Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Mở cửa phiên giao dịch 24/7, vào lúc 8h34', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 134-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 133-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên ở chiều mua nhưng giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 139-143 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 138,7-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phiên giao dịch ngày 23/7 là một trong số các phiên kỳ lạ của vàng SJC. Bởi giá thế giới tăng mạnh song trong nước lại giảm sâu.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 134-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 139,8-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 22h30 ngày 23/7, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.047,6 USD/ounce, giảm mạnh 105,6 USD.

Lúc 21h ngày 23/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.042 USD/ounce, giảm 87 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.050 USD/ounce.