Cầm lái xe máy điện thương hiệu Việt giá hơn 30 triệu đồng sạc 15 phút chạy thêm 30km, đi tối đa 200km gây sốt thị trường

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Xe máy điện thương hiệu Việt sạc 15 phút chạy thêm 30km, đi tối đa 200km

Xe máy điện Dat Bike Era E1

Xe máy điện Dat Bike Era E1 là một trong những mẫu xe tay ga điện nổi bật của Dat Bike trong phân khúc hơn 30 triệu đồng. Sản phẩm hướng đến người dùng cần một phương tiện có khả năng di chuyển quãng đường dài, hiệu suất mạnh mẽ và thời gian sạc linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu đi làm hằng ngày lẫn những chuyến đi xa trong đô thị.

Dat Bike Era E1 được thiết kế theo phong cách xe tay ga hiện đại với các đường nét tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác chắc chắn.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.860 x 680 x 1.115 mm. Chiều cao yên 750 mm giúp người có thể trạng trung bình dễ dàng chống chân và điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị.

Trọng lượng xe ở mức khoảng 112 kg, kết hợp tải trọng tối đa 130 kg, đáp ứng nhu cầu chở hai người hoặc mang theo nhiều hành lý trong quá trình sử dụng.

Dat Bike Era E1 được thiết kế theo phong cách xe tay ga hiện đại

Dat Bike cung cấp bốn lựa chọn màu sắc gồm Đen, Trắng, Đỏ và Xám để khách hàng lựa chọn theo sở thích.

Xe sử dụng bộ vành đúc 12 inch kết hợp lốp không săm, góp phần tăng độ ổn định khi vận hành cũng như giảm nguy cơ mất áp suất đột ngột khi cán phải vật sắc nhọn.

Hệ thống treo gồm phuộc dầu phía trước và giảm xóc lò xo trụ tích hợp giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái hơn trên nhiều điều kiện mặt đường.

Dat Bike cũng trang bị đầy đủ các phụ kiện cơ bản như gương chiếu hậu và bộ sạc đi kèm theo xe.

Điểm nổi bật nhất của xe máy điện Dat Bike Era E1 nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ Side Motor có công suất tối đa 5.000 W, cho phép đạt vận tốc khoảng 82 km/h.

Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 4,3 kWh.

Theo thông số do nhà sản xuất công bố, Era E1 có thể di chuyển tối đa khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là mức quãng đường khá nổi bật trong phân khúc xe tay ga điện phổ thông, giúp người dùng giảm số lần phải sạc trong tuần.

Dat Bike trang bị ba chế độ sạc nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Ở chế độ Standard, xe cần khoảng 3 giờ 30 phút để sạc đầy pin.

Nếu sử dụng chế độ Fast, thời gian sạc đầy được rút xuống còn khoảng 2 giờ 15 phút.

Đáng chú ý, chế độ Boost cho phép người dùng sạc nhanh trong khoảng 15 phút để bổ sung thêm khoảng 30 km quãng đường di chuyển, phù hợp khi cần tiếp tục hành trình trong thời gian ngắn.

Bộ sạc cũng được tích hợp chức năng tự động ngắt khi pin đầy nhằm tăng độ an toàn và hỗ trợ bảo vệ tuổi thọ pin.

Dat Bike Era E1 sử dụng hệ thống truyền động hoàn toàn tự động, giúp người lái chỉ cần thao tác với tay ga mà không phải chuyển số.

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh CBS kết hợp với phanh tái sinh năng lượng.

Ngoài nhiệm vụ giảm tốc, hệ thống phanh tái sinh còn thu hồi một phần động năng trong quá trình giảm tốc để nạp ngược trở lại pin góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Động cơ 5.000 W, chạy 200km/lần sạc, hỗ trợ sạc siêu nhanh

Lợi thế của mẫu xe nằm ở động cơ công suất lớn, quãng đường di chuyển dài, nhiều chế độ sạc linh hoạt và khả năng vận hành hoàn toàn tự động.

Tuy nhiên, quãng đường 200km được công bố là trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn và có thể thay đổi tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông cũng như phong cách lái của mỗi người dùng.

Giá xe máy điện Dat Bike Era E1

Với mức giá 32,9 triệu đồng, Era E1 cạnh tranh ở phân khúc xe máy điện tầm trung, nơi người dùng ngày càng quan tâm đến phạm vi hoạt động, tốc độ sạc và chi phí sử dụng lâu dài.

Nhìn chung, xe máy điện Dat Bike Era E1 là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho người dùng cần một mẫu xe điện có hiệu suất cao, phạm vi hoạt động dài và thời gian sạc nhanh. Động cơ 5.000 W, pin LFP 4,3 kWh, khả năng đi tối đa 200 km cùng chế độ Boost bổ sung 30 km chỉ sau 15 phút là những điểm nhấn giúp mẫu xe tạo sức hút trong phân khúc xe máy điện hơn 30 triệu đồng.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.