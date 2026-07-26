Lái thử xe máy điện Honda giá 25 triệu đồng nhập về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, đi xa 100km/lần sạc, không cần bằng lái

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Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, đi xa 100km/lần sạc





Xe máy điện Honda U-Be được nhập về một số đại lý tư nhân về Việt Nam

Honda U-Be là mẫu xe máy điện cỡ nhỏ được Honda phát triển dành cho nhu cầu di chuyển cá nhân trong thành phố. Với kiểu dáng tối giản, trọng lượng gọn nhẹ cùng tốc độ phù hợp cho việc đi lại hằng ngày, mẫu xe hướng đến nhiều nhóm khách hàng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lớn tuổi.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda U-Be được phân phối với ba cấu hình gồm bản 48V/24Ah, 48V/24Ah Wi-Link và 48V/28Ah Wi-Link.

Trong đó, phiên bản cao cấp 48V/28Ah Wi-Link là mẫu được nhiều đại lý nhập khẩu về Việt Nam nhất nhờ sở hữu quãng đường di chuyển dài hơn cùng danh sách trang bị đầy đủ.

Honda U-Be có năm tùy chọn màu sắc gồm Trắng, Be, Xanh, Đen và Xám.

Xe sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với phong cách hiện đại, phù hợp cho việc di chuyển trên những tuyến phố đông đúc.

Phần đầu xe được thiết kế tách rời theo phong cách đặc trưng của các mẫu xe điện đô thị, kết hợp hệ thống đèn LED và đèn pha LED Projector giúp tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.

Khoang lái sử dụng màn hình kỹ thuật số dạng phẳng, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin theo phần trăm và dạng cột, chế độ lái, thời gian, chỉ số ODO cũng như trạng thái kết nối Bluetooth.

Đi tối đa 100km, hỗ trợ kết nối điện thoại và có bàn đạp trợ lực

So với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc, màn hình của Honda U-Be cung cấp lượng thông tin vận hành chi tiết hơn.

Xe được thiết kế với sàn để chân rộng và yên đơn cao khoảng 730 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả học sinh hoặc người có vóc dáng nhỏ.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước kết hợp giảm xóc lò xo đôi phía sau nhằm mang lại sự ổn định khi di chuyển trên đường phố.

Điểm nổi bật của Honda U-Be nằm ở hệ thống truyền động hướng đến sự đơn giản và tiết kiệm năng lượng. Xe sử dụng mô-tơ điện tích hợp tại bánh sau với công suất tối đa 400 W.

Theo thông số của nhà sản xuất, Honda U-Be có tốc độ tối đa khoảng 25 km/h, phù hợp với nhu cầu đi lại trong khu dân cư, khu đô thị hoặc các quãng đường ngắn hằng ngày.

Xe đi xa khoảng 100km/lần sạc

Honda cung cấp hai tùy chọn pin cho mẫu xe này.

Phiên bản sử dụng pin 48V/24Ah có phạm vi hoạt động khoảng 85 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, bản pin 48V/28Ah có thể di chuyển tối đa khoảng 100 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Thời gian sạc đầy pin dao động khoảng 8 đến 9 giờ.

Một điểm khác biệt của Honda U-Be so với nhiều mẫu xe điện hiện nay là xe vẫn được trang bị bộ bàn đạp cơ.

Trong trường hợp pin cạn hoặc người dùng muốn vận động nhiều hơn, Honda U-Be có thể hoạt động như một chiếc xe đạp truyền thống, góp phần tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Tùy từng phiên bản, Honda U-Be được trang bị hai cấu hình phanh khác nhau gồm phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ phía sau hoặc phanh đĩa cho cả hai bánh.

Cấu hình này đáp ứng nhu cầu giảm tốc và phanh khẩn cấp trong điều kiện vận hành với tốc độ thấp.

Trên các phiên bản Wi-Link, Honda tích hợp khả năng kết nối xe với điện thoại thông minh.

Trên các phiên bản Wi-Link, Honda tích hợp khả năng kết nối xe với điện thoại thông minh.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi tình trạng hoạt động của xe, kiểm tra dung lượng pin, mở khóa từ xa, sử dụng khóa NFC, nhận cảnh báo khi phát hiện bất thường và quản lý xe ngay trên smartphone.

Bên cạnh đó, Honda còn trang bị hệ thống quản lý pin giúp giám sát quá trình sạc, kiểm soát nhiệt độ và hạn chế các rủi ro như quá nhiệt hoặc sạc quá mức, góp phần nâng cao độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Giá xe máy điện Honda U-Be

Hiện Honda U-Be chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe đang được một số đại lý nhập khẩu tư nhân đưa về bán với giá khoảng 25 triệu đồng, tạo thêm lựa chọn trong phân khúc xe điện phổ thông.

Với mức giá khoảng 25 triệu đồng tại Việt Nam, thiết kế nhỏ gọn, phạm vi hoạt động tối đa 100 km cùng các tính năng kết nối hiện đại, Honda U-Be là một trong những mẫu xe điện hướng đến người dùng cần phương tiện di chuyển hằng ngày trong đô thị. Dù chưa được phân phối chính hãng, mẫu xe vẫn thu hút sự quan tâm nhờ thương hiệu Honda và những trang bị phù hợp với nhu cầu đi lại quãng ngắn.