lái sử dụng màn hình kỹ thuật số dạng phẳng, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin theo phần trăm và dạng cột, chế độ lái, thời gian, chỉ số ODO cũng như trạng thái kết nối Bluetooth.
So với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc, màn hình của Honda U-Be cung cấp lượng thông tin vận hành chi tiết hơn.
Xe được thiết kế với sàn để chân rộng và yên đơn cao khoảng 730 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả học sinh hoặc người có vóc dáng nhỏ.
Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước kết hợp giảm xóc lò xo đôi phía sau nhằm mang lại sự ổn định khi di chuyển trên đường phố.
Điểm nổi bật của Honda U-Be nằm ở hệ thống truyền động hướng đến sự đơn giản và tiết kiệm năng lượng. Xe sử dụng mô-tơ điện tích hợp tại bánh sau với công suất tối đa 400 W.
Theo thông số của nhà sản xuất, Honda U-Be có tốc độ tối đa khoảng 25 km/h, phù hợp với nhu cầu đi lại trong khu dân cư, khu đô thị hoặc các quãng đường ngắn hằng ngày.
Honda cung cấp hai tùy chọn pin cho mẫu xe này.
Phiên bản sử dụng pin 48V/24Ah có phạm vi hoạt động khoảng 85 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, bản pin 48V/28Ah có thể di chuyển tối đa khoảng 100 km trong điều kiện tiêu chuẩn.
Thời gian sạc đầy pin dao động khoảng 8 đến 9 giờ.
Một điểm khác biệt của Honda U-Be so với nhiều mẫu xe điện hiện nay là xe vẫn được trang bị bộ bàn đạp cơ.
Trong trường hợp pin cạn hoặc người dùng muốn vận động nhiều hơn, Honda U-Be có thể hoạt động như một chiếc xe đạp truyền thống, góp phần tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.
Tùy từng phiên bản, Honda U-Be được trang bị hai cấu hình phanh khác nhau gồm phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ phía sau hoặc phanh đĩa cho cả hai bánh.
Cấu hình này đáp ứng nhu cầu giảm tốc và phanh khẩn cấp trong điều kiện vận hành với tốc độ thấp.
Trên các phiên bản Wi-Link, Honda tích hợp khả năng kết nối xe với điện thoại thông minh.
Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi tình trạng hoạt động của xe, kiểm tra dung lượng pin, mở khóa từ xa, sử dụng khóa NFC, nhận cảnh báo khi phát hiện bất thường và quản lý xe ngay trên smartphone.
Bên cạnh đó, Honda còn trang bị hệ thống quản lý pin giúp giám sát quá trình sạc, kiểm soát nhiệt độ và hạn chế các rủi ro như quá nhiệt hoặc sạc quá mức, góp phần nâng cao độ an toàn trong quá trình sử dụng.
Giá xe máy điện Honda U-Be
Hiện Honda U-Be chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe đang được một số đại lý nhập khẩu tư nhân đưa về bán với giá khoảng 25 triệu đồng, tạo thêm lựa chọn trong phân khúc xe điện phổ thông.
Với mức giá khoảng 25 triệu đồng tại Việt Nam, thiết kế nhỏ gọn, phạm vi hoạt động tối đa 100 km cùng các tính năng kết nối hiện đại, Honda U-Be là một trong những mẫu xe điện hướng đến người dùng cần phương tiện di chuyển hằng ngày trong đô thị. Dù chưa được phân phối chính hãng, mẫu xe vẫn thu hút sự quan tâm nhờ thương hiệu Honda và những trang bị phù hợp với nhu cầu đi lại quãng ngắn.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.