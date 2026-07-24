SUV cỡ A của Suzuki cạnh tranh trực tiếp Kia Sonet thiết kế đẹp, nội thất tinh tế xuất hiện tại đại lý giá 235 triệu đồng?

SUV cỡ A của Suzuki cạnh tranh trực tiếp Kia Sonet thiết kế đẹp, nội thất tinh tế

Brezza 2027 - mẫu SUV cỡ A của Suzuki sẽ được mở bán vào ngày 24/7 này. Ảnh: Tổng hợp

Chỉ ít ngày trước thời điểm ra mắt chính thức, Suzuki Brezza 2027 đã bất ngờ xuất hiện tại một số đại lý ở Ấn Độ, qua đó hé lộ gần như toàn bộ những thay đổi đáng chú ý của bản nâng cấp giữa vòng đời.

Không chỉ được tinh chỉnh về thiết kế, mẫu SUV hạng A còn được đồn đoán sẽ lần đầu tiên sử dụng động cơ xăng tăng áp, hứa hẹn tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Kia Sonet, Hyundai Venue và Tata Nexon.

Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn pha, lưới tản nhiệt và cản trước mới. Hốc đèn sương mù có tạo hình tam giác sắc nét hơn, mang đến diện mạo hiện đại và khỏe khoắn so với phiên bản hiện hành. Đây được xem là bước nâng cấp cần thiết nhằm giúp Brezza duy trì sức hút trong bối cảnh các đối thủ như Kia Sonet hay Hyundai Venue liên tục được cải tiến.

Theo thông tin ban đầu, phiên bản tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn sử dụng đèn pha Halogen Projector, trong khi các bản cao cấp sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng LED cùng đèn sương mù LED. Những phiên bản này cũng được kỳ vọng sở hữu bộ mâm hợp kim thiết kế mới tương tự các nguyên mẫu từng xuất hiện trong quá trình chạy thử.

Ở phía sau, Brezza 2027 gần như không thay đổi đáng kể. Suzuki tiếp tục duy trì phong cách thiết kế quen thuộc, chỉ tinh chỉnh một số chi tiết nhằm giữ tính nhận diện của mẫu xe.

Khoang nội thất được cho là vẫn giữ nguyên bố cục tổng thể nhưng sẽ được nâng cấp về trang bị. Nhiều nguồn tin cho biết Brezza 2027 có thể sử dụng màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hơn, cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ vốn nổi bật về công nghệ như Kia Sonet và Hyundai Venue.

Điểm đáng chú ý nhất của Brezza 2027 được cho là nằm dưới nắp ca-pô. Mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên được trang bị động cơ xăng tăng áp BoosterJet 1.0L, chia sẻ nền tảng với Suzuki Fronx Turbo.

Khối động cơ mới được dự đoán sẽ được tinh chỉnh để đạt công suất khoảng 120 mã lực, cao hơn đáng kể so với mức 99 mã lực và mô-men xoắn 147,6 Nm của phiên bản đang sử dụng trên Fronx. Nếu thông tin này chính xác, Brezza sẽ có thông số vận hành tiệm cận nhiều đối thủ trong phân khúc như Kia Sonet, Hyundai Venue, Tata Nexon hay Tata Punch Turbo.

Đi kèm động cơ tăng áp nhiều khả năng sẽ là hộp số sàn 6 cấp, lần đầu xuất hiện trên Brezza. Ngoài ra, Suzuki cũng được cho là sẽ bổ sung tùy chọn hộp số tự động biến mô 6 cấp, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng.

Đối với phiên bản sử dụng nhiên liệu CNG, Suzuki được cho là sẽ chuyển bình chứa khí nén xuống dưới gầm xe. Cách bố trí này giúp mở rộng không gian khoang hành lý, đồng thời tăng tính thực dụng trong quá trình sử dụng.

Giá SUV cỡ A Suzuki Brezza

SUV cỡ A Suzuki Brezza 2027 hiện chưa công bố giá bán.

Giá của SUV cỡ A Suzuki Brezza phiên bản cũ dao động từ 7,99 lakh Rs (khoảng 235 triệu đồng) cho bản cơ sở thấp nhất và lên đến 13,96 lakh Rs (khoảng 411 triệu đồng). Trong đó, 5 biến thể số tự động (VXi, ZXi, ZXi tông màu kép, ZXi+ và ZXi+ tông màu kép) có giá từ 10,96 lakh Rs - 13,96 lakh Rs (khoảng 322-411 triệu đồng). Biến thể số sàn giá từ 7,99 lakh Rs - 12,46 lakh Rs (235-367 triệu đồng).

Đây là lần đầu tiên Suzuki Brezza được nâng cấp giữa vòng đời kể từ khi thế hệ hiện tại ra mắt tại Ấn Độ. Với những thay đổi về thiết kế, trang bị cùng khả năng xuất hiện của động cơ tăng áp mới, Brezza 2027 được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng A khi chính thức trình làng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



